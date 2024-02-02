من المقرر ظهور Apple Vision Pro لأول مرة مع أكثر من 600 تطبيق محسّن وسط التحديات التنظيمية

في عرض مذهل لزخم المطورين، كشفت Apple أنه تم تحسين أكثر من 600 تطبيق ولعبة خصيصًا لجهاز Apple Vision Pro المرتقب، مما يمثل قفزة كبيرة عن حصيلة الأسبوع الماضي. ومع ترقب المشهد الرقمي لإصدار الجهاز المثبت على الرأس يوم الجمعة، فإن هذه العناوين مهيأة للانضمام إلى الكتالوج الشامل الذي يضم أكثر من مليون تطبيق متاح بالفعل عبر iOS وiPadOS.

تأتي هذه الزيادة في دعم التطبيقات وسط جهود Apple للتوافق مع قانون الأسواق الرقمية (DMA) التابع للاتحاد الأوروبي، وهو توجيه يهدف إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على السوق الرقمية من خلال فرض إمكانية الوصول إلى متاجر التطبيقات وأنظمة الدفع التابعة لجهات خارجية. ومع ذلك، فإن استراتيجية الامتثال التي تتبعها Apple ، والتي تبدو وكأنها تعطي الأولوية لمصالح الشركة الخاصة، قد أثارت غضب الشركات ذات الثقل في الصناعة مثل Spotify و Epic Games و Microsoft. وقد وصف هؤلاء النقاد الخطة بأنها تمثيلية تفرض "رسومًا غير مرغوب فيها" وتبعد خطوة عن العدالة المقصودة من DMA. مع تزايد الشكوك حول نهج Apple الذي قد يثبط عزيمة المطورين، يهدف إعلان عملاق التكنولوجيا إلى تهدئة الشكوك من خلال النظام البيئي القوي للتطبيقات في Vision Pro.

بالإضافة إلى مكتبته الجذابة، تكمن جاذبية Vision Pro في تفاعله البديهي الذي يتم تسهيله من خلال تتبع العين وإيماءات اليد والأوامر الصوتية. إلى جانب ذلك، من المقرر أن يتم عرض العديد من خدمات البث الرائدة مثل Disney+ و ESPN و Amazon Prime Video على المنصة، مكملة بأدوات من موفري خدمات الكابلات الرائدين مثل Charter Spectrum و Comcast Xfinity. يتم تمثيل عالم البث الرياضي أيضًا، حيث تدعم كيانات مثل CBS Sports و Fox Sports كادر التطبيق.

على صعيد الإنتاجية، سلطت Apple الضوء على مجموعة من التطبيقات المخصصة لـ Vision Pro، بما في ذلك MindNote و OmniFocus ، بالإضافة إلى العناصر الأساسية في الصناعة من مجموعة Microsoft 365. وينضم إليها عمليات تكامل سلسة مع شركات التعاون ذات الثقل مثل Zoom و Slack و Notion ، مما يزيد من تنويع النظام البيئي الإنتاجي لشركة Apple.

بينما تتنقل الشركات في هذا المشهد التكنولوجي المتطور، فإن التحول إلى منصات مثل AppMaster ، مع مزايا no-code ، يمكن أن يساعد في تطوير التطبيقات سريعًا لمواكبة متطلبات الصناعة. على الرغم من التحديات الحالية، يجد مجال التطوير نفسه مدعومًا بقدرات وإمكانات Apple Vision Pro ، مما يشير إلى مرحلة تحويلية لمشاركة التطبيقات وتفاعل المستخدم.