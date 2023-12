Android stellt in seinem neuesten Update eine Reihe von Funktionen vor

Mit einer gefeierten Markteinführung präsentiert Android eine Vielzahl von bis zu einem Dutzend Verbesserungen und markiert damit einen Fortschritt in der Mobiltechnologie. Die neuen Funktionen, die für eine Vielzahl von Geräten konzipiert sind, darunter Smartphones, Tablets, Wear OS-Smartwatches und das Android-basierte Google TV, erfüllen das Versprechen von Benutzerfreundlichkeit und Effizienz. Gleichzeitig teilt Google freudig die Errungenschaft von über einer Milliarde monatlich aktiven Nutzern mit seinen RCS (Rich Communication Services), die herkömmliche Textnachrichten (SMS) strategisch ersetzen und trotz regulatorischen Drucks sogar die Zustimmung von Apple erhalten.

Besonders hervorzuheben ist unter diesen Widgets die mitreißende Optimierung der Messaging-Funktionen, einschließlich der Beta-Einführung von „Voice Moods“. Es fügt Sprachnachrichten einen Farbtupfer und ein Emoji-Thema hinzu und schafft eine lebendige Atmosphäre rund um virtuelle Gespräche, indem es emotionale Zustände projiziert – sei es Lachen, Liebe oder Überraschung. Google Messages ist bereit, „Reaction Effects“ hinzuzufügen, eine weitere Beta-Funktion in der Pipeline, die Emoji-Animationen im Vollbildmodus bereitstellt, die mit der iMessage-Funktion von Apple harmonieren, jedoch kreativ konzipiert sind, um auf einzelne Nachrichten zu reagieren und nicht auf das übliche „Daumen hoch“.

Die charmante „Emoji Kitchen“ von Google, die Nutzern die ausgefallene Kreativität des Remixens von Emojis zu neuen, einzigartigen Kombinationen ermöglicht, fügt großzügig weitere Aufkleberkombinationen hinzu, die über die Gboard-Tastaturanwendung geteilt werden können.

Android-Smartwatch-Benutzer werden bald die Möglichkeit haben, ihre Smart-Home-Geräte zu bedienen und ihre Lichtgruppen direkt vom Handgelenk aus zu steuern. Diese Funktion umfasst intelligente Geräte wie Roboterstaubsauger und Wischmopps. Es bietet Benutzern außerdem die Möglichkeit, ihre Lichtgruppen nach verschiedenen Themen wie Fokuszeit, Lesen, Abendessen und mehr zu optimieren. Darüber hinaus können Benutzer den Status ihres Google Home auf „Zuhause“ oder „Abwesend“ über ihre Smartwatch verwalten und bei ihrer Rückkehr Aktionen wie das Ausschalten von Lichtern, das Aktivieren von Kameras, das Verriegeln von Türen usw. und umgekehrt vorgeben.

Eine weitere Smart-Home-Funktion, deren Veröffentlichung für die Zukunft geplant ist, wird es Wear OS-Benutzern ermöglichen, ihre Assistant-Routinen von ihrer Uhr aus mithilfe von Sprachbefehlen zu starten. Diese Funktion ermöglicht Aktionen wie „Pendeln zur Arbeit“, die unter anderem die Navigation, die Wettervorhersage und das Vorlesen des Tageskalenders auslöst.

Ähnlich wie das Siri-Zifferblatt von Apple Watches wird die Android-Smartwatch auch über eine Verknüpfung „Assistent auf einen Blick“ verfügen, die wichtige Informationen wie Wetterwarnungen, Reiseberichte, Ereigniserinnerungen usw. zusammenfasst.

Das Android-Update befasst sich auch mit Barrierefreiheit und Sicherheit und führt eine KI-gestützte Funktion ein: TalkBack. Mithilfe von KI wird eine Erzählung von Bildern für sehbehinderte und sehbehinderte Benutzer erstellt, die genaue vorgelesene Textbeschreibungen benötigen. Eine Funktion für Live-Untertitel, die die Sprachunterstützung für Untertitel bei Telefongesprächen erweitert, wird in Kürze veröffentlicht, zusammen mit einer Option für Benutzer, während eines Anrufs eine SMS zu senden.

Aus Sicherheitsgründen wird Benutzern die Freiheit eingeräumt, benutzerdefinierte PINs für ihre FIDO2-Sicherheitsschlüssel für Webanwendungen und Websites festzulegen, die eine Benutzerverifizierung erfordern, und so eine passwortfreie Anmeldung zu ermöglichen.

Darüber hinaus wird das mit Android betriebene Google TV seine Fülle an kostenlosen Kanälen um über 10 erweitern und damit seine Sammlung auf mehr als ein Jahrhundert an Kanälen erweitern, die ein reichhaltiges Angebot an Filmen, Spielshows, Sportsendungen und mehr bieten.

Google stellte klar, dass der Umfang der zugänglichen Funktionen je nach Plattform und individuellen Anforderungen variieren kann. Beispielsweise sind die Wear OS-Updates für Wear OS 3+-Versionen, das Live Captions-Update für Android 10+ und das TalkBack-Update für Android 11+ geplant.

Google hat separat weitere spezifische Updates für Google Messages angekündigt, darunter Photomoji, eine Funktion, die durch KI auf dem Gerät ermöglicht wird und Fotos in Aufkleber umwandelt. Dieses Angebot ähnelt einem auf iOS verfügbaren Toolkit und bietet Bildschirmeffekte, benutzerdefinierte Blasen, animierte Emojis, Benutzerprofile und vieles mehr.