In previsione del lancio nel 2024 del suo prossimo auricolare Vision Pro AR, Apple Inc. ha presentato un programma per la distribuzione di kit per sviluppatori tra i candidati idonei selezionati che fanno parte dell'Apple Developer Program.

Come riferito questa settimana, i titolari di account idonei potranno prendere in prestito i kit per sviluppatori Vision Pro, previa approvazione. Per ottenere un kit, gli sviluppatori devono compilare una domanda contenente dettagli sulle competenze del loro team nello sviluppo di app e sulle applicazioni esistenti. Devono inoltre accettare i termini e le condizioni di Apple prima di poter essere presi in considerazione per il prestito di un kit.

I termini delineati da Apple prevedono che l'azienda abbia accesso all'elenco del personale autorizzato a lavorare con il dev kit. L'accordo vieta inoltre a familiari, amici, coinquilini e dipendenti domestici di interagire o manomettere il Vision Pro. Anche le conversazioni pubbliche su Vision Pro, sia di persona che su piattaforme sociali, sono vietate agli sviluppatori coinvolti nel programma.

Oltre all'hardware vero e proprio delle cuffie, i fortunati che avranno accesso ai kit per sviluppatori riceveranno anche un supporto nel processo di configurazione di Vision Pro. Questo include l'onboarding, l'interazione regolare con i professionisti Apple per la guida alla progettazione e allo sviluppo dell'interfaccia utente e l'assistenza nella risoluzione di eventuali problemi con la codifica.

Il gigante tecnologico ha confermato che la precedenza sarà attribuita ai "candidati che progettano un'app che sfrutta le caratteristiche e le capacità di visionOS", il sistema operativo integrato in Vision Pro. Indipendentemente dalle date di approvazione, tutti gli sviluppatori dovranno restituire il kit di sviluppo su richiesta.

All'inizio di questa settimanaApple ha anche annunciato l'intenzione di organizzare laboratori per sviluppatori per Vision Pro in diverse città del mondo, tra cui Cupertino, Londra, Monaco, Shanghai, Singapore e Tokyo. I potenziali partecipanti possono iscriversi attraverso il sito ufficiale di Apple. Un ulteriore annuncio è stato il rilascio di una lista di controllo della compatibilità per verificare la preparazione delle app per visionOS.

Il Vision Pro, inizialmente rivelato durante la conferenza annuale WWDC di Apple lo scorso giugno, arriverà probabilmente nei negozi nei prossimi mesi, con un prezzo al dettaglio di 3.499 dollari. Questo prodotto segna il primo lancio significativo di Apple dal lancio dell'Apple Watch nel 2014 e rappresenta un'impresa ambiziosa. Il Vision Pro è dotato di un'ampia combinazione di sensori e telecamere per facilitare le esperienze di "spatial computing", come le definisce Apple.

VisionOS includerà inizialmente le app di numerosi sviluppatori importanti come Adobe (in particolare Lightroom), Microsoft (Teams e Office), Netflix e Cisco (WebEx), Zoom e altri che funzionano nativamente sul Vision Pro. Tra queste, le principali sono le app Unity. Inoltre, il dispositivo sarà dotato di un software medico per le ispezioni anatomiche e di un'applicazione ingegneristica per concetti quali il flusso d'aria su oggetti reali.

Tutte queste applicazioni saranno disponibili su un app store completamente nuovo, che dovrebbe essere lanciato insieme alle cuffie Vision Pro. Inoltre, oltre 100 titoli Apple Arcade saranno operativi su visionOS fin dal "primo giorno", secondo le dichiarazioni dell'azienda.