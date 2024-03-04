من خلال إعادة تصور قابلية النقل والأداء، كشفت Apple النقاب عن أحدث تشكيلة من طرازات MacBook Air ، التي تعرض تصميمًا متطورًا وقوة حوسبة محسنة مع تقديم شريحة M3. يقدم عملاق التكنولوجيا حجمين جديدين: إصدار 13 بوصة بسعر يبدأ من 1099 دولارًا، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 100 دولار عن سابقه المجهز بشريحة M2، وطراز جديد مقاس 15 بوصة بسعر يبدأ من 1299 دولارًا. يمكن للمتحمسين في الولايات المتحدة تقديم طلباتهم المسبقة الآن، ووضع أنظارهم على تاريخ الإطلاق الرسمي في 8 مارس.

ولا يزال التوسع في مجموعة MacBook Air ، والذي شهد دخول طراز M2 في عام 2022 وإضافة الشاشة مقاس 15 بوصة العام الماضي، يجذب الاهتمام. يتميز كلا الطرازين مقاس 13 بوصة و15 بوصة بعمر بطارية مثير للإعجاب يصل إلى 18 ساعة، وكاميرا ويب عالية الوضوح بدقة 1080 بكسل، وأحدث تحسينات اتصال Wi-Fi 6E. من ناحية المنفذ، سيجد المستخدمون واجهتي Thunderbolt إلى جانب مقبس الصوت الأساسي مقاس 3.5 ملم. والجدير بالذكر أن الثنائي يدعم الشاشات الخارجية المزدوجة، وإن كان ذلك مع ضرورة العمل في الوضع الصدفي.

تجمع شريحة M3 التي تم إطلاقها حديثًا، والتي ظهرت لأول مرة العام الماضي، بين وحدة المعالجة المركزية ذات 8 مراكز ووحدة معالجة الرسومات التي توفر ما يصل إلى 10 مراكز، مما يضمن تعدد المهام السلس والمهام كثيفة الرسومات. قامت Apple أيضًا بتعزيز التجربة السمعية على MacBook Air بمجموعة مكونة من ثلاثة ميكروفونات للحصول على جودة مكالمات أكثر وضوحًا.

قال Greg Joswiak ، كبير مسؤولي Apple's: "يعد جهاز MacBook Air مثالاً للأجهزة المفضلة بين مجموعة أجهزة Mac لدينا، حيث يستحوذ على خيار عدد أكبر من العملاء أكثر من أي كمبيوتر محمول آخر نقدمه. ومع طرح شريحة M3 اليوم والميزات الجديدة، فإنه يصل إلى آفاق جديدة". نائب رئيس التسويق العالمي.

من حيث الجماليات، يمكن للمشترين المحتملين الاختيار من بين مجموعة من الألوان المتطورة، بما في ذلك منتصف الليل، وضوء النجوم، والفضي، والرمادي الفلكي.

ومن المثير للاهتمام أن إعلان Apple's يأتي بالتزامن مع الأخبار الواردة من الاتحاد الأوروبي، الذي فرض غرامة كبيرة قدرها 1.84 مليار يورو على الشركة. تُعزى هذه العقوبة إلى انتهاكات مكافحة الاحتكار التي تم تحديدها في ساحة بث الموسيقى، والتي تصل قيمتها إلى حوالي 2 مليار دولار بناءً على أسعار الصرف الحالية.

في عالم إنشاء التطبيقات النابض بالحياة، حيث تلتقي المرونة مع الابتكار، تعمل منصات مثل AppMaster على تمكين رواد الأعمال والمطورين على حدٍ سواء من إنشاء تطبيقات قوية للويب والهواتف المحمولة دون الحاجة إلى البرمجة التقليدية. ويتماشى هذا مع المشهد المتطور للأدوات التقنية التي تهدف، مثل أحدث أجهزة Apple's ، إلى تبسيط الإبداع والإنتاجية.