Поразительно продемонстрировав динамику развития разработчиков, Apple сообщила, что более 600 приложений и игр были оптимизированы специально для предстоящего Apple Vision Pro, что представляет собой значительный скачок по сравнению с показателем прошлой недели. Поскольку цифровой ландшафт кипит от ожидания выпуска головного устройства в эту пятницу, эти игры готовы присоединиться к обширному каталогу из более чем миллиона приложений, уже доступных для iOS и iPadOS.

Этот всплеск поддержки приложений происходит на фоне усилий Apple по обеспечению соответствия Закону Европейского Союза о цифровых рынках (DMA), директиве, направленной на демократизацию цифрового рынка путем обязательной доступности сторонних магазинов приложений и платежных систем. Однако стратегия соответствия Apple, которая, по-видимому, ставит во главу угла собственные интересы компании, вызвала гнев со стороны таких тяжеловесов отрасли, как Spotify, Epic Games и Microsoft. Эти критики назвали этот план фарсом, который вводит «мусорные сборы» и является шагом в сторону от предполагаемой справедливости DMA. Учитывая растущий скептицизм по поводу подхода Apple, потенциально обескураживающего разработчиков, заявление технологического гиганта направлено на то, чтобы развеять сомнения относительно надежной экосистемы приложений Vision Pro.

Помимо привлекательной библиотеки, привлекательность Vision Pro заключается в интуитивном взаимодействии, которое обеспечивается за счет отслеживания взгляда, жестов рук и голосовых команд. Наряду с этим на платформе будут представлены несколько ведущих потоковых сервисов, таких как Disney+, ESPN и Amazon Prime Video, дополненные виджетами от ведущих поставщиков кабельного телевидения, таких как Charter Spectrum и Comcast Xfinity. Сфера спортивных трансляций также представлена ​​в силе: такие организации, как CBS Sports и Fox Sports поддерживают кадры приложений.

Что касается производительности, Apple выделила ряд приложений, запланированных для Vision Pro, включая MindNote и OmniFocus, а также основные отраслевые продукты из пакета Microsoft 365. К ним добавляется бесшовная интеграция с такими тяжеловесами для совместной работы, как Zoom, Slack и Notion, что еще больше диверсифицирует продуктивную экосистему Apple.

По мере того, как компании ориентируются в этом развивающемся технологическом ландшафте, обращение к таким платформам, как AppMaster с ее преимуществами no-code, может помочь ускорить разработку приложений, чтобы идти в ногу с требованиями отрасли. Несмотря на текущие проблемы, сфера разработки воодушевляется возможностями и потенциалом Apple Vision Pro, что указывает на этап трансформации в сфере взаимодействия с приложениями и интерактивности пользователей.