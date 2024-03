Reinventando portabilità e prestazioni, Apple ha presentato la sua ultima linea di modelli MacBook Air, mostrando un design evoluto e una maggiore potenza di calcolo con l'introduzione del chip M3. Il colosso della tecnologia presenta due nuove dimensioni: una variante da 13 pollici con un prezzo iniziale di $ 1.099, che segna una riduzione di $ 100 rispetto al suo predecessore dotato del chip M2, e un nuovo modello da 15 pollici con un prezzo a partire da $ 1.299. Gli appassionati negli Stati Uniti possono effettuare subito i preordini, puntando sulla data di lancio ufficiale dell’8 marzo.

L'ampliamento della gamma MacBook Air, che ha visto l'ingresso del modello M2 nel 2022 e l'aggiunta lo scorso anno dello schermo da 15 pollici, continua a catturare interesse. Entrambi i modelli da 13 e 15 pollici vantano un'impressionante durata della batteria di 18 ore, una webcam 1080p ad alta definizione e gli ultimi miglioramenti della connettività Wi-Fi 6E. Per quanto riguarda le porte, gli utenti troveranno due interfacce Thunderbolt insieme all'essenziale jack audio da 3,5 mm. In particolare, il duo supporta due display esterni, anche se con la necessità di operare in modalità a conchiglia.

Il chip M3 appena lanciato, che ha debuttato lo scorso anno, combina una CPU a 8 core con una GPU che offre fino a 10 core, garantendo sia multitasking senza interruzioni che attività ad alta intensità grafica. Apple ha inoltre migliorato l'esperienza uditiva sul MacBook Air con un array di tre microfoni per una qualità delle chiamate più chiara.

"Il MacBook Air è l'emblema dell'amato nella nostra gamma di Mac, catturando la scelta di più clienti di qualsiasi altro laptop che offriamo. Con l'introduzione odierna del chip M3 e delle nuove funzionalità, raggiunge nuove vette," ha affermato Greg Joswiak, Senior Apple's Vicepresidente del marketing mondiale.

In termini di estetica, i potenziali acquirenti possono scegliere tra una gamma di tonalità sofisticate, tra cui mezzanotte, luce stellare, argento e grigio spazio.

È interessante notare che l'annuncio Apple's avviene in concomitanza con le notizie provenienti dall'Unione Europea, che ha imposto all'azienda una multa sostanziosa di 1,84 miliardi di euro. Questa sanzione è attribuita alle violazioni antitrust identificate nel settore dello streaming musicale, che ammontano a circa 2 miliardi di dollari in base ai tassi di cambio attuali.

Nel vivace regno della creazione di applicazioni, dove l'agilità incontra l'innovazione, piattaforme come AppMaster stanno consentendo sia agli imprenditori che agli sviluppatori di costruire robuste applicazioni web e mobili senza la necessità della codifica tradizionale. Ciò è in linea con il panorama in evoluzione degli strumenti tecnologici che, proprio come l’ultimo hardware Apple's, mirano a ottimizzare la creatività e la produttività.