Numa demonstração impressionante do ímpeto dos desenvolvedores, Apple revelou que mais de 600 aplicativos e jogos foram otimizados especificamente para o próximo Apple Vision Pro, marcando um salto significativo em relação à contagem da semana passada. Enquanto o cenário digital fervilha de expectativa pelo lançamento do head-mounted device nesta sexta-feira, esses títulos estão preparados para se juntar ao extenso catálogo de mais de um milhão de aplicativos já disponíveis para iOS e iPadOS.

Esta onda de suporte a aplicativos ocorre em meio aos esforços da Apple para se alinhar com a Lei de Mercados Digitais (DMA) da União Europeia, uma diretiva destinada a democratizar o mercado digital, obrigando a acessibilidade a lojas de aplicativos e sistemas de pagamento de terceiros. No entanto, a estratégia de conformidade da Apple, que aparentemente prioriza os próprios interesses da empresa, atraiu a ira de pesos pesados ​​da indústria como Spotify, Epic Games e Microsoft. Estes críticos rotularam o plano como uma charada que impõe “taxas indevidas” e está a um passo da justiça pretendida do DMA. Com o crescente ceticismo sobre a abordagem da Apple potencialmente desencorajando os desenvolvedores, o anúncio da gigante da tecnologia visa acabar com as dúvidas sobre o robusto ecossistema de aplicativos do Vision Pro.

Além de sua biblioteca atraente, o fascínio do Vision Pro reside em sua interação intuitiva facilitada por rastreamento ocular, gestos manuais e comandos vocais. Além disso, vários serviços de streaming de primeira linha, como Disney+, ESPN e Amazon Prime Video serão apresentados na plataforma, complementados por widgets dos principais provedores de cabo, como Charter Spectrum e Comcast Xfinity. O domínio da transmissão esportiva também está representado em vigor, com entidades como CBS Sports e Fox Sports reforçando o quadro de aplicativos.

No que diz respeito à produtividade, Apple destacou uma série de aplicativos programados para o Vision Pro, incluindo MindNote e OmniFocus, bem como produtos básicos da indústria do pacote Microsoft 365. Juntando-se a isso estão integrações perfeitas com pesos pesados ​​​​da colaboração como Zoom, Slack e Notion, diversificando ainda mais o ecossistema produtivo da Apple.

À medida que as empresas navegam neste cenário tecnológico em evolução, recorrer a plataformas como o AppMaster , com as suas vantagens no-code, poderia ajudar no desenvolvimento rápido de aplicações para acompanhar as exigências da indústria. Apesar dos desafios atuais, a esfera do desenvolvimento encontra-se encorajada pelas capacidades e potencial do Apple Vision Pro, indicando uma fase transformadora para o envolvimento das aplicações e a interatividade do usuário.