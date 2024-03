Apple bringt neue MacBook Air-Modelle mit M3-Chip auf den Markt und belebt sein Laptop-Sortiment neu

Apple stellt Mobilität und Leistung neu vor und stellt seine neueste Reihe von MacBook Air -Modellen vor, die mit der Einführung des M3-Chips ein weiterentwickeltes Design und verbesserte Rechenleistung präsentieren. Der Technologieriese präsentiert zwei neue Größen: eine 13-Zoll-Variante mit einem Einstiegspreis von 1.099 US-Dollar, was einem Preisnachlass von 100 US-Dollar gegenüber dem mit dem M2-Chip ausgestatteten Vorgänger entspricht, und ein neues 15-Zoll-Modell zum Preis ab 1.299 US-Dollar. Enthusiasten in den USA können jetzt ihre Vorbestellungen aufgeben und den offiziellen Starttermin am 8. März im Auge behalten.

Die Erweiterung der MacBook Air Reihe, die 2022 mit der Einführung des M2-Modells und der Hinzufügung des 15-Zoll-Bildschirms im vergangenen Jahr einherging, stößt weiterhin auf Interesse. Sowohl das 13-Zoll- als auch das 15-Zoll-Modell verfügen über eine beeindruckende Akkulaufzeit von 18 Stunden, eine hochauflösende 1080p-Webcam und die neuesten Wi-Fi 6E-Konnektivitätsverbesserungen. In Bezug auf die Anschlüsse finden Benutzer neben der wichtigen 3,5-mm-Audiobuchse zwei Thunderbolt-Schnittstellen. Bemerkenswert ist, dass das Duo zwei externe Displays unterstützt, allerdings mit der Notwendigkeit, im Clamshell-Modus zu arbeiten.

Der neu eingeführte M3-Chip, der letztes Jahr vorgestellt wurde, kombiniert eine 8-Kern-CPU mit einer GPU, die bis zu 10 Kerne bietet, und sorgt so für nahtloses Multitasking und grafikintensive Aufgaben. Apple hat außerdem das Hörerlebnis auf dem MacBook Air mit einem Drei-Mikrofon-Array für eine klarere Anrufqualität verbessert.

„Das MacBook Air ist der Inbegriff der Beliebtheit unserer Mac-Produktpalette und erobert die Wahl von mehr Kunden als jedes andere von uns angebotene Notebook. Mit der heutigen Einführung des M3-Chips und neuen Funktionen erreicht es neue Höhen“, erklärte Greg Joswiak, Senior Apple's Vizepräsident für weltweites Marketing.

Was die Ästhetik betrifft, können potenzielle Käufer aus einer Reihe anspruchsvoller Farbtöne wählen, darunter Mitternacht, Sternenlicht, Silber und Space-Grau.

Interessanterweise erfolgt die Ankündigung Apple's zeitgleich mit Nachrichten aus der Europäischen Union, die eine erhebliche Geldstrafe von 1,84 Milliarden Euro gegen das Unternehmen verhängt hat. Diese Strafe wird auf festgestellte Kartellverstöße im Musik-Streaming-Bereich zurückgeführt und beläuft sich auf der Grundlage aktueller Wechselkurse auf rund 2 Milliarden US-Dollar.

