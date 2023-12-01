Android раскрывает набор функций в последнем обновлении

В ходе торжественного запуска Android представляет целый ряд ярких улучшений, насчитывающих до дюжины, что знаменует собой прогрессивный шаг в мобильных технологиях. Новые функции, разработанные для широкого спектра устройств, включая смартфоны, планшеты, умные часы Wear OS и Google TV на базе Android, обещают удобство и эффективность для пользователей. В то же время Google с радостью делится достижением более миллиарда активных пользователей в месяц своей RCS (Rich Communication Services), которая стратегически заменяет традиционные текстовые сообщения (SMS), получая одобрение даже со стороны Apple, несмотря на давление со стороны регулирующих органов.

Среди этих виджетов внимание привлекает потрясающая оптимизация функций обмена сообщениями, включая бета-версию «Voice Moods». Он добавляет в голосовые сообщения яркие цвета и темы смайлов, создавая яркую атмосферу вокруг виртуального разговора, проецируя эмоциональные состояния — будь то смех, любовь или удивление. В Google Messages собираются добавить «Эффекты реакции», еще одну бета-функцию в стадии разработки, которая развертывает полноэкранную анимацию смайлов, перекликающуюся с функцией iMessage от Apple, хотя и творчески разработанную для реагирования на отдельные сообщения, а не на привычный показ большого пальца вверх.

Очаровательная «Кухня Emoji» от Google, которая позволяет пользователям творчески смешивать смайлы в новые уникальные комбинации, щедро добавит больше комбинаций стикеров, которыми можно будет поделиться через приложение клавиатуры Gboard.

Пользователи умных часов Android вскоре получат возможность управлять своими устройствами умного дома и управлять группами освещения прямо со своего запястья. Эта функция распространяется на умные устройства, такие как роботы-пылесосы и швабры. Он также дает пользователям возможность оптимизировать свои группы освещения по различным темам, таким как время фокусировки, чтение, ужин и многое другое. Кроме того, пользователи могут управлять статусом своего Google Home на «Домой» или «Нет на месте» со своих умных часов, диктуя такие действия, как выключение света, включение камер, запирание дверей и тому подобное, и наоборот по возвращении.

Еще одна функция умного дома, выпуск которой запланирован на будущее, позволит пользователям Wear OS запускать подпрограммы помощника со своих часов с помощью голосовых команд. Эта функция позволяет выполнять такие действия, как «поездка на работу», что, среди прочего, запускает навигацию, проверку погоды и считывание расписания ежедневного календаря.

Как и циферблат Siri от Apple Watch, умные часы Android также будут иметь ярлык «Краткий обзор помощника», который суммирует важную информацию, такую ​​​​как предупреждения о погоде, туристические бюллетени, напоминания о событиях и так далее.

Обновление Android также касается доступности и безопасности, представляя функцию TalkBack на базе искусственного интеллекта. Он будет использовать искусственный интеллект для создания повествования из изображений для незрячих и слабовидящих пользователей, которым нужны точные текстовые описания, читаемые вслух. Вскоре будет выпущена функция Live Captions, расширяющая языковую поддержку субтитров во время телефонных звонков, а также возможность пользователям отправлять текстовые сообщения во время звонков.

Что касается безопасности, пользователям будет предоставлена ​​возможность устанавливать собственные ПИН-коды на своих ключах безопасности FIDO2 для веб-приложений и веб-сайтов, требующих проверки пользователя, что позволит осуществлять вход без пароля.

С другой стороны, Google TV под управлением Android намерен увеличить количество бесплатных каналов более чем на 10, расширив свою коллекцию до более чем столетия каналов, предлагающих богатый выбор фильмов, игровых шоу, спортивных трансляций и многого другого.

Google пояснил, что набор доступных функций может варьироваться в зависимости от их платформ и индивидуальных требований. Например, обновления Wear OS запланированы для версий Wear OS 3+, обновление Live Captions для Android 10+ и обновление TalkBack для Android 11+.

Google отдельно анонсировала более конкретные обновления для Сообщений Google, включая Photomoji, функцию, поддерживаемую искусственным интеллектом на устройстве и позволяющую превращать объекты фотографий в наклейки. Это предложение похоже на набор инструментов, доступный для iOS, и включает в себя экранные эффекты, пользовательские пузырьки, анимированные смайлы, профили пользователей и многое другое.