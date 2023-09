XML (langage de balisage extensible)

Dans le contexte du développement de sites Web, XML, ou eXtensible Markup Language, est un langage de balisage largement utilisé et polyvalent conçu pour stocker, transporter et faciliter l'échange de données structurées entre différents systèmes et applications. XML est à la fois lisible par l'homme et par la machine, ce qui en fait un choix idéal pour la représentation, l'intégration et la communication de données dans divers environnements d'ingénierie logicielle, y compris la puissante plateforme no-code AppMaster.

XML a été introduit par le World Wide Web Consortium (W3C) en 1998, dans le contexte de l'essor d'Internet et du besoin croissant d'une communication efficace des données sur diverses plates-formes. En tant que langage de balisage textuel, XML est indépendant de la plate-forme, permettant aux développeurs de transmettre des données sur différents systèmes d'exploitation et langages sans perte d'informations. Les principales caractéristiques de XML incluent sa simplicité, son caractère auto-descriptif, son extensibilité et sa capacité à prendre en charge diverses langues internationales, s'adressant ainsi à la communauté mondiale des développeurs et des utilisateurs.

Dans le contexte de la popularité et de l'adoption croissantes de XML, un large éventail de langages basés sur XML ont été développés pour répondre aux divers besoins de différents secteurs. Quelques exemples incluent RSS (Really Simple Syndication) pour le partage et la distribution de contenu Web, SVG (Scalable Vector Graphics) pour décrire des graphiques vectoriels 2D et XHTML (eXtensible Hypertext Markup Language) pour améliorer la conception et les fonctionnalités des pages Web. Ces langages basés sur XML témoignent de la flexibilité et de l'adaptabilité du XML en tant que base pour structurer les données dans divers domaines.

Dans le contexte du développement Web, XML fonctionne principalement avec d'autres technologies telles que XSLT (eXtensible Stylesheet Language Transformations) et XPath pour manipuler, transformer et restituer les données XML dans des formats conviviaux tels que HTML (Hypertext Markup Language). Cette combinaison de XML, XSLT et XPath permet aux développeurs Web de concevoir des sites Web dynamiques basés sur les données, capables de traiter, stocker et présenter efficacement des données provenant de plusieurs sources, systèmes et applications.

En conclusion, XML a joué un rôle important dans l'élaboration du paysage du développement Web en fournissant un langage de marqueur polyvalent et extensible qui permet une communication et un échange efficaces de données structurées entre divers systèmes et applications. Son adoption généralisée et son intégration dans diverses plates-formes, technologies et outils soulignent encore davantage l'importance du XML en tant qu'élément intégral dans le monde exigeant et en évolution rapide du développement de sites Web et d'applications.