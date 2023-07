Vooruitlopend op de lancering in 2024 van zijn aanstaande Vision Pro AR-headset heeft Apple Inc. een programma onthuld om ontwikkelaarskits te verdelen onder geselecteerde aanvragers die deel uitmaken van het Apple Developer Program.

Zoals deze week is gemeld, kunnen succesvolle accounthouders deze Vision Pro ontwikkelaarskits lenen, afhankelijk van goedkeuring. Om een kit te bemachtigen, moeten ontwikkelaars een aanvraag invullen met details over de app-ontwikkelingsvaardigheden van hun team en bestaande applicaties. Ze moeten ook akkoord gaan met de voorwaarden van Apple voordat ze in aanmerking komen voor het lenen van een kit.

Volgens de voorwaarden van Apple heeft het bedrijf toegang tot de lijst van medewerkers die met de ontwikkelkit mogen werken. De overeenkomst verbiedt ook dat familie, vrienden, huisgenoten en huishoudelijke medewerkers met de Vision Pro werken of ermee knoeien. Publieke conversatie over de Vision Pro, zowel face-to-face als op sociale platforms, is ook verboden voor ontwikkelaars die betrokken zijn bij het programma.

Naast de eigenlijke hardware van de headset krijgen degenen die het geluk hebben toegang te krijgen tot de ontwikkelaarskits ook ondersteuning bij het instellen van de Vision Pro. Dit omvat onboarding, regelmatige interactie met Apple professionals voor begeleiding bij UI-ontwerp en -ontwikkeling, en hulp bij het oplossen van eventuele problemen met hun codering.

De techgigant bevestigde dat "aanvragers die een app ontwerpen die gebruikmaakt van de functies en mogelijkheden van visionOS," het besturingssysteem dat deel uitmaakt van Vision Pro, voorrang krijgen. Ongeacht de datum van goedkeuring moeten alle ontwikkelaars de ontwikkelkit op verzoek terugsturen.

Apple heeft eerder deze week ook bekendgemaakt dat het van plan is om ontwikkelaarslaboratoria voor de Vision Pro te houden in verschillende steden over de hele wereld, waaronder Cupertino, Londen, München, Sjanghai, Singapore en Tokio. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de officiële website van Apple. Daarnaast is er een compatibiliteitscontrolelijst uitgebracht om te controleren of apps voorbereid zijn op visionOS.

De Vision Pro, die voor het eerst werd onthuld tijdens Apple's jaarlijkse WWDC-conferentie afgelopen juni, zal waarschijnlijk binnen enkele maanden in de winkels liggen, met een verkoopprijs van $3.499. Dit product is de eerste belangrijke lancering van Apple sinds de release van de Apple Watch in 2014 en is een ambitieuze onderneming. De Vision Pro beschikt over een uitgebreide combinatie van sensoren en camera's om "spatial computing"-ervaringen mogelijk te maken, zoals Apple het noemt.

VisionOS zal in eerste instantie apps bevatten van een groot aantal prominente ontwikkelaars zoals Adobe (met name Lightroom), Microsoft (Teams en Office), Netflix en Cisco (WebEx), Zoom, en enkele anderen die rechtstreeks op de Vision Pro werken. De belangrijkste hiervan zijn Unity-apps. Daarnaast bevat het apparaat medische software voor anatomische inspecties en een engineering-app voor concepten als luchtstroming over echte voorwerpen.

Al deze programma's zullen beschikbaar zijn in een geheel nieuwe app store, die naar verwachting tegelijk met de Vision Pro headset gelanceerd zal worden. Bovendien zullen meer dan 100 Apple Arcade-titels vanaf "dag één" operationeel zijn op visionOS, aldus verklaringen van het bedrijf.