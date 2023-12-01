Android, En Son Güncellemesinde Bir dizi Özelliği Ortaya Çıkarıyor

Ünlü lansmanında Android, mobil teknolojide ilerici bir ilerlemeye işaret eden bir düzineye kadar geliştirmeden oluşan canlı bir ürün yelpazesini gözler önüne seriyor. Akıllı telefonlar, tabletler, Wear OS akıllı saatler ve Android tabanlı Google TV gibi çok çeşitli cihazlar için tasarlanan yeni özellikler, kullanıcı rahatlığı ve verimlilik vaadini yerine getiriyor. Eş zamanlı olarak Google, stratejik olarak geleneksel metin mesajlarının (SMS) yerini alan RCS'sinde (Zengin İletişim Hizmetleri) aylık bir milyardan fazla aktif kullanıcının başarısını sevinçle paylaşıyor ve düzenleyici baskılara rağmen Apple'dan bile onay alıyor.

Bu widget'lar arasında dikkat çekici olan, "Voice Moods"un beta sürümü de dahil olmak üzere mesajlaşma özelliklerinin heyecan verici şekilde düzenlenmesidir. Sesli mesajlara biraz renk ve emoji teması ekleyerek kahkaha, aşk veya sürpriz gibi duygusal durumları yansıtarak sanal konuşma etrafında canlı bir ortam yaratıyor. Google Mesajlar, tam ekran emoji animasyonlarını dağıtan, iMessage'in Apple özelliği ile rezonansa giren, ancak her zamanki beğeni yerine bireysel mesajlara yanıt verecek şekilde yaratıcı bir şekilde tasarlanmış olan, tam ekran emoji animasyonlarını dağıtan bir başka beta özelliği olan “Reaksiyon Efektleri” ni eklemeye hazırlanıyor.

Kullanıcılara emojilerin yeni, benzersiz kombinasyonlarla karıştırılmasının süslü yaratıcılığını sunan Google'ın büyüleyici "Emoji Mutfağı", Gboard klavye uygulaması aracılığıyla paylaşılabilen daha fazla çıkartma kombinasyonunu cömertçe ekleyecek.

Android'in akıllı saat kullanıcıları yakında akıllı ev cihazlarını çalıştırabilecek ve ışık gruplarını doğrudan bileklerinden kontrol edebilecek. Bu özellik, robot elektrikli süpürgeler ve paspaslar gibi akıllı cihazları kapsamaktadır. Ayrıca kullanıcılara, odaklanma zamanı, okuma, akşam yemeği ve daha fazlası gibi çeşitli temalara göre ışık gruplarını optimize etme gücü sunar. Ayrıca kullanıcılar, Google Home'larının durumunu akıllı saatlerinden "Evde" veya "Dışarıda" olarak yönetebilir, dönüşlerinde ışıkları kapatmak, kameraları etkinleştirmek, kapıları kilitlemek ve benzeri eylemleri dikte edebilir ve bunun tersi de geçerlidir.

Gelecekte piyasaya sürülmesi planlanan başka bir akıllı ev özelliği, Wear OS kullanıcılarının sesli komutları kullanarak Asistan Rutinlerini saatlerinden başlatmalarına olanak tanıyacak. Bu özellik, navigasyonu, hava durumunu kontrol etmeyi ve günlük takvim gündeminin okunmasını tetikleyen 'işe gidip gelme' gibi eylemleri mümkün kılar.

Android akıllı saat, Apple Watches'un Siri saat yüzüne benzer şekilde, hava durumu uyarıları, seyahat bültenleri, etkinlik hatırlatıcıları vb. gibi kritik bilgileri özetleyen bir "Bir Bakışta Asistan" kısayoluna da sahip olacak.

Android'in güncellemesi aynı zamanda erişilebilirlik ve güvenliği de ele alarak yapay zeka destekli bir özellik olan TalkBack'i sunuyor. Doğru metin açıklamalarının yüksek sesle okunmasına ihtiyaç duyan, görme engelli ve görme engelli kullanıcılar için görsellerden oluşan bir anlatım oluşturmak amacıyla yapay zekayı kullanacak. Telefon görüşmeleri sırasında altyazı eklemeye yönelik dil desteğini genişleten Canlı Altyazı özelliği ve kullanıcıların aramalar sırasında mesajla yanıt verme seçeneği de yakında yayınlanacak.

Güvenlik açısından kullanıcılara, kullanıcı doğrulaması gerektiren web uygulamaları ve web siteleri için FIDO2 güvenlik anahtarlarında özel PIN'ler belirleme özgürlüğü verilecek ve böylece şifresiz oturum açma olanağı sağlanacak.

Başka bir kayda göre, Android işletimli Google TV, çok sayıda ücretsiz kanalını 10'dan fazla artırarak koleksiyonunu, zengin bir dizi film, yarışma programı, spor izleme ve daha fazlasını sunan bir asırdan fazla kanala genişletecek.

Google, erişilebilir özellik yelpazesinin platformlara ve bireysel gereksinimlere göre değişebileceğini açıkladı. Örneğin, Wear OS güncellemeleri Wear OS 3+ sürümleri için, Live Captions güncellemesi Android 10+ için ve TalkBack güncellemesi Android 11+ sürümleri için planlanmıştır.

Google, fotoğraf konularını çıkartmalara dönüştürmek için cihazdaki yapay zeka tarafından kolaylaştırılan bir özellik olan Photomoji de dahil olmak üzere Google Mesajlar için daha spesifik güncellemeleri ayrıca duyurdu. Bu teklif, iOS'ta bulunan bir araç setine benzerlik taşıyor ve Ekran Efektleri, özel baloncuklar, animasyonlu emojiler, kullanıcı profilleri ve çok daha fazlasını masaya getiriyor.