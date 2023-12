Android dévoile un ensemble de fonctionnalités dans sa dernière mise à jour

Lors d'un lancement célébré, Android déploie un assortiment dynamique comprenant jusqu'à une douzaine d'améliorations, marquant une avancée progressive dans la technologie mobile. Les nouvelles fonctionnalités, conçues pour un large éventail d'appareils, notamment les smartphones, les tablettes, les montres intelligentes Wear OS et la Google TV basée sur Android, tiennent la promesse de commodité et d'efficacité pour l'utilisateur. Simultanément, Google partage avec joie la réussite de plus d'un milliard d'utilisateurs actifs mensuels sur son RCS (Rich Communication Services) qui remplace stratégiquement la messagerie texte (SMS) conventionnelle, recueillant même l'approbation d'Apple au milieu des pressions réglementaires.

Parmi ces widgets, la rationalisation des fonctionnalités de messagerie, y compris l'introduction bêta de « Voice Moods », attire l'attention. Il ajoute une touche de couleur et un thème emoji aux messages vocaux, créant une ambiance vivante autour d'une conversation virtuelle en projetant des états émotionnels, qu'il s'agisse de rire, d'amour ou de surprise. Google Messages est sur le point d'ajouter « Effets de réaction », une autre fonctionnalité bêta en cours de développement qui déploie des animations emoji en plein écran, en résonance avec la fonctionnalité iMessage d'Apple, bien que conçue de manière créative pour répondre aux messages individuels plutôt qu'au pouce levé habituel.

La charmante « Emoji Kitchen » de Google, qui permet aux utilisateurs de remixer des emoji dans de nouvelles combinaisons uniques, ajoutera généreusement davantage de combinaisons d'autocollants, partageables via l'application clavier Gboard.

Les utilisateurs de montres intelligentes d'Android auront bientôt la possibilité de faire fonctionner leurs appareils domestiques intelligents et de contrôler leurs groupes d'éclairage directement depuis leur poignet. Cette fonctionnalité couvre les appareils intelligents tels que les robots aspirateurs et les vadrouilles. Il offre également aux utilisateurs la possibilité d'optimiser leurs groupes d'éclairage en fonction de divers thèmes tels que le temps de concentration, la lecture, le dîner, etc. De plus, les utilisateurs peuvent gérer l'état de leur Google Home sur « À la maison » ou « Absent » depuis leur montre intelligente, en dictant des actions telles que l'extinction des lumières, l'activation des caméras, le verrouillage des portes, etc., et vice versa à leur retour.

Prévue pour une sortie future, une autre fonctionnalité de maison intelligente permettra aux utilisateurs de Wear OS de lancer leurs routines d'assistant depuis leur montre à l'aide de commandes vocales. Cette fonctionnalité permet des actions telles que « se rendre au travail », qui déclenche, entre autres, la navigation, la vérification de la météo et la lecture de l'agenda quotidien.

À égalité avec le cadran Siri d'Apple Watches, la montre intelligente Android comportera également un raccourci « Assistant en un coup d'œil », résumant les informations critiques telles que les alertes météo, les bulletins de voyage, les rappels d'événements, etc.

La mise à jour d'Android aborde également l'accessibilité et la sécurité, en introduisant une fonctionnalité basée sur l'IA, TalkBack. Il utilisera l’IA pour créer une narration d’images destinée aux utilisateurs non voyants et malvoyants qui ont besoin de descriptions textuelles précises lues à haute voix. Une fonctionnalité Live Captions, élargissant la prise en charge linguistique pour le sous-titrage pendant les appels téléphoniques, sera bientôt publiée, ainsi qu'une option permettant aux utilisateurs de répondre par SMS pendant les appels.

En termes de sécurité, les utilisateurs auront la liberté de définir des codes PIN personnalisés sur leurs clés de sécurité FIDO2 pour les applications Web et les sites Web nécessitant une vérification de l'utilisateur, permettant ainsi des connexions sans mot de passe.

Sur une autre note, Google TV, fonctionnant sous Android, devrait augmenter sa pléthore de chaînes gratuites de plus de 10, amplifiant ainsi sa collection à plus d'un siècle de chaînes offrant une riche gamme de films, de jeux télévisés, de programmes sportifs et bien plus encore.

Google a précisé que la gamme de fonctionnalités accessibles pouvait varier en fonction de leurs plates-formes et des exigences individuelles. Par exemple, les mises à jour de Wear OS sont prévues pour les versions Wear OS 3+, la mise à jour Live Captions pour Android 10+ et la mise à jour TalkBack pour Android 11+.

Google a annoncé séparément des mises à jour plus spécifiques pour Google Messages, notamment Photomoji, une fonctionnalité facilitée par l'IA sur l'appareil pour transformer les sujets des photos en autocollants. Cette offre présente des similitudes avec une boîte à outils disponible sur iOS et apporte des effets d'écran, des bulles personnalisées, des émojis animés, des profils d'utilisateur et bien d'autres encore.