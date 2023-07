Em antecipação do lançamento em 2024 dos seus futuros auscultadores Vision Pro AR, a Apple Inc. revelou um programa para distribuir kits de programador entre candidatos elegíveis seleccionados que fazem parte do Apple Developer Program.

Conforme noticiado esta semana, os titulares de contas bem sucedidas poderão pedir emprestados estes kits de programador Vision Pro, sujeitos a aprovação. Para obter um kit, os programadores têm de preencher uma candidatura com informações sobre as competências de desenvolvimento de aplicações da sua equipa e as aplicações existentes. Também têm de aceitar os termos e condições da Apple antes de poderem ser considerados para o empréstimo de um kit.

Os termos delineados pela Apple prevêem que a empresa tenha acesso à lista de pessoal autorizado a trabalhar com o kit de desenvolvimento. O acordo também proíbe que familiares, amigos, colegas de quarto e empregados domésticos interajam ou mexam no Vision Pro. Conversas públicas sobre o Vision Pro, seja cara a cara ou em plataformas sociais, também são proibidas para os desenvolvedores envolvidos no programa.

Para além do hardware do auricular, os que tiverem a sorte de obter acesso aos kits de programador receberão também apoio no processo de configuração do Vision Pro. Isto inclui a integração, a interação regular com profissionais da Apple para orientação relativamente à conceção e desenvolvimento da interface do utilizador e assistência na resolução de eventuais problemas com a sua codificação.

O gigante da tecnologia confirmou que será dada prioridade aos "candidatos que concebam uma aplicação que tire partido das funcionalidades e capacidades do visionOS", o sistema operativo integrado no Vision Pro. Independentemente das datas de aprovação, todos os programadores terão de devolver o kit de desenvolvimento mediante pedido.

A Apple também revelou no início desta semana que planeia realizar laboratórios de desenvolvimento para o Vision Pro em várias cidades do mundo, incluindo Cupertino, Londres, Munique, Xangai, Singapura e Tóquio. Os potenciais participantes podem inscrever-se através do sítio Web oficial da Apple. Um anúncio adicional feito foi o lançamento de uma lista de verificação de compatibilidade para verificar a preparação das aplicações para o visionOS.

O Vision Pro, inicialmente revelado durante a conferência anual WWDC da Apple em junho passado, deverá chegar às lojas nos próximos meses, com um preço de retalho de 3.499 dólares. Este produto marca o primeiro lançamento significativo da Apple desde o lançamento do Apple Watch em 2014 e representa um empreendimento ambicioso. O Vision Pro dispõe de uma amálgama completa de sensores e câmaras para facilitar as experiências de "computação espacial", como a Apple designa.

Inicialmente,o VisionOS incluirá aplicações de vários programadores de renome, como a Adobe (em especial, Lightroom), Microsoft (Teams e Office), Netflix e Cisco (WebEx), Zoom e alguns outros que funcionam nativamente no Vision Pro. Entre estas, destacam-se as aplicações Unity. Além disso, o dispositivo inclui software médico para inspecções anatómicas e uma aplicação de engenharia para conceitos como o fluxo de ar em objectos do mundo real.

Todas estas aplicações estarão disponíveis numa loja de aplicações totalmente nova, que deverá ser lançada em conjunto com os auscultadores Vision Pro. Além disso, mais de 100 títulos da Apple Arcade estarão operacionais no visionOS desde o "primeiro dia", de acordo com declarações da empresa.