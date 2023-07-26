为了迎接即将于 2024 年推出的 Vision Pro AR 头显，苹果公司推出了一项计划，向苹果开发者计划的部分合格申请者分发开发者工具包。

正如本周所报道的，成功的账户持有人将能够借用这些 Vision Pro 开发者套件，但需获得批准。要获得套件，开发者必须填写一份申请表，其中包含其团队的应用开发能力和现有应用的详细信息。他们还必须同意苹果公司的条款和条件，才能被考虑借用套件。

苹果公司列出的条款规定，该公司有权查看获准使用开发套件的人员名单。协议还禁止家人、朋友、室友和国内员工与 Vision Pro 进行互动或篡改 Vision Pro。参与该计划的开发人员也不得面对面或在社交平台上公开谈论 Vision Pro。

除了耳机的实际硬件外，有幸获得开发者套件的开发者还将在安装 Vision Pro 的过程中获得支持。这包括入职培训、与苹果公司专业人员定期互动以获得用户界面设计和开发方面的指导，以及协助他们解决编码方面的任何潜在问题。

这家科技巨头确认，"申请人设计的应用程序要充分利用VisionOS 的功能和性能"，而VisionOS 是 Vision Pro 不可或缺的操作系统，"申请人设计的应用程序要充分利用VisionOS 的功能和性能"，这一点将被优先考虑。无论批准日期如何，所有开发者都必须按要求归还开发工具包。

苹果公司本周早些时候还透露，它计划在全球多个城市为 Vision Pro 举办开发者实验室，包括库比蒂诺、伦敦、慕尼黑、上海、新加坡和东京。有意参加者可通过苹果官方网站报名。此外，苹果还发布了一份兼容性清单，用于验证应用程序是否已为VisionOS 做好准备。

Vision Pro 最初是在去年 6 月的苹果年度 WWDC 大会上发布的，很可能在未来几个月内上市，零售价为 3499 美元。这款产品是苹果公司自 2014 年发布 Apple Watch 以来首次推出的重要产品，也是一次雄心勃勃的冒险。Vision Pro全面整合了传感器和摄像头，以促进苹果所称的 "空间计算 "体验。

VisionOS最初将包括来自众多知名开发商的应用程序，如 Adobe（尤其是 Lightroom）、微软（Teams 和 Office）、Netflix 和思科（WebEx）、Zoom 以及其他一些可在 Vision Pro 上原生运行的应用程序。其中最重要的是 Unity 应用程序。此外，该设备还将配备用于解剖检查的医疗软件，以及用于实际物品气流等概念的工程应用程序。

所有这些应用程序都将在一个全新的应用程序商店中提供，该商店预计将与 Vision Pro 头显同步推出。此外，根据该公司的声明，从 "第一天起"，超过 100 款苹果商场游戏将在visionOS上运行。