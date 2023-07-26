Apple Inc., yakında çıkacak olan Vision Pro AR kulaklığının 2024 yılında piyasaya sürülmesi beklentisiyle, geliştirici kitlerini Apple Geliştirici Programının bir parçası olan seçilmiş uygun başvuru sahipleri arasında dağıtmak için bir program açıkladı.

Bu hafta bildirildiği üzere, başarılı hesap sahipleri bu Vision Pro geliştirici kitlerini onaya tabi olarak ödünç alabilecekler. Bir kiti güvence altına almak için geliştiricilerin, ekiplerinin uygulama geliştirme yeterlilikleri ve mevcut uygulamaları hakkında ayrıntıları içeren bir başvuru formu doldurması gerekir. Ayrıca, bir kitin ödünç verilmesi için değerlendirilmeden önce Apple'ın hüküm ve koşullarını kabul etmeleri gerekir.

Apple tarafından belirtilen şartlar, şirketin geliştirme kitiyle çalışmaya yetkili personel listesine erişmesini sağlar. Anlaşma ayrıca ailenin, arkadaşların, oda arkadaşlarının ve ev çalışanlarının Vision Pro ile etkileşime girmesini veya onu kurcalamasını yasaklar. Programa dahil olan geliştiriciler için Vision Pro hakkında yüz yüze veya sosyal platformlarda halka açık konuşmalar da yasaklanmıştır.

Kulaklığın gerçek donanımının yanı sıra, geliştirici kitlerine erişim hakkı kazanacak kadar şanslı olanlara Vision Pro'nun kurulum sürecinde de destek sağlanacaktır. Buna, işe alım, kullanıcı arabirimi tasarımı ve geliştirmeyle ilgili rehberlik için Apple uzmanlarıyla düzenli etkileşim ve kodlamalarıyla ilgili olası sorunları gidermede yardım dahildir.

Teknoloji devi, önceliğin Vision Pro'nun ayrılmaz bir parçası olan işletim sistemi olan " visionOS özelliklerinden ve yeteneklerinden yararlanan bir uygulama tasarlayan başvuru sahiplerine" verileceğini doğruladı. Onay tarihlerinden bağımsız olarak, tüm geliştiricilerin talep üzerine geliştirme kitini iade etmesi gerekecektir.

Apple ayrıca bu haftanın başlarında Cupertino, Londra, Münih, Şangay, Singapur ve Tokyo da dahil olmak üzere dünya çapında birçok şehirde Vision Pro için geliştirici laboratuvarları düzenlemeyi planladığını açıkladı. Aday katılımcılar, Apple's resmi web sitesi aracılığıyla kaydolabilirler. Yapılan ek bir duyuru, uygulamaların visionOS için hazır olduğunu doğrulamak için bir uyumluluk kontrol listesinin yayınlanmasıydı.

İlk olarak geçen Haziran ayında Apple's yıllık WWDC konferansında tanıtılan Vision Pro'nun önümüzdeki birkaç ay içinde 3.499 $ perakende fiyatıyla mağazalara ulaşması bekleniyor. Bu ürün, Apple Watch'ın 2014'te piyasaya sürülmesinden bu yana Apple's ilk önemli lansmanını işaret ediyor ve iddialı bir girişimi temsil ediyor. Vision Pro, Apple tarafından "uzaysal bilgi işlem" deneyimlerini kolaylaştırmak için sensörlerin ve kameraların kapsamlı bir birleşimine sahiptir.

VisionOS başlangıçta Adobe (özellikle Lightroom), Microsoft (Teams ve Office), Netflix ve Cisco (WebEx), Zoom ve Vision Pro'da yerel olarak çalışan diğerleri gibi çok sayıda önde gelen geliştiricinin uygulamalarını içerecektir. Bunların arasında anahtar Unity uygulamalarıdır. Ek olarak cihaz, anatomik incelemeler için tıbbi bir yazılıma ve gerçek dünya öğeleri üzerinde hava akışı gibi kavramlar için bir mühendislik uygulamasına sahip olacak.

Tüm bu uygulamalar, Vision Pro kulaklıkla birlikte piyasaya sürülmesi beklenen tamamen yeni bir uygulama mağazasında satışa sunulacak. Ayrıca, şirketten yapılan açıklamalara göre 100'den fazla Apple Arcade oyunu, "ilk günden" itibaren visionOS üzerinde çalışacak.