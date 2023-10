Métricas de Qualidade, no contexto de Teste e Garantia de Qualidade (QA), referem-se a uma série de indicadores quantitativos e qualitativos usados ​​para avaliar a eficácia, eficiência e excelência geral de produtos e processos de software. O principal objetivo dessas métricas é garantir que o produto final atenda aos padrões exigidos e às expectativas do usuário, minimizando defeitos e erros. As Métricas de Qualidade abrangem uma ampla gama de parâmetros que podem ser específicos de design, padrões de codificação, capacidade de manutenção, confiabilidade, desempenho, funcionalidade, segurança e experiência do usuário, entre outros.

As métricas de qualidade são essenciais para orientar as equipes de desenvolvimento de software e as partes interessadas na tomada de decisões informadas ao longo do ciclo de vida do desenvolvimento. Além disso, facilitam a comunicação e a colaboração eficazes entre os membros da equipe, oferecem insights sobre o progresso do projeto e as áreas que necessitam de melhorias, e podem até servir como base para gerar benchmarks significativos em comparação com os padrões e melhores práticas do setor. No cerne das Métricas de Qualidade está o princípio da melhoria contínua, pois a sua medição e análise inspiram o refinamento dos produtos de software e dos processos de acompanhamento ao longo da jornada de desenvolvimento.

De acordo com pesquisa realizada pelo Standish Group, apenas 29% dos projetos de software são bem-sucedidos, enquanto 19% são considerados fracassos completos. Os 52% restantes são considerados “desafiados”, pois apresentam estouros de orçamento ou de tempo, ou não fornecem os recursos e funções necessários. A importância das Métricas de Qualidade não pode ser exagerada neste contexto e destaca a necessidade de uma abordagem rigorosa e baseada em dados para o desenvolvimento de software e controle de qualidade.

Algumas métricas de qualidade comuns que as organizações podem adotar e acompanhar ao longo de seu ciclo de vida de desenvolvimento de software (SDLC) são:

Densidade de defeitos: O número de defeitos identificados por unidade de software, geralmente medido em termos de pontos de função ou linhas de código (LOC). Ajuda a avaliar a eficácia dos esforços de teste e a compreender a qualidade do software de uma perspectiva quantitativa. Eficiência de remoção de defeitos: A proporção de defeitos removidos durante uma fase específica do SDLC em relação ao número total de defeitos identificados nessa fase. Essa métrica pode esclarecer a eficácia de diversas atividades de controle de qualidade em diferentes estágios do processo de desenvolvimento de software. Cobertura de código: A porcentagem do código-fonte que foi testada, garantindo que o código desenvolvido funcione conforme o esperado e atenda aos requisitos predefinidos. Níveis mais altos de cobertura de código normalmente correspondem a taxas de defeitos mais baixas e melhor qualidade de software. Tempo Médio até a Falha (MTTF): O tempo médio decorrido entre falhas do sistema, fornecendo insights sobre a confiabilidade e robustez do sistema em cenários do mundo real. Taxa de execução de casos de teste: o número de casos de teste executados por unidade de tempo, oferecendo um instantâneo da eficiência e do progresso do teste no SDLC. Índice de Satisfação do Cliente: Uma medida da satisfação geral dos clientes com o produto de software, com base em feedback e pesquisas. Pontuações altas indicam que um produto atende às expectativas do usuário e agrega valor.

As métricas de qualidade apropriadas dependem dos objetivos, prioridades e recursos exclusivos de uma organização. Idealmente, eles deveriam ser abrangentes na captura dos vários aspectos da qualidade do software, mantendo-se ao mesmo tempo focados o suficiente para apoiar a tomada de decisões significativas.

No geral, as Métricas de Qualidade desempenham um papel crítico na obtenção da excelência de software, especialmente no atual cenário de desenvolvimento acelerado. Eles oferecem uma abordagem baseada em evidências para avaliar qualidade, desempenho, confiabilidade e outros atributos importantes de software, fornecendo insights valiosos para equipes de desenvolvimento e partes interessadas. Ao selecionar e monitorizar métricas de qualidade relevantes ao longo do processo de desenvolvimento, as organizações podem garantir a melhoria contínua, adaptar a sua estratégia de desenvolvimento em tempo real e, em última análise, fornecer produtos excecionais que excedam as expectativas dos utilizadores.