Android svela una raccolta di funzionalità nel suo ultimo aggiornamento

In un celebre lancio, Android presenta un vivace assortimento che comprende fino a una dozzina di miglioramenti, segnando un passo avanti progressivo nella tecnologia mobile. Le nuove funzionalità, concepite per una vasta gamma di dispositivi che includono smartphone, tablet, smartwatch Wear OS e Google TV basata su Android, mantengono la promessa di praticità ed efficienza per l'utente. Allo stesso tempo, Google condivide con gioia il raggiungimento di oltre un miliardo di utenti attivi mensili sui suoi RCS (Rich Communication Services) che stanno strategicamente sostituendo i tradizionali messaggi di testo (SMS), ottenendo l'approvazione anche da parte di Apple in mezzo alle pressioni normative.

Tra questi widget ciò che attira l'attenzione è l'emozionante razionalizzazione delle funzionalità di messaggistica, inclusa l'introduzione beta di “Voice Moods”. Aggiunge un tocco di colore e temi emoji ai messaggi vocali, creando un'atmosfera vivida attorno alla conversazione virtuale proiettando stati emotivi, che si tratti di risate, amore o sorpresa. Google Messaggi è pronto ad aggiungere "Effetti di reazione", un'altra funzionalità beta in cantiere che distribuisce animazioni emoji a schermo intero, in risonanza con la funzionalità iMessage di Apple, sebbene ideata in modo creativo per rispondere a singoli messaggi piuttosto che all'abituale pollice in su.

L'affascinante "Emoji Kitchen" di Google, che consente agli utenti la fantasia creativa del remix delle emoji in combinazioni nuove e uniche, aggiungerà generosamente più combinazioni di adesivi, condivisibili tramite l'applicazione tastiera Gboard.

Gli utenti di smartwatch Android presto avranno la possibilità di utilizzare i propri dispositivi domestici intelligenti e controllare i gruppi luminosi direttamente dal polso. Questa funzionalità si estende agli elettrodomestici intelligenti come gli aspirapolvere robot e i lavapavimenti. Offre inoltre agli utenti la possibilità di ottimizzare i propri gruppi di luci seguendo vari temi come il tempo di concentrazione, la lettura, la cena e altro ancora. Inoltre, gli utenti possono gestire lo stato del proprio Google Home su "A casa" o "Fuori casa" dal proprio smartwatch, dettando azioni come spegnere le luci, abilitare le telecamere, chiudere le porte e simili e viceversa al loro ritorno.

Previsto per il rilascio in futuro, un'altra funzionalità di casa intelligente consentirà agli utenti di Wear OS di avviare le proprie routine di assistente dal proprio orologio utilizzando i comandi vocali. Questa funzione consente azioni come "andare al lavoro", che attiva, tra le altre cose, la navigazione, il controllo del meteo e la lettura dell'agenda del calendario giornaliero.

Alla pari del quadrante Siri di Apple Watch, lo smartwatch Android presenterà anche una scorciatoia "Assistente in sintesi", che riassume informazioni critiche come avvisi meteo, bollettini di viaggio, promemoria di eventi e così via.

L'aggiornamento di Android riguarda anche l'accessibilità e la sicurezza, introducendo una funzionalità basata sull'intelligenza artificiale, TalkBack. Utilizzerà l'intelligenza artificiale per costruire una narrazione di immagini per gli utenti non vedenti e con problemi di vista che necessitano di descrizioni testuali accurate lette ad alta voce. Presto verrà rilasciata una funzionalità Live Captions, che espande il supporto linguistico per i sottotitoli durante le chiamate telefoniche, insieme a un'opzione per consentire agli utenti di rispondere tramite SMS durante le chiamate.

In termini di sicurezza, agli utenti verrà concessa la libertà di impostare PIN personalizzati sulle proprie chiavi di sicurezza FIDO2 per applicazioni web e siti Web che richiedono la verifica dell'utente, consentendo così accessi senza password.

In un'altra nota, Google TV gestita da Android è destinata ad aumentare la sua pletora di canali gratuiti di oltre 10, amplificando la sua raccolta a più di un secolo di canali che offrono una ricca gamma di film, programmi di giochi, visione di eventi sportivi e altro ancora.

Google ha chiarito che la gamma di funzionalità accessibili potrebbe variare in base alle piattaforme e ai requisiti individuali. Ad esempio, gli aggiornamenti di Wear OS sono programmati per le versioni Wear OS 3+, l'aggiornamento Live Captions per Android 10+ e l'aggiornamento TalkBack per Android 11+.

Google ha annunciato separatamente aggiornamenti più specifici per Google Messaggi tra cui Photomoji, una funzionalità facilitata dall'intelligenza artificiale sul dispositivo per trasformare i soggetti delle foto in adesivi. Questa offerta è simile a un toolkit disponibile su iOS e offre effetti schermo, bolle personalizzate, emoji animati, profili utente e molto altro ancora.