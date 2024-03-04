Переосмысливая портативность и производительность, Apple представила свою новейшую линейку моделей MacBook Air, продемонстрировав усовершенствованный дизайн и увеличенную вычислительную мощность благодаря внедрению чипа M3. Технический гигант представляет два новых размера: 13-дюймовый вариант со стартовой ценой в 1099 долларов, что на 100 долларов меньше, чем у его предшественника, оснащенного чипом M2, и свежую 15-дюймовую модель по цене от 1299 долларов. Энтузиасты в США могут разместить предварительные заказы уже сейчас, нацелившись на официальную дату запуска 8 марта.

Расширение линейки MacBook Air, в рамках которого в 2022 году была представлена ​​модель M2, а в прошлом году появился 15-дюймовый экран, продолжает вызывать интерес. И 13-дюймовая, и 15-дюймовая модели могут похвастаться впечатляющим 18-часовым временем автономной работы, веб-камерой высокой четкости 1080p и новейшими улучшениями подключения Wi-Fi 6E. Что касается портов, пользователи найдут два интерфейса Thunderbolt, а также основной аудиоразъем 3,5 мм. Примечательно, что дуэт поддерживает два внешних дисплея, хотя и с необходимостью работать в режиме раскладушки.

Недавно выпущенный чип M3, дебютировавший в прошлом году, сочетает в себе 8-ядерный процессор с графическим процессором, имеющим до 10 ядер, обеспечивая как бесперебойную многозадачность, так и задачи с интенсивным использованием графики. Apple также улучшила качество звука на MacBook Air с помощью массива из трех микрофонов, обеспечивающего более четкое качество связи.

« MacBook Air — это воплощение любви в нашей линейке Mac, он привлекает больше клиентов, чем любой другой ноутбук, который мы предлагаем. С сегодняшним появлением чипа M3 и новых функций он достигает новых высот», — заявил Greg Joswiak, старший директор Apple's. Вице-президент по мировому маркетингу.

Что касается эстетики, потенциальные покупатели могут выбирать из множества изысканных оттенков, включая полночь, звездный свет, серебро и космический серый.

Интересно, что заявление Apple's происходит одновременно с новостями из Европейского Союза, который наложил на компанию существенный штраф в размере 1,84 миллиарда евро. Этот штраф связан с нарушениями антимонопольного законодательства, выявленными в сфере потокового вещания музыки, и его сумма составляет около 2 миллиардов долларов США, исходя из текущего обменного курса.

В динамичной сфере создания приложений, где гибкость сочетается с инновациями, такие платформы, как AppMaster, дают предпринимателям и разработчикам возможность создавать надежные веб- и мобильные приложения без необходимости традиционного программирования. Это соответствует развивающемуся ландшафту технических инструментов, которые, как и новейшее оборудование Apple's, направлены на оптимизацию творчества и производительности.