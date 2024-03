Apple lança novos modelos de MacBook Air equipados com chip M3, reiniciando a linha de laptops

Reimaginando a portabilidade e o desempenho, Apple revelou sua mais recente linha de modelos MacBook Air, apresentando um design evoluído e poder de computação aprimorado com a introdução do chip M3. A gigante da tecnologia apresenta dois novos tamanhos: uma variante de 13 polegadas com preço inicial de US$ 1.099, marcando uma redução de US$ 100 em relação ao seu antecessor equipado com o chip M2, e um novo modelo de 15 polegadas com preço a partir de US$ 1.299. Os entusiastas nos EUA podem fazer suas encomendas agora, visando a data oficial de lançamento, 8 de março.

A expansão da gama MacBook Air, que viu a entrada do modelo M2 em 2022 e a adição do ecrã de 15 polegadas no ano passado, continua a despertar interesse. Ambos os modelos de 13 e 15 polegadas apresentam uma impressionante longevidade de bateria de 18 horas, uma webcam de alta definição 1080p e os mais recentes aprimoramentos de conectividade Wi-Fi 6E. Em termos de porta, os usuários encontrarão duas interfaces Thunderbolt junto com o conector de áudio essencial de 3,5 mm. Notavelmente, a dupla suporta dois monitores externos, embora com a necessidade de operar no modo clamshell.

O recém-lançado chip M3, lançado no ano passado, combina uma CPU de 8 núcleos com uma GPU que oferece até 10 núcleos, garantindo multitarefa contínua e tarefas com uso intensivo de gráficos. Apple também aprimorou a experiência auditiva no MacBook Air com um conjunto de três microfones para uma qualidade de chamada mais nítida.

“O MacBook Air é o epítome do amado em nossa linha de Mac, capturando a escolha de mais clientes do que qualquer outro laptop que oferecemos. Com a introdução de hoje do chip M3 e novos recursos, ele atinge novos patamares”, expressou Greg Joswiak, sênior Apple's Vice-presidente de Marketing Mundial.

Em termos de estética, os potenciais compradores podem escolher entre uma variedade de tons sofisticados, incluindo meia-noite, luz das estrelas, prata e cinza espacial.

Curiosamente, o anúncio Apple's ocorre simultaneamente com notícias da União Europeia, que impôs uma multa substancial de 1,84 mil milhões de euros à empresa. Esta penalidade é atribuída a violações antitruste identificadas na área de streaming de música, no valor de cerca de US$ 2 bilhões com base nas taxas de câmbio atuais.

