Im Vorgriff auf die Markteinführung des kommenden Vision Pro AR-Headsets im Jahr 2024 hat Apple Inc. ein Programm zur Verteilung von Entwickler-Kits an ausgewählte, berechtigte Bewerber des Apple Developer Program vorgestellt.

Wie in dieser Woche berichtet, können erfolgreiche Account-Inhaber diese Vision Pro Entwickler-Kits ausleihen, sofern sie zugelassen sind. Um sich ein Kit zu sichern, müssen Entwickler einen Antrag ausfüllen, der Angaben zu den Fähigkeiten ihres Teams in der App-Entwicklung und zu bereits vorhandenen Anwendungen enthält. Außerdem müssen sie den Geschäftsbedingungen von Apple zustimmen, bevor sie für die Ausleihe eines Kits in Betracht gezogen werden können.

Die von Apple festgelegten Bedingungen sehen vor, dass das Unternehmen Zugriff auf die Liste der Mitarbeiter hat, die mit dem Entwicklungskit arbeiten dürfen. Außerdem verbietet die Vereinbarung Familienangehörigen, Freunden, Mitbewohnern und Angestellten, mit dem Vision Pro zu interagieren oder ihn zu manipulieren. Öffentliche Gespräche über Vision Pro, sei es von Angesicht zu Angesicht oder auf sozialen Plattformen, sind den am Programm beteiligten Entwicklern ebenfalls untersagt.

Neben der eigentlichen Hardware des Headsets wird denjenigen, die das Glück haben, Zugang zu den Entwickler-Kits zu erhalten, auch Unterstützung bei der Einrichtung des Vision Pro geboten. Dazu gehören das Onboarding, die regelmäßige Interaktion mit Apple-Experten, die sie bei der Gestaltung und Entwicklung der Benutzeroberfläche beraten, sowie die Unterstützung bei der Behebung möglicher Probleme mit der Programmierung.

Der Tech-Gigant bestätigte, dass Bewerbern, die eine App entwickeln, die die Funktionen und Möglichkeiten von visionOS, dem in Vision Pro integrierten Betriebssystem, nutzt, der Vorzug gegeben wird. Unabhängig von den Genehmigungsdaten müssen alle Entwickler das Entwicklungskit auf Anfrage zurückgeben.

Apple hat diese Woche außerdem bekannt gegeben, dass das Unternehmen plant, in mehreren Städten weltweit Entwicklerlabore für Vision Pro abzuhalten, darunter Cupertino, London, München, Shanghai, Singapur und Tokio. Interessierte Teilnehmer können sich über die offizielle Apple-Website anmelden. Eine weitere Ankündigung war die Veröffentlichung einer Kompatibilitäts-Checkliste, um die Vorbereitung von Apps für visionOS zu überprüfen.

Der Vision Pro, der erstmals auf der jährlichen WWDC-Konferenz von Apple im vergangenen Juni vorgestellt wurde, wird voraussichtlich in den nächsten Monaten zu einem Verkaufspreis von 3.499 US-Dollar in die Läden kommen. Dieses Produkt ist die erste bedeutende Markteinführung von Apple seit der Veröffentlichung der Apple Watch im Jahr 2014 und stellt ein ehrgeiziges Unterfangen dar. Der Vision Pro verfügt über eine umfassende Kombination von Sensoren und Kameras, um "räumliche Computererfahrungen" zu ermöglichen, wie Apple es nennt.

VisionOS wird zunächst Apps von zahlreichen prominenten Entwicklern wie Adobe (insbesondere Lightroom), Microsoft (Teams und Office), Netflix und Cisco (WebEx), Zoom und einigen anderen enthalten, die nativ auf dem Vision Pro funktionieren. Dazu gehören vor allem die Unity-Apps. Darüber hinaus wird das Gerät mit medizinischer Software für anatomische Inspektionen und einer technischen App für Konzepte wie die Luftströmung über realen Objekten ausgestattet sein.

All diese Anwendungen werden in einem völlig neuen App Store verfügbar sein, der voraussichtlich zusammen mit dem Vision Pro Headset eingeführt wird. Darüber hinaus werden nach Angaben des Unternehmens über 100 Apple Arcade-Titel vom ersten Tag an auf visionOS lauffähig sein.