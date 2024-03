Apple introduceert nieuwe MacBook Air-modellen die zijn uitgerust met een M3-chip en breidt het aanbod aan laptops uit

Apple heeft draagbaarheid en prestaties opnieuw vorm gegeven en heeft zijn nieuwste reeks MacBook Air -modellen onthuld, met een geëvolueerd ontwerp en verbeterde rekenkracht met de introductie van de M3-chip. De technologiegigant presenteert twee nieuwe formaten: een 13-inch variant met een vanafprijs van $1.099, een daling van $100 ten opzichte van zijn voorganger uitgerust met de M2-chip, en een nieuw 15-inch model met een prijs vanaf $1.299. Enthousiastelingen in de VS kunnen nu hun pre-orders plaatsen en hun zinnen zetten op de officiële lanceringsdatum van 8 maart.

De uitbreiding van het MacBook Air assortiment, met de introductie van het M2-model in 2022 en de toevoeging van het 15-inch scherm vorig jaar, blijft de belangstelling wekken. Zowel de 13-inch als de 15-inch modellen beschikken over een indrukwekkende batterijduur van 18 uur, een high-definition 1080p-webcam en de nieuwste Wi-Fi 6E-connectiviteitsverbeteringen. Wat de poorten betreft, vinden gebruikers twee Thunderbolt-interfaces naast de essentiële 3,5 mm audio-aansluiting. Opvallend is dat het duo dubbele externe beeldschermen ondersteunt, zij het met de noodzaak om in clamshell-modus te werken.

De onlangs gelanceerde M3-chip, die vorig jaar debuteerde, combineert een 8-core CPU met een GPU die maximaal 10 cores biedt, waardoor zowel naadloze multitasking als grafisch-intensieve taken worden gegarandeerd. Apple heeft ook de auditieve ervaring op de MacBook Air verbeterd met een array met drie microfoons voor een duidelijkere gesprekskwaliteit.

"De MacBook Air is het toonbeeld van geliefden onder ons Mac-assortiment en biedt de keuze van meer klanten dan welke andere laptop dan ook. Met de introductie van vandaag van de M3-chip en nieuwe functies bereikt hij nieuwe hoogten", zegt Greg Joswiak, senior Apple's Vice-president van wereldwijde marketing.

Op het gebied van esthetiek kunnen potentiële kopers kiezen uit een reeks verfijnde tinten, waaronder middernacht, sterrenlicht, zilver en spacegrijs.

Interessant is dat de aankondiging Apple's gelijktijdig plaatsvindt met nieuws uit de Europese Unie, die het bedrijf een aanzienlijke boete van € 1,84 miljard heeft opgelegd. Deze boete wordt toegeschreven aan inbreuken op de antitrustwetten die zijn vastgesteld in de muziekstreamingarena en die op basis van de huidige wisselkoersen ongeveer 2 miljard dollar bedragen.

