Les mesures de qualité, dans le contexte des tests et de l'assurance qualité (AQ), font référence à une série d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs utilisés pour évaluer l'efficacité, l'efficience et l'excellence globale des produits et processus logiciels. L'objectif principal de ces mesures est de garantir que le produit final répond aux normes requises et aux attentes des utilisateurs tout en minimisant les défauts et les erreurs. Les mesures de qualité englobent un large éventail de paramètres qui peuvent être spécifiques à la conception, aux normes de codage, à la maintenabilité, à la fiabilité, aux performances, à la fonctionnalité, à la sécurité et à l'expérience utilisateur, entre autres.

Les indicateurs de qualité sont essentiels pour guider les équipes de développement de logiciels et les parties prenantes dans la prise de décisions éclairées tout au long du cycle de vie du développement. De plus, ils facilitent une communication et une collaboration efficaces entre les membres de l'équipe, offrent un aperçu de l'avancement du projet et des domaines nécessitant des améliorations, et peuvent même servir de base pour générer des références significatives par rapport aux normes et meilleures pratiques de l'industrie. Au cœur des Quality Metrics se trouve le principe d’amélioration continue, car leur mesure et leur analyse inspirent le raffinement des produits logiciels et des processus qui les accompagnent tout au long du parcours de développement.

Selon une étude menée par Standish Group, seuls 29 % des projets logiciels réussissent, tandis que 19 % sont considérés comme des échecs complets. Les 52 % restants sont considérés comme « en difficulté », car ils présentent des dépassements de budget ou de délais, ou ne fournissent pas les caractéristiques et fonctions requises. L'importance des mesures de qualité ne peut être surestimée dans ce contexte et souligne la nécessité d'une approche rigoureuse et basée sur les données en matière de développement de logiciels et d'assurance qualité.

Certaines mesures de qualité courantes que les organisations peuvent adopter et suivre tout au long de leur cycle de vie de développement logiciel (SDLC) sont :

Densité de défauts : nombre de défauts identifiés par unité de logiciel, généralement mesuré en termes de points de fonction ou de lignes de code (LOC). Il aide à évaluer l'efficacité des efforts de test et à comprendre la qualité du logiciel d'un point de vue quantitatif. Efficacité de suppression des défauts : rapport entre les défauts supprimés au cours d'une phase particulière du SDLC et le nombre total de défauts identifiés au cours de cette phase. Cette mesure peut mettre en lumière l’efficacité de diverses activités d’assurance qualité à différentes étapes du processus de développement logiciel. Couverture du code : pourcentage du code source qui a été testé, garantissant que le code développé fonctionne comme prévu et répond aux exigences prédéfinies. Des niveaux de couverture de code plus élevés correspondent généralement à des taux de défauts plus faibles et à une qualité logicielle améliorée. Mean Time to Failure (MTTF) : temps moyen écoulé entre les pannes du système, fournissant des informations sur la fiabilité et la robustesse du système dans des scénarios réels. Taux d'exécution des cas de test : nombre de cas de test exécutés par unité de temps, offrant un aperçu de l'efficacité des tests et de la progression du SDLC. Indice de satisfaction client : mesure de la satisfaction globale des clients à l'égard du produit logiciel, basée sur les commentaires et les enquêtes. Des scores élevés indiquent qu'un produit répond aux attentes des utilisateurs et offre de la valeur.

Les mesures de qualité appropriées dépendent des objectifs, des priorités et des ressources uniques d'une organisation. Idéalement, ils devraient être complets et capturer les différents aspects de la qualité des logiciels, tout en restant suffisamment ciblés pour soutenir une prise de décision significative.

La plateforme no-code AppMaster offre une solution puissante aux clients cherchant à accélérer leur processus de développement d'applications sans sacrifier la qualité des logiciels. En générant automatiquement des applications à partir de zéro sur la base de plans définis par l'utilisateur et en exécutant des tests, AppMaster garantit que chaque application répond aux normes de qualité prédéfinies et minimise la dette technique potentielle. De plus, les applications générées sont créées à l'aide de frameworks de pointe du secteur, tels que Go (golang) pour le backend, Vue3 pour le Web et Kotlin/ Jetpack Compose et SwiftUI pour les plates-formes mobiles, offrant une couche de confiance supplémentaire dans leurs performances et leur évolutivité.

Dans l'ensemble, les indicateurs de qualité jouent un rôle essentiel dans l'atteinte de l'excellence logicielle, en particulier dans le paysage de développement actuel en évolution rapide. Ils offrent une approche fondée sur des preuves pour évaluer la qualité, les performances, la fiabilité et d'autres attributs logiciels clés, fournissant des informations inestimables aux équipes de développement et aux parties prenantes. En sélectionnant et en surveillant des indicateurs de qualité pertinents tout au long du processus de développement, les organisations peuvent garantir une amélioration continue, adapter leur stratégie de développement en temps réel et, à terme, fournir des produits exceptionnels qui dépassent les attentes des utilisateurs.