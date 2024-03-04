Apple, M3 Çiple Donatılmış Yeni MacBook Air Modellerini Piyasaya Sürerek Dizüstü Bilgisayar Serisini Yeniden Başlattı

Taşınabilirliği ve performansı yeniden tasarlayan Apple, M3 çipin piyasaya sürülmesiyle gelişmiş bir tasarım ve gelişmiş bilgi işlem gücü sergileyen en yeni MacBook Air model serisini tanıttı. Teknoloji devi iki yeni boyut sunuyor: M2 çiple donatılmış önceki modele göre 100 dolar düşüşle 1.099 dolardan başlayan başlangıç ​​fiyatıyla 13 inçlik model ve 1.299 dolardan başlayan yeni 15 inçlik model. ABD'deki meraklılar artık ön siparişlerini verebilir ve gözlerini 8 Mart'taki resmi lansman tarihine dikebilirler.

2022 yılında M2 modelinin piyasaya sürüldüğü ve geçtiğimiz yıl 15 inç ekranın eklendiği MacBook Air serisinin genişletilmesi ilgi görmeye devam ediyor. Hem 13 inç hem de 15 inç modeller, 18 saatlik etkileyici bir pil ömrüne, yüksek çözünürlüklü 1080p web kamerasına ve en yeni Wi-Fi 6E bağlantı geliştirmelerine sahiptir. Bağlantı noktası açısından kullanıcılar, temel 3,5 mm ses jakının yanında iki Thunderbolt arayüzü bulacaklar. Özellikle ikili, kapaklı modda çalışma zorunluluğuna rağmen çift harici ekranı destekliyor.

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen yeni M3 yongası, 8 çekirdekli CPU'yu 10 çekirdeğe kadar sunan GPU ile birleştirerek hem kesintisiz çoklu görev hem de grafik açısından yoğun görevler sağlıyor. Apple ayrıca daha net çağrı kalitesi için MacBook Air işitsel deneyimi üç mikrofon dizisiyle geliştirdi.

Apple's Kıdemli Müdürü Greg Joswiak şunları ifade etti: " MacBook Air, Mac serimiz arasında en sevilen modeldir ve sunduğumuz diğer tüm dizüstü bilgisayarlardan daha fazla müşterinin tercihini yakalar. Bugünkü M3 çip ve yeni özelliklerle birlikte yeni boyutlara ulaşıyor." Dünya Çapında Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı.

Estetik açıdan potansiyel alıcılar gece yarısı, yıldız ışığı, gümüş ve uzay grisi dahil olmak üzere bir dizi sofistike renk tonu arasından seçim yapabiliyor.

İlginç bir şekilde, Apple's duyurusu, şirkete 1,84 milyar Euro tutarında önemli bir ceza kesen Avrupa Birliği'nden gelen haberlerle eş zamanlı olarak gerçekleşiyor. Bu ceza, müzik yayını alanında belirlenen antitröst ihlallerinden kaynaklanıyor ve mevcut döviz kurlarına göre yaklaşık 2 milyar dolar tutarında.

Çevikliğin inovasyonla buluştuğu canlı uygulama oluşturma alanında, AppMaster gibi platformlar girişimcilere ve geliştiricilere, geleneksel kodlamaya gerek kalmadan sağlam web ve mobil uygulamalar oluşturma konusunda güç veriyor. Bu, tıpkı Apple's en son donanımları gibi, yaratıcılığı ve üretkenliği kolaylaştırmayı amaçlayan teknoloji araçlarının gelişen manzarasıyla paralellik gösteriyor.