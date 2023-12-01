يكشف Android عن مجموعة من الميزات في آخر تحديث له

في إطلاق احتفالي، كشف نظام Android عن مجموعة متنوعة نابضة بالحياة تضم ما يصل إلى اثني عشر من التحسينات، مما يمثل خطوة تقدمية في مجال تكنولوجيا الهاتف المحمول. إن الميزات الجديدة، التي تم تصميمها لمجموعة متنوعة من الأجهزة التي تشمل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والساعات الذكية التي تعمل بنظام التشغيل Wear OS وGoogle TV الذي يعمل بنظام Android، توفر الوعد براحة المستخدم والكفاءة. في الوقت نفسه، تشارك Google بسعادة إنجاز أكثر من مليار مستخدم نشط شهريًا على خدمة RCS (خدمات الاتصالات الغنية) التي تحل محل الرسائل النصية التقليدية (SMS) بشكل استراتيجي، وتحصل على الموافقة حتى من Apple وسط الضغوط التنظيمية.

من بين هذه الأدوات، ما يلفت الانتباه هو التبسيط المثير لميزات المراسلة، بما في ذلك المقدمة التجريبية لـ "Voice Moods". فهو يضيف لمسة من الألوان والرموز التعبيرية إلى الرسائل الصوتية، مما يخلق أجواء مفعمة بالحيوية حول المحادثة الافتراضية من خلال إبراز الحالات العاطفية، سواء كانت ضحكًا أو حبًا أو مفاجأة. تستعد رسائل Google لإضافة "تأثيرات التفاعل"، وهي ميزة تجريبية أخرى في خط الأنابيب تنشر رسومًا متحركة للرموز التعبيرية بملء الشاشة، مما يتردد صداه مع ميزة iMessage الخاصة بشركة Apple، على الرغم من أنها مصممة بشكل إبداعي للرد على الرسائل الفردية بدلاً من الإعجاب المعتاد.

إن "Emoji Kitchen" الساحر من Google، والذي يتيح للمستخدمين الإبداع الرائع في إعادة دمج الرموز التعبيرية في مجموعات جديدة وفريدة من نوعها، سيضيف بسخاء المزيد من مجموعات الملصقات، التي يمكن مشاركتها عبر تطبيق لوحة مفاتيح Gboard.

سيمتلك مستخدمو الساعات الذكية التي تعمل بنظام Android قريبًا القدرة على تشغيل أجهزتهم المنزلية الذكية والتحكم في مجموعات الإضاءة الخاصة بهم مباشرة من معصمهم. تشمل هذه الميزة الأجهزة الذكية مثل المكانس الكهربائية الروبوتية والمماسح. كما أنه يوفر للمستخدمين القدرة على تحسين مجموعاتهم الخفيفة باتباع موضوعات مختلفة مثل وقت التركيز والقراءة والعشاء والمزيد. علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين إدارة حالة Google Home الخاصة بهم إلى "Home" أو "Away" من ساعتهم الذكية، وإملاء إجراءات مثل إطفاء الأضواء، وتمكين الكاميرات، وقفل الأبواب، وما شابه ذلك، والعكس عند عودتهم.

من المقرر إصدار ميزة منزلية ذكية أخرى في المستقبل، وستسمح لمستخدمي Wear OS ببدء إجراءات المساعد الخاصة بهم من ساعتهم باستخدام الأوامر الصوتية. تتيح هذه الميزة إجراءات مثل "الانتقال إلى العمل"، والتي تؤدي إلى تشغيل التنقل والتحقق من الطقس وقراءة جدول أعمال التقويم اليومي، من بين أمور أخرى.

على قدم المساواة مع وجه ساعة Siri الخاص بشركة Apple Watches، ستحتوي الساعة الذكية التي تعمل بنظام Android أيضًا على اختصار "Assistant At a Glance"، الذي يلخص المعلومات المهمة مثل تنبيهات الطقس ونشرات السفر وتذكيرات الأحداث وما إلى ذلك.

يعالج تحديث Android أيضًا إمكانية الوصول والأمان، ويقدم ميزة TalkBack المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وسوف يستخدم الذكاء الاصطناعي لبناء سرد للصور للمستخدمين ضعاف البصر وضعاف البصر الذين يحتاجون إلى قراءة أوصاف نصية دقيقة بصوت عالٍ. سيتم إصدار ميزة Live Captions، التي تعمل على توسيع دعم اللغة للتسميات التوضيحية أثناء المكالمات الهاتفية، قريبًا، بالإضافة إلى خيار للمستخدمين للرد على الرسائل النصية أثناء المكالمات.

فيما يتعلق بالأمان، سيتم منح المستخدمين الحرية في تعيين أرقام PIN مخصصة على مفاتيح أمان FIDO2 الخاصة بهم لتطبيقات الويب ومواقع الويب التي تتطلب التحقق من المستخدم، وبالتالي تمكين تسجيلات الدخول بدون كلمة مرور.

ومن ناحية أخرى، من المقرر أن يعمل Google TV الذي يعمل بنظام Android على تنمية عدد كبير من القنوات المجانية بما يزيد عن 10 قنوات، مما يوسع مجموعته إلى أكثر من قرن من القنوات التي تقدم مجموعة غنية من الأفلام وعروض الألعاب ومشاهدة الألعاب الرياضية والمزيد.

أوضحت Google أن نطاق الميزات التي يمكن الوصول إليها قد يختلف وفقًا لمنصاتها ومتطلباتها الفردية. على سبيل المثال، تمت جدولة تحديثات Wear OS لإصدارات Wear OS 3+، وتحديث Live Captions لنظام Android 10+، وتحديث TalkBack لنظام Android 11+.

أعلنت Google بشكل منفصل عن تحديثات أكثر تحديدًا لرسائل Google بما في ذلك Photomoji، وهي ميزة يتم تسهيلها بواسطة الذكاء الاصطناعي على الجهاز لتحويل موضوعات الصور إلى ملصقات. يشبه هذا العرض مجموعة الأدوات المتوفرة على نظام التشغيل iOS، وهو يجمع تأثيرات الشاشة والفقاعات المخصصة والرموز التعبيرية المتحركة وملفات تعريف المستخدمين وغير ذلك الكثير.