В преддверии запуска AR-гарнитуры Vision Pro в 2024 году компания Apple объявила о программе распространения комплектов разработчика среди избранных претендентов, участвующих в программе Apple Developer Program.

Как сообщалось на этой неделе, успешные владельцы учетных записей смогут получить эти комплекты для разработчиков Vision Pro при условии одобрения. Для получения комплекта разработчики должны заполнить заявку, содержащую подробную информацию об опыте разработки приложений их командой и существующих приложениях. Кроме того, они должны согласиться с условиями Apple, прежде чем их кандидатура будет рассмотрена для получения комплекта во временное пользование.

Условия Apple предусматривают доступ компании к списку сотрудников, имеющих право работать с комплектом. Соглашение также запрещает членам семьи, друзьям, соседям по комнате и домашним сотрудникам взаимодействовать с Vision Pro или вмешиваться в его работу. Публичные разговоры о Vision Pro, как с глазу на глаз, так и на социальных платформах, также запрещены для разработчиков, участвующих в программе.

Помимо собственно аппаратной части гарнитуры, тем, кому посчастливилось получить доступ к комплектам для разработчиков, будет оказана поддержка в процессе настройки Vision Pro. Это включает в себя обучение, регулярное взаимодействие со специалистами Apple для получения рекомендаций по дизайну и разработке пользовательского интерфейса, а также помощь в устранении возможных проблем с кодированием.

Технологический гигант подтвердил, что приоритет будет отдаваться "кандидатам, разрабатывающим приложения, использующие функции и возможности visionOS" - операционной системы, входящей в состав Vision Pro. Независимо от даты одобрения, все разработчики должны будут вернуть комплект для разработки по первому требованию.

Ранее на этой неделе компанияApple также сообщила, что планирует провести лаборатории для разработчиков Vision Pro в нескольких городах мира, включая Купертино, Лондон, Мюнхен, Шанхай, Сингапур и Токио. Записаться на участие можно на официальном сайте Apple. Кроме того, был выпущен контрольный список совместимости для проверки готовности приложений к работе с visionOS.

Vision Pro, первоначально представленный на ежегодной конференции Apple WWDC в июне прошлого года, скорее всего, поступит в магазины в течение ближайших нескольких месяцев, а его розничная цена составит 3499 долларов США. Этот продукт является первой значительной разработкой Apple после выпуска часов Apple Watch в 2014 году и представляет собой амбициозное начинание. В Vision Pro используется комплексное сочетание датчиков и камер для обеспечения "пространственных вычислений", по определению Apple.

На начальном этапеVisionOS будет включать приложения от многих известных разработчиков, таких как Adobe (в частности, Lightroom), Microsoft (Teams и Office), Netflix и Cisco (WebEx), Zoom и некоторых других, которые будут работать на Vision Pro в естественном режиме. Среди них ключевое место занимают приложения Unity. Кроме того, устройство будет оснащено медицинским программным обеспечением для анатомических исследований и инженерным приложением для таких концепций, как воздушные потоки над реальными объектами.

Все эти приложения будут доступны в совершенно новом магазине приложений, который, как ожидается, будет запущен одновременно с гарнитурой Vision Pro. Кроме того, по заявлениям компании, на visionOS "с первого дня" будут доступны более 100 игр Apple Arcade.