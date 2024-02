Apple Vision Pro zadebiutuje z ponad 600 zoptymalizowanymi aplikacjami pomimo wyzwań regulacyjnych

Uderzając dynamikę rozwoju deweloperów, Apple ujawniło, że ponad 600 aplikacji i gier zostało zoptymalizowanych specjalnie pod kątem nadchodzącego Apple Vision Pro, co stanowi znaczący skok w porównaniu z wynikami z zeszłego tygodnia. Ponieważ w cyfrowym krajobrazie wibruje oczekiwanie na premierę urządzenia zakładanego na głowę w najbliższy piątek, tytuły te są przygotowane na dołączenie do obszernego katalogu ponad miliona aplikacji dostępnych już na iOS i iPadOS.

Ten wzrost wsparcia dla aplikacji następuje w związku z wysiłkami Apple zmierzającymi do dostosowania się do unijnej ustawy o rynkach cyfrowych (DMA), dyrektywy mającej na celu demokratyzację rynku cyfrowego poprzez wprowadzenie obowiązku zapewnienia dostępu do zewnętrznych sklepów z aplikacjami i systemów płatności. Jednak strategia Apple dotycząca zgodności, która pozornie stawia na pierwszym miejscu interesy firmy, wywołała gniew takich potentatów w branży, jak Spotify, Epic Games i Microsoft. Krytycy określili plan jako farsę nakładającą „śmieciowe opłaty” i stanowiącą krok od zamierzonej uczciwości DMA. W obliczu rosnącego sceptycyzmu wobec podejścia Apple, które może zniechęcić programistów, oświadczenie technologicznego giganta ma na celu rozwianie wątpliwości co do solidnego ekosystemu aplikacji Vision Pro.

Poza przyciągającą wzrok biblioteką, urok Vision Pro leży w intuicyjnej interakcji, którą umożliwia śledzenie wzroku, gesty rąk i polecenia głosowe. Oprócz tego na platformie pojawi się kilka wiodących usług przesyłania strumieniowego, takich jak Disney+, ESPN i Amazon Prime Video, uzupełnionych widżetami od wiodących dostawców telewizji kablowej, takich jak Charter Spectrum i Comcast Xfinity. Sfera transmisji sportowych jest również aktywnie reprezentowana, a podmioty takie jak CBS Sports i Fox Sports wzmacniają kadrę aplikacyjną.

Jeśli chodzi o produktywność, Apple zwróciła uwagę na szereg aplikacji przeznaczonych dla Vision Pro, w tym MindNote i OmniFocus, a także podstawowe produkty branżowe z pakietu Microsoft 365. Dołączają do nich płynne integracje z czołowymi firmami współpracującymi, takimi jak Zoom, Slack i Notion, jeszcze bardziej dywersyfikując produktywny ekosystem Apple.

