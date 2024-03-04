Apple 推出搭载 M3 芯片的新款 MacBook Air 机型，重振笔记本电脑阵容

Apple重新构想了便携性和性能，推出了最新的MacBook Air系列机型，展示了通过引入 M3 芯片而改进的设计和增强的计算能力。这家科技巨头推出了两种新尺寸：13 英寸型号起价为 1,099 美元，比配备 M2 芯片的前代产品降低了 100 美元；全新 15 英寸型号起价为 1,299 美元。美国的爱好者现在就可以预订，把目光投向 3 月 8 日的正式发布日期。

MacBook Air系列的扩展继续引起人们的兴趣，M2 型号于 2022 年推出，并于去年增加了 15 英寸屏幕。 13 英寸和 15 英寸型号均拥有令人印象深刻的 18 小时电池续航时间、高清 1080p 网络摄像头以及最新的 Wi-Fi 6E 连接增强功能。在端口方面，用户会发现两个 Thunderbolt 接口以及基本的 3.5 毫米音频插孔。值得注意的是，这两款产品支持双外部显示器，尽管需要在翻盖模式下运行。

去年推出的新推出的 M3 芯片结合了 8 核 CPU 和最多 10 核的 GPU，确保无缝多任务处理和图形密集型任务。 Apple还通过三麦克风阵列增强了MacBook Air的听觉体验，实现更清晰的通话质量。

“ MacBook Air是我们 Mac 系列中深受喜爱的典范，比我们提供的任何其他笔记本电脑都吸引了更多客户的选择。随着今天 M3 芯片和新功能的推出，它达到了新的高度，” Apple's高级工程师Greg Joswiak表示。全球营销副总裁。

在美观方面，潜在买家可以从一系列精致的色调中进行选择，包括午夜色、星光色、银色和深空灰色。

有趣的是， Apple's公告与欧盟的消息同时发生，欧盟对该公司处以 18.4 亿欧元的巨额罚款。这项处罚是由于音乐流媒体领域发现的反垄断违规行为造成的，根据当前汇率计算，罚款金额约为 20 亿美元。

在充满活力的应用程序创建领域，敏捷性与创新相结合，像AppMaster这样的平台使企业家和开发人员能够构建强大的 Web 和移动应用程序，而无需传统编码。这符合技术工具不断发展的格局，就像Apple's最新的硬件一样，旨在简化创造力和生产力。