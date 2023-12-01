Android 在最新更新中推出了一系列功能

在一次著名的发布中，Android 展示了多达十几个增强功能，标志着移动技术的进步。这些新功能专为智能手机、平板电脑、Wear OS 智能手表和基于 Android 的 Google TV 等多种设备而设计，兑现了用户便利性和效率的承诺。与此同时，谷歌高兴地分享了其 RCS（丰富通信服务）月活跃用户超过 10 亿的成就，该服务正在战略性地取代传统短信 (SMS)，甚至在监管压力下也获得了苹果的认可。

这些小部件中最引人注目的是消息传递功能的令人兴奋的简化，包括“语音心情”的测试版引入。它为语音消息添加了色彩和表情符号主题，通过投射情感状态（无论是笑声、爱意还是惊喜），在虚拟对话中营造出生动的氛围。 Google Messages 准备添加“反应效果”，这是管道中的另一个测试版功能，可部署全屏表情符号动画，与 Apple 的 iMessage 功能产生共鸣，尽管其创造性设计是为了响应单个消息而不是习惯性的点赞。

谷歌迷人的“表情符号厨房”允许用户将表情符号重新混合成新的、独特的组合，它将慷慨地添加更多贴纸组合，可通过 Gboard 键盘应用程序共享。

Android 智能手表用户很快将能够直接从手腕操作智能家居设备并控制灯组。此功能涵盖机器人吸尘器和拖把等智能设备。它还使用户能够根据不同的主题（例如专注时间、阅读、晚餐等）优化其灯光组。此外，用户可以通过智能手表将 Google Home 的状态管理为“在家”或“离开”，指示关闭灯光、启用摄像头、锁门等操作，反之亦然。

计划在未来发布的另一项智能家居功能将允许 Wear OS 用户使用语音命令从手表启动助理例程。此功能支持“通勤上班”等操作，从而触发导航、天气检查和每日日历议程读出等。

与 Apple Watch 的 Siri 表盘一样，Android 智能手表还将配备“Assistant At a Glance”快捷方式，汇总天气警报、旅行公告、事件提醒等重要信息。

Android 的更新还解决了可访问性和安全性问题，引入了人工智能支持的功能 TalkBack。它将使用人工智能为需要朗读准确文本描述的失明和视力障碍用户构建图像旁白。即将发布实时字幕功能，扩展对通话期间字幕的语言支持，并提供用户在通话期间回复短信的选项。

在安全方面，用户将可以自由地在其 FIDO2 安全密钥上为需要用户验证的 Web 应用程序和网站设置自定义 PIN，从而实现无密码登录。

另一方面，Android 运行的 Google TV 的免费频道数量将增加 10 个以上，频道数量将超过一个世纪，提供丰富的电影、游戏节目、体育赛事等内容。

谷歌澄清说，可访问的功能范围可能会根据其平台和个人要求而有所不同。例如，Wear OS 更新计划针对 Wear OS 3+ 版本，实时字幕更新针对 Android 10+，TalkBack 更新针对 Android 11+。

谷歌单独宣布了谷歌消息的更多具体更新，包括Photomoji，这是一项由设备上的人工智能推动的功能，可将照片的主题转换为贴纸。该产品与 iOS 上提供的工具包相似，它带来了屏幕效果、自定义气泡、动画表情符号、用户配置文件等。