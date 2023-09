Dans le contexte du développement de sites Web, une URL (Uniform Resource Locator) est un aspect essentiel qui sert de référence aux ressources Web, offrant aux utilisateurs et aux applications Web un moyen simple et accessible de localiser et d'interagir avec différents types de ressources disponibles sur le Web. World Wide Web. L'URL est essentiellement une chaîne de caractères standardisée qui représente une adresse, qui pointe vers l'emplacement unique d'une ressource Web telle qu'une page Web, une image, une vidéo ou un document sur Internet. En utilisant une URL, les utilisateurs peuvent naviguer de manière transparente vers un contenu spécifique sur le Web sans avoir de connaissances préalables sur la structure sous-jacente du site Web, la topologie du serveur ou les chemins de fichiers.

Les URL jouent un rôle central dans la fonctionnalité et l'expérience globale des applications Web développées à l'aide de la plateforme AppMaster, car elles permettent une navigation et une interaction efficaces entre les différents composants des applications. En fait, l'épine dorsale du World Wide Web repose sur les URL, car elles constituent le principal moyen de communication et d'interaction entre les différentes ressources Web, constituant la base des systèmes hypertextes et hypermédias.

La spécification URL a été introduite pour la première fois par Sir Tim Berners-Lee, inventeur du World Wide Web, en 1994 en tant que composant de la demande de commentaires (RFC) 1738 de l'Internet Engineering Task Force (IETF). Cette spécification URL originale a depuis fait l'objet de nombreuses révisions et mises à jour, la plus récente étant la RFC 3986, publiée en 2005, communément appelée spécification URI (Uniform Resource Identifier). Bien que les termes URL et URI soient parfois utilisés de manière interchangeable, URI est un terme plus général qui englobe les URL ainsi que d'autres types d'identifiants comme les URN (Uniform Resource Names). Il convient de noter que presque toutes les ressources Web utilisent aujourd’hui des URL, ce qui en fait la forme d’URI la plus répandue.

Une URL se compose fondamentalement de plusieurs composants, chacun remplissant une fonction spécifique dans la définition de l'adresse d'une ressource Web. Ces composants sont généralement disposés dans un ordre spécifique, séparés par des caractères spéciaux, tels que des deux-points, des barres obliques ou des points d'interrogation. Les principaux composants d'une URL incluent :

Schéma : ce composant identifie le protocole utilisé pour accéder à la ressource Web, tel que HTTP, HTTPS, FTP ou d'autres protocoles spécialisés. Nom de domaine : ce composant spécifie l'adresse lisible par l'homme du serveur hébergeant la ressource Web, qui est généralement représentée sous la forme d'une série de chaînes alphanumériques séparées par des points. Les noms de domaine sont mappés aux adresses IP via le système de noms de domaine (DNS). Numéro de port (facultatif) : ce composant identifie un port spécifique sur le serveur pour accéder à la ressource Web, qui est représenté par une valeur numérique. Si le numéro de port n'est pas explicitement mentionné dans l'URL, une valeur par défaut correspondant au protocole spécifié par le schéma sera utilisée, comme le port 80 pour HTTP ou le port 443 pour HTTPS. Chemin : Ce composant représente la structure hiérarchique de la ressource Web sur le serveur, indiquant l'emplacement du dossier ou du répertoire virtuel, ainsi que le nom de fichier spécifique le cas échéant. Chaîne de requête (facultatif) : ce composant commence par un point d'interrogation et se compose d'une série de paires clé-valeur séparées par des esperluettes, qui représentent les paramètres de données à envoyer au serveur pour traiter ou filtrer la ressource Web demandée. Identificateur de fragment (facultatif) : ce composant, désigné par un signe dièse, spécifie une partie ou une section spécifique de la ressource Web à laquelle accéder ou afficher directement, comme un point d'ancrage sur une page Web.

Lors de la création d'applications sur la plateforme AppMaster, les URL sont largement utilisées à différentes étapes du développement, par exemple dans les configurations endpoint, les appels d'API, la navigation interne et les liens vers des ressources externes. Par exemple, lors de la définition endpoints de l'API REST pour une application backend, le développeur doit spécifier des URL distinctes pour chacune des méthodes HTTP prises en charge (GET, POST, PUT, DELETE, etc.), qui sont ensuite mappées aux actions du serveur ou aux processus métier correspondants. être exécuté dès réception des demandes des clients.

De plus, dans le contexte des applications Web, les URL jouent un rôle essentiel dans la liaison des différents composants au sein de l'application, facilitant ainsi une navigation et une expérience utilisateur transparentes. L'environnement de développement visuel d' AppMaster permet aux développeurs de créer et de gérer facilement des configurations d'URL pour divers composants d'application, tels que des vues, des formulaires et des widgets interactifs, en incorporant des liaisons de données dynamiques et des expressions conditionnelles pour générer des URL contextuelles.

En résumé, les URL sont un aspect indispensable du développement de sites Web et sont largement utilisées dans les applications Web créées à l'aide de la plateforme no-code AppMaster. En tant que système d'adresses unique et standardisé pour les ressources Web, les URL facilitent une navigation, une communication et une interaction efficaces entre différents composants et services, contribuant ainsi de manière significative à la fonctionnalité globale et à l'expérience utilisateur des applications Web.