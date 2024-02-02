Apple Vision Pro, Mevzuatla İlgili Zorlukların Ortasında 600'den Fazla Optimize Edilmiş Uygulamayla Piyasaya Sürülecek

Geliştirici ivmesinin çarpıcı bir göstergesi olarak Apple, 600'den fazla uygulama ve oyunun yakında çıkacak olan Apple Vision Pro için özel olarak optimize edildiğini açıkladı; bu, geçen haftaki hesaplamaya göre önemli bir sıçramaya işaret ediyor. Dijital ortam başa takılan cihazın bu Cuma günü piyasaya sürülmesiyle ilgili beklentilerle dolup taşarken, bu oyunlar iOS ve iPadOS'ta halihazırda mevcut olan bir milyondan fazla uygulamadan oluşan kapsamlı kataloğa katılmaya hazırlanıyor.

Uygulama desteğindeki bu artış, Apple, üçüncü taraf uygulama mağazalarına ve ödeme sistemlerine erişilebilirliği zorunlu kılarak dijital pazarı demokratikleştirmeyi amaçlayan bir direktif olan Avrupa Birliği Dijital Pazarlar Yasası'na (DMA) uyum sağlama çabaları sırasında geldi. Ancak Apple görünüşte şirketin kendi çıkarlarını ön planda tutan uyumluluk stratejisi Spotify, Epic Games ve Microsoft gibi sektörün ağır toplarının öfkesini çekti. Bu eleştirmenler, planı 'gereksiz ücretler' getiren bir maskaralık olarak nitelendirdi ve DMA'nın amaçlanan adaletinden bir adım uzaktaydı. Apple geliştiricilerin cesaretini kıran yaklaşımına yönelik şüphelerin artmasıyla birlikte teknoloji devinin duyurusu, Vision Pro'nun güçlü uygulama ekosistemiyle ilgili şüpheleri gidermeyi amaçlıyor.

Göz alıcı kitaplığının ötesinde Vision Pro'nun cazibesi, göz izleme, el hareketleri ve sesli komutlarla kolaylaştırılan sezgisel etkileşiminde yatmaktadır. Bunun yanı sıra, Disney+, ESPN ve Amazon Prime Video gibi birçok önde gelen yayın hizmeti de platformda yer alacak ve Charter Spectrum ve Comcast Xfinity gibi önde gelen kablolu yayın sağlayıcılarının widget'larıyla tamamlanacak. Spor yayıncılığı alanı da uygulama kadrosunu destekleyen CBS Sports ve Fox Sports gibi kuruluşlarla temsil ediliyor.

Verimlilik cephesinde Apple, Vision Pro için planlanan MindNote ve OmniFocus yanı sıra Microsoft 365 paketindeki sektörel temel ürünler de dahil olmak üzere bir dizi uygulamayı ön plana çıkardı. Bunlara Zoom, Slack ve Notion gibi işbirliğinin ağır toplarıyla kusursuz entegrasyonlar da katılıyor ve bu da Apple üretken ekosistemini daha da çeşitlendiriyor.

Şirketler bu gelişen teknolojik ortamda gezinirken, no-code avantajlara sahip AppMaster gibi platformlara yönelmek, endüstri taleplerine ayak uydurmak için uygulama geliştirmeyi hızlandırmaya yardımcı olabilir. Mevcut zorluklara rağmen geliştirme alanı, Apple Vision Pro yetenekleri ve potansiyeliyle cesaret buluyor ve bu da uygulama katılımı ve kullanıcı etkileşimi için dönüştürücü bir aşamaya işaret ediyor.