Android presenteert een verzameling functies in de nieuwste update

Tijdens een gevierde lancering ontvouwt Android een levendig assortiment van wel een dozijn verbeteringen, wat een progressieve stap in de mobiele technologie markeert. De nieuwe functies, ontworpen voor een breed scala aan apparaten, waaronder smartphones, tablets, de Wear OS smartwatches en de op Android gebaseerde Google TV, maken de belofte van gebruikersgemak en efficiëntie waar. Tegelijkertijd deelt Google met vreugde de prestatie van meer dan een miljard maandelijkse actieve gebruikers op zijn RCS (Rich Communication Services), die op strategische wijze conventionele tekstberichten (SMS) vervangt, en zelfs goedkeuring krijgt van Apple te midden van de druk van de regelgeving.

Opvallend bij deze widgets is de aangrijpende stroomlijning van de berichtenfuncties, inclusief de bèta-introductie van “Voice Moods”. Het voegt een vleugje kleur en emoji-thema toe aan gesproken berichten en creëert een levendige sfeer rond virtuele gesprekken door emotionele toestanden te projecteren – of het nu om lachen, liefde of verrassing gaat. Google Messages staat op het punt om “Reactie-effecten” toe te voegen, een andere bètafunctie in de pijplijn die emoji-animaties op volledig scherm inzet, die resoneert met iMessage's functie van Apple, hoewel creatief bedacht om op individuele berichten te reageren in plaats van op het gebruikelijke duimpje omhoog.

De charmante “Emoji Kitchen” van Google, die gebruikers de fantasierijke creativiteit van emoji-remixen in nieuwe, unieke combinaties biedt, zal royaal meer stickercombinaties toevoegen, deelbaar via de Gboard-toetsenbordapplicatie.

Android-smartwatchgebruikers zullen binnenkort de mogelijkheid hebben om hun smarthome-apparaten en lichtgroepen rechtstreeks vanaf hun pols te bedienen. Deze functie omvat slimme apparaten zoals robotstofzuigers en dweilen. Het biedt gebruikers ook de mogelijkheid om hun lichtgroepen te optimaliseren aan de hand van verschillende thema's, zoals focustijd, lezen, eten en meer. Bovendien kunnen gebruikers de status van hun Google Home vanaf hun smartwatch naar 'Thuis' of 'Afwezig' beheren, waarbij ze acties kunnen dicteren zoals het uitschakelen van de verlichting, het inschakelen van camera's, het vergrendelen van deuren en dergelijke, en vice versa bij terugkomst.

Een andere smart home-functie staat gepland voor release in de toekomst en stelt Wear OS-gebruikers in staat hun Assistent-routines vanaf hun horloge te starten met behulp van spraakopdrachten. Deze functie maakt acties mogelijk zoals 'woon-werkverkeer', waardoor onder meer navigatie, weercontrole en het voorlezen van de dagelijkse agenda worden geactiveerd.

Net als de Siri-wijzerplaat van Apple Watches zal de Android-smartwatch ook beschikken over een 'Assistant At a Glance'-snelkoppeling, die belangrijke informatie samenvat, zoals weerwaarschuwingen, reisbulletins, herinneringen aan evenementen, enzovoort.

De Android-update pakt ook toegankelijkheid en beveiliging aan en introduceert een AI-aangedreven functie, TalkBack. Het zal AI gebruiken om een ​​verhaal van afbeeldingen op te bouwen voor blinde en slechtziende gebruikers die nauwkeurige tekstbeschrijvingen nodig hebben die hardop worden voorgelezen. Binnenkort wordt een Live Captions-functie uitgebracht, die de taalondersteuning voor ondertiteling tijdens telefoongesprekken uitbreidt, samen met een optie voor gebruikers om terug te sms'en tijdens gesprekken.

Op het gebied van beveiliging krijgen gebruikers de vrijheid om aangepaste pincodes in te stellen op hun FIDO2-beveiligingssleutels voor webapplicaties en websites die gebruikersverificatie vereisen, waardoor inloggen zonder wachtwoord mogelijk wordt.

Aan de andere kant zal het door Android beheerde Google TV zijn overvloed aan gratis kanalen met meer dan 10 uitbreiden, waardoor de verzameling wordt uitgebreid tot meer dan een eeuw aan kanalen met een rijk aanbod aan films, spelshows, sportprogramma's en meer.

Google verduidelijkte dat het bereik van toegankelijke functies kan variëren afhankelijk van hun platforms en individuele vereisten. Zo staan ​​de Wear OS-updates gepland voor Wear OS 3+ versies, de Live Captions-update voor Android 10+ en de TalkBack-update voor Android 11+.

Google heeft afzonderlijk meer specifieke updates voor Google Berichten aangekondigd, waaronder Photomoji, een functie die wordt gefaciliteerd door AI op het apparaat om de onderwerpen van foto's om te zetten in stickers. Dit aanbod vertoont gelijkenis met een toolkit die beschikbaar is op iOS, en het brengt schermeffecten, aangepaste bubbels, geanimeerde emoji's, gebruikersprofielen en nog veel meer naar de tafel.