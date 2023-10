Metryki jakości w kontekście testowania i zapewniania jakości (QA) odnoszą się do szeregu wskaźników ilościowych i jakościowych stosowanych do oceny skuteczności, wydajności i ogólnej doskonałości produktów i procesów oprogramowania. Głównym celem tych wskaźników jest zapewnienie, że produkt końcowy spełnia wymagane standardy i oczekiwania użytkowników, przy jednoczesnej minimalizacji defektów i błędów. Metryki jakości obejmują szeroki zakres parametrów, które mogą być specyficzne między innymi dla projektu, standardów kodowania, łatwości konserwacji, niezawodności, wydajności, funkcjonalności, bezpieczeństwa i doświadczenia użytkownika.

Metryki jakości odgrywają kluczową rolę w kierowaniu zespołami programistycznymi i interesariuszami w podejmowaniu świadomych decyzji w całym cyklu życia oprogramowania. Dodatkowo ułatwiają efektywną komunikację i współpracę pomiędzy członkami zespołu, dają wgląd w postęp projektu i obszary wymagające poprawy, a nawet mogą służyć jako podstawa do generowania znaczących benchmarków w porównaniu ze standardami branżowymi i najlepszymi praktykami. W sercu wskaźników jakości leży zasada ciągłego doskonalenia, ponieważ ich pomiary i analizy inspirują do udoskonalania oprogramowania i procesów towarzyszących na całej drodze rozwoju.

Według badań przeprowadzonych przez Standish Group tylko 29% projektów oprogramowania kończy się sukcesem, a 19% uważa się za całkowitą porażkę. Pozostałe 52% uważa się za „trudne”, ponieważ wykazują przekroczenia budżetu lub czasu albo nie zapewniają wymaganych funkcji i funkcji. W tym kontekście nie można przecenić znaczenia wskaźników jakości. Podkreśla to potrzebę rygorystycznego i opartego na danych podejścia do tworzenia oprogramowania i kontroli jakości.

Niektóre typowe wskaźniki jakości, które organizacje mogą przyjąć i śledzić w całym cyklu życia oprogramowania (SDLC), to:

Gęstość defektów: Liczba defektów zidentyfikowanych na jednostkę oprogramowania, zwykle mierzona w kategoriach punktów funkcyjnych lub linii kodu (LOC). Pomaga w ocenie efektywności wysiłków testowych i zrozumieniu jakości oprogramowania z perspektywy ilościowej. Skuteczność usuwania defektów: Stosunek defektów usuniętych w danej fazie SDLC do całkowitej liczby defektów zidentyfikowanych w tej fazie. Metryka ta może rzucić światło na skuteczność różnych działań związanych z kontrolą jakości na różnych etapach procesu tworzenia oprogramowania. Pokrycie kodu: Procent kodu źródłowego, który został przetestowany, zapewniając, że opracowany kod działa zgodnie z oczekiwaniami i spełnia wcześniej określone wymagania. Wyższy poziom pokrycia kodu zwykle odpowiada niższemu wskaźnikowi defektów i lepszej jakości oprogramowania. Średni czas do awarii (MTTF): średni czas, jaki upłynął pomiędzy awariami systemu, zapewniający wgląd w niezawodność i odporność systemu w rzeczywistych scenariuszach. Współczynnik wykonania przypadków testowych: liczba przypadków testowych wykonanych w jednostce czasu, oferująca migawkę wydajności testowania i postępu w SDLC. Wskaźnik zadowolenia klienta: Miara ogólnego zadowolenia klientów z oprogramowania, oparta na opiniach i ankietach. Wysokie wyniki oznaczają, że produkt spełnia oczekiwania użytkownika i dostarcza wartość.

Odpowiednie wskaźniki jakości zależą od unikalnych celów, priorytetów i zasobów organizacji. W idealnym przypadku powinny one kompleksowo uchwycić różne aspekty jakości oprogramowania, a jednocześnie pozostać na tyle skoncentrowane, aby wspierać podejmowanie znaczących decyzji.

Platforma AppMaster no-code oferuje potężne rozwiązanie dla klientów pragnących przyspieszyć proces tworzenia aplikacji bez utraty jakości oprogramowania. Automatycznie generując aplikacje od podstaw na podstawie zdefiniowanych przez użytkownika planów i uruchomionych testów, AppMaster gwarantuje, że każda aplikacja spełnia określone standardy jakości i minimalizuje potencjalne długi techniczne. Ponadto generowane aplikacje tworzone są przy użyciu wiodących w branży frameworków, takich jak Go (golang) dla backendu, Vue3 dla sieci Web oraz Kotlin/ Jetpack Compose i SwiftUI dla platform mobilnych, zapewniając dodatkową warstwę pewności co do ich wydajności i skalowalności.

Ogólnie rzecz biorąc, wskaźniki jakości odgrywają kluczową rolę w osiąganiu doskonałości oprogramowania, szczególnie w dzisiejszym dynamicznym środowisku rozwoju. Oferują oparte na dowodach podejście do oceny jakości, wydajności, niezawodności i innych kluczowych atrybutów oprogramowania, zapewniając bezcenne spostrzeżenia zarówno zespołom programistycznym, jak i interesariuszom. Wybierając i monitorując odpowiednie wskaźniki jakości w całym procesie rozwoju, organizacje mogą zapewnić ciągłe doskonalenie, dostosowywać swoją strategię rozwoju w czasie rzeczywistym i ostatecznie dostarczać wyjątkowe produkty, które przekraczają oczekiwania użytkowników.