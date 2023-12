Android revela uma coleção de recursos em sua atualização mais recente

Em um lançamento comemorado, o Android apresenta uma variedade vibrante de até uma dúzia de melhorias, marcando um avanço progressivo na tecnologia móvel. Os novos recursos, concebidos para uma ampla gama de dispositivos que incluem smartphones, tablets, smartwatches Wear OS e Google TV baseado em Android, cumprem a promessa de conveniência e eficiência do usuário. Simultaneamente, o Google compartilha com alegria a conquista de mais de um bilhão de usuários ativos mensais em seu RCS (Rich Communication Services), que está substituindo estrategicamente as mensagens de texto convencionais (SMS), obtendo aprovação até mesmo da Apple em meio a pressões regulatórias.

O que chama a atenção entre esses widgets é a emocionante simplificação dos recursos de mensagens, incluindo a introdução beta de “Voice Moods”. Ele adiciona um toque de cor e tema emoji às mensagens de voz, criando um ambiente vívido em torno da conversa virtual, projetando estados emocionais – seja riso, amor ou surpresa. O Mensagens do Google está pronto para adicionar “Efeitos de reação”, outro recurso beta em desenvolvimento que implanta animações emoji em tela cheia, ressoando com o recurso iMessage da Apple, embora concebido de forma criativa para responder a mensagens individuais, em vez do habitual sinal de positivo.

O charmoso “Emoji Kitchen” do Google, que permite aos usuários a criatividade sofisticada de remixar emojis em combinações novas e exclusivas, adicionará generosamente mais combinações de adesivos, compartilháveis ​​por meio do aplicativo de teclado Gboard.

Os usuários de smartwatch do Android em breve terão a capacidade de operar seus dispositivos domésticos inteligentes e controlar seus grupos de luz diretamente do pulso. Esse recurso abrange aparelhos inteligentes, como aspiradores de pó robóticos e esfregões. Ele também apresenta aos usuários o poder de otimizar seus grupos de luz seguindo vários temas, como tempo de concentração, leitura, jantar e muito mais. Além disso, os usuários podem gerenciar o status do Google Home para “Casa” ou “Ausente” em seu smartwatch, ditando ações como desligar luzes, ativar câmeras, trancar portas e coisas do gênero, e vice-versa ao retornar.

Com lançamento previsto para o futuro, outro recurso de casa inteligente permitirá que os usuários do Wear OS iniciem suas rotinas de assistente a partir do relógio usando comandos de voz. Esse recurso permite ações como ‘deslocamento para o trabalho’, que aciona navegação, verificação do tempo e leitura diária da agenda do calendário, entre outras.

Assim como o mostrador Siri do Apple Watches, o smartwatch Android também contará com um atalho “Assistant At a Glance”, resumindo informações críticas como alertas meteorológicos, boletins de viagem, lembretes de eventos e assim por diante.

A atualização do Android também aborda acessibilidade e segurança, introduzindo um recurso alimentado por IA, o TalkBack. Ele usará IA para construir uma narração de imagens para usuários cegos e com deficiência visual que precisam de descrições de texto precisas lidas em voz alta. Um recurso de legendas ao vivo, que expande o suporte a idiomas para legendas durante chamadas telefônicas, será lançado em breve, junto com uma opção para os usuários responderem mensagens de texto durante as chamadas.

Em termos de segurança, os usuários terão a liberdade de definir PINs personalizados em suas chaves de segurança FIDO2 para aplicativos da web e sites que necessitam de verificação do usuário, permitindo assim logins sem senha.

Por outro lado, o Google TV com Android deve aumentar sua infinidade de canais gratuitos em mais de 10, ampliando sua coleção para mais de um século de canais que oferecem uma rica variedade de filmes, programas de jogos, exibição de esportes e muito mais.

O Google esclareceu que a gama de recursos acessíveis pode variar de acordo com suas plataformas e requisitos individuais. Por exemplo, as atualizações do Wear OS estão programadas para versões do Wear OS 3+, a atualização Live Captions para Android 10+ e a atualização TalkBack para Android 11+.

O Google anunciou separadamente atualizações mais específicas para o Mensagens do Google, incluindo Photomoji, um recurso facilitado pela IA no dispositivo para transformar assuntos de fotos em adesivos. Esta oferta é semelhante a um kit de ferramentas disponível no iOS e traz efeitos de tela, bolhas personalizadas, emojis animados, perfis de usuário e muito mais para a mesa.