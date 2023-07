En prévision du lancement en 2024 de son futur casque Vision Pro AR, Apple Inc. a dévoilé un programme visant à distribuer des kits de développement à certains candidats éligibles faisant partie de l'Apple Developer Program.

Comme nous l'avons indiqué cette semaine, les détenteurs d'un compte pourront emprunter ces kits de développement Vision Pro, sous réserve d'approbation. Pour obtenir un kit, les développeurs doivent remplir une demande contenant des informations sur les compétences de leur équipe en matière de développement d'applications et sur les applications existantes. Ils doivent également accepter les conditions générales d'Apple avant de pouvoir prétendre au prêt d'un kit.

Les conditions définies par Apple prévoient que l'entreprise a accès à la liste du personnel autorisé à travailler avec le kit de développement. L'accord interdit également à la famille, aux amis, aux colocataires et aux employés de maison d'interagir avec le Vision Pro ou de le modifier. Les conversations publiques sur le Vision Pro, que ce soit en face à face ou sur les plateformes sociales, sont également interdites aux développeurs impliqués dans le programme.

Outre le matériel du casque, ceux qui auront la chance d'avoir accès aux kits de développement bénéficieront également d'une assistance pour la mise en place du Vision Pro. Cela comprend l'intégration, l'interaction régulière avec les professionnels d'Apple pour obtenir des conseils sur la conception et le développement de l'interface utilisateur, ainsi qu'une assistance pour résoudre les problèmes potentiels liés à leur codage.

Le géant de la technologie a confirmé que la priorité sera accordée aux "candidats qui conçoivent une application exploitant les fonctionnalités et les capacités de visionOS", le système d'exploitation intégré à Vision Pro. Indépendamment des dates d'approbation, tous les développeurs devront renvoyer le kit de développement sur demande.

Apple a également révélé en début de semaine qu'elle prévoyait d'organiser des laboratoires de développement pour Vision Pro dans plusieurs villes du monde, dont Cupertino, Londres, Munich, Shanghai, Singapour et Tokyo. Les participants potentiels peuvent s'inscrire sur le site officiel d'Apple. Une autre annonce a été faite : la publication d'une liste de contrôle de compatibilité pour vérifier que les applications sont prêtes pour visionOS.

Le Vision Pro, initialement révélé lors de la conférence annuelle WWDC d'Apple en juin dernier, devrait être commercialisé dans les prochains mois, au prix de 3 499 dollars. Ce produit marque le premier lancement important d'Apple depuis la sortie de l'Apple Watch en 2014 et représente une entreprise ambitieuse. Le Vision Pro est doté d'un ensemble complet de capteurs et de caméras pour faciliter les expériences d'"informatique spatiale", selon les termes d'Apple.

VisionOS comprendra initialement des applications de nombreux développeurs réputés tels qu'Adobe (en particulier Lightroom), Microsoft (Teams et Office), Netflix et Cisco (WebEx), Zoom, et quelques autres qui fonctionnent en mode natif sur la Vision Pro. Les applications Unity sont les principales d'entre elles. En outre, l'appareil sera équipé d'un logiciel médical pour les inspections anatomiques et d'une application d'ingénierie pour des concepts tels que la circulation de l'air sur des objets réels.

Toutes ces applications seront disponibles dans une toute nouvelle boutique d'applications, qui devrait être lancée en même temps que le casque Vision Pro. En outre, plus de 100 titres Apple Arcade seront opérationnels sur visionOS dès le premier jour, selon les déclarations de la société.