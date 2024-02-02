Apple Vision Pro 将在监管挑战中推出 600 多个优化应用

Apple展示了开发者的强劲势头，并公布了超过 600 个应用程序和游戏专门针对即将推出的Apple Vision Pro进行了优化，这标志着上周的统计数字出现了显着飞跃。随着数字领域对这款头戴式设备本周五发布的期待不断升温，这些游戏已准备好加入 iOS 和 iPadOS 上已有的超过 100 万款应用程序的广泛目录中。

应用程序支持的激增是在Apple努力与欧盟数字市场法案 (DMA) 保持一致的过程中出现的，该法案旨在通过强制访问第三方应用程序商店和支付系统来实现数字市场民主化。然而， Apple看似优先考虑公司自身利益的合规策略却引起了Spotify 、 Epic Games和Microsoft等行业巨头的愤怒。这些批评者称该计划是征收“垃圾费”的骗局，与 DMA 预期的公平性相去甚远。随着人们对Apple公司做法的怀疑日益增加，这可能会让开发者望而却步，这家科技巨头的声明旨在平息人们对 Vision Pro 强大的应用程序生态系统的疑虑。

除了引人注目的库之外，Vision Pro 的吸引力还在于其通过眼球追踪、手势和声音命令实现的直观交互。除此之外， Disney+ 、 ESPN和Amazon Prime Video等几家顶级流媒体服务也将在该平台上亮相，并辅以来自Charter Spectrum和Comcast Xfinity等领先有线电视提供商的小部件。体育广播领域也很活跃， CBS体育频道和Fox Sports等实体都在支持应用队伍。

在生产力方面， Apple重点关注了 Vision Pro 的一系列应用程序，包括MindNote和OmniFocus ，以及Microsoft 365套件中的行业主要应用程序。除此之外，还与Zoom 、 Slack和Notion等重量级协作平台无缝集成，进一步丰富了Apple的高效生态系统。

随着公司在不断发展的技术环境中前进，转向AppMaster等具有no-code优势的平台可以帮助快速跟踪应用程序开发，以满足行业需求。尽管当前面临挑战，但开发领域发现自己受到Apple Vision Pro的功能和潜力的鼓舞，这表明应用程序参与和用户交互性进入了变革阶段。