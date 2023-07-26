استعدادًا لإطلاق سماعة الرأس Vision Pro AR المرتقبة في عام 2024 ، كشفت شركة Apple Inc. عن برنامج لتوزيع مجموعات المطورين بين المتقدمين المؤهلين المختارين الذين يشكلون جزءًا من برنامج Apple Developer Program.

كما ورد هذا الأسبوع ، سيتمكن أصحاب الحسابات الناجحين من استعارة مجموعات مطوري Vision Pro هذه ، رهنا بالموافقة. لتأمين مجموعة أدوات ، يجب على المطورين ملء تطبيق يحتوي على تفاصيل حول كفاءات تطوير تطبيقات فريقهم والتطبيقات الموجودة. كما أنهم مطالبون بالموافقة على شروط وأحكام Apple قبل أن يتم النظر في استعارة مجموعة.

تنص الشروط التي حددتها Apple على حق الشركة في الوصول إلى قائمة الموظفين المصرح لهم بالعمل مع مجموعة أدوات التطوير. تحظر الاتفاقية أيضًا العائلة والأصدقاء وزملاء السكن والموظفين المنزليين من التفاعل أو العبث بـ Vision Pro. المحادثات العامة حول Vision Pro ، سواء وجهًا لوجه أو على المنصات الاجتماعية ، محظورة أيضًا على المطورين المشاركين في البرنامج.

إلى جانب الأجهزة الفعلية لسماعة الرأس ، سيتم أيضًا توفير الدعم لمن يحالفهم الحظ في الوصول إلى مجموعات المطورين في عملية إعداد Vision Pro. يتضمن ذلك الإعداد والتفاعل المنتظم مع محترفي Apple للحصول على إرشادات بشأن تصميم واجهة المستخدم وتطويرها ، والمساعدة في حل المشكلات المحتملة في الترميز.

وأكد عملاق التكنولوجيا أن الأسبقية ستُعزى إلى "المتقدمين الذين يصممون تطبيقًا يستفيد من ميزات وقدرات visionOS " ، وهو نظام التشغيل الذي يعد جزءًا لا يتجزأ من Vision Pro. بغض النظر عن تواريخ الموافقة ، سيُطلب من جميع المطورين إعادة مجموعة أدوات التطوير عند الطلب.

كشفت Apple أيضًا في وقت سابق من هذا الأسبوع أنها تخطط لعقد مختبرات مطورة لـ Vision Pro في العديد من المدن حول العالم ، بما في ذلك كوبرتينو ولندن وميونيخ وشنغهاي وسنغافورة وطوكيو. يمكن للحاضرين المحتملين الاشتراك من خلال الموقع الرسمي Apple's. كان هناك إعلان إضافي تم إصداره وهو إصدار قائمة مراجعة التوافق للتحقق من استعداد التطبيقات لنظام visionOS.

من المرجح أن يصل Vision Pro ، الذي تم الكشف عنه في البداية خلال مؤتمر WWDC السنوي Apple's في يونيو الماضي ، إلى المتاجر في غضون الأشهر القليلة المقبلة ، بسعر تجزئة يبلغ 3499 دولارًا. يمثل هذا المنتج أول إطلاق مهم Apple's منذ إصدار Apple Watch في عام 2014 ويمثل مشروعًا طموحًا. يتميز Vision Pro بدمج شامل لأجهزة الاستشعار والكاميرات لتسهيل تجارب "الحوسبة المكانية" ، كما تصفه شركة Apple.

سيشمل VisionOS في البداية تطبيقات من العديد من المطورين البارزين مثل Adobe (على وجه الخصوص ، Lightroom) ، و Microsoft (Teams و Office) ، و Netflix و Cisco (WebEx) ، و Zoom ، وبعض التطبيقات الأخرى التي تعمل أصلاً على Vision Pro. المفتاح من بين هذه التطبيقات هي Unity. بالإضافة إلى ذلك ، سيضم الجهاز برنامجًا طبيًا لعمليات الفحص التشريحي وتطبيقًا هندسيًا لمفاهيم مثل تدفق الهواء فوق العناصر الموجودة في العالم الحقيقي.

ستتوفر جميع هذه التطبيقات في متجر تطبيقات جديد تمامًا ، ومن المتوقع إطلاقه جنبًا إلى جنب مع سماعة Vision Pro. علاوة على ذلك ، سيتم تشغيل أكثر من 100 لعبة Apple آركيد على visionOS من "اليوم الأول" ، وفقًا لبيانات الشركة.