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Apple 推出搭载 M3 芯片的新款 MacBook Air 机型，重振笔记本电脑阵容

Mar 04, 2024
Apple 推出搭载 M3 芯片的新款 MacBook Air 机型，重振笔记本电脑阵容

Apple重新构想了便携性和性能，推出了最新的MacBook Air系列机型，展示了通过引入 M3 芯片而改进的设计和增强的计算能力。这家科技巨头推出了两种新尺寸：13 英寸型号起价为 1,099 美元，比配备 M2 芯片的前代产品降低了 100 美元；全新 15 英寸型号起价为 1,299 美元。美国的爱好者现在就可以预订，把目光投向 3 月 8 日的正式发布日期。

MacBook Air系列的扩展继续引起人们的兴趣，M2 型号于 2022 年推出，并于去年增加了 15 英寸屏幕。 13 英寸和 15 英寸型号均拥有令人印象深刻的 18 小时电池续航时间、高清 1080p 网络摄像头以及最新的 Wi-Fi 6E 连接增强功能。在端口方面，用户会发现两个 Thunderbolt 接口以及基本的 3.5 毫米音频插孔。值得注意的是，这两款产品支持双外部显示器，尽管需要在翻盖模式下运行。

去年推出的新推出的 M3 芯片结合了 8 核 CPU 和最多 10 核的 GPU，确保无缝多任务处理和图形密集型任务。 Apple还通过三麦克风阵列增强了MacBook Air的听觉体验，实现更清晰的通话质量。

MacBook Air是我们 Mac 系列中深受喜爱的典范，比我们提供的任何其他笔记本电脑都吸引了更多客户的选择。随着今天 M3 芯片和新功能的推出，它达到了新的高度，” Apple's高级工程师Greg Joswiak表示。全球营销副总裁。

在美观方面，潜在买家可以从一系列精致的色调中进行选择，包括午夜色、星光色、银色和深空灰色。

有趣的是， Apple's公告与欧盟的消息同时发生，欧盟对该公司处以 18.4 亿欧元的巨额罚款。这项处罚是由于音乐流媒体领域发现的反垄断违规行为造成的，根据当前汇率计算，罚款金额约为 20 亿美元。

在充满活力的应用程序创建领域，敏捷性与创新相结合，像AppMaster这样的平台使企业家和开发人员能够构建强大的 Web 和移动应用程序，而无需传统编码。这符合技术工具不断发展的格局，就像Apple's最新的硬件一样，旨在简化创造力和生产力。

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