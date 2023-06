Ledéveloppement à code bas est une approche innovante de la création d'applications logicielles à l'aide d'outils visuels et de plates-formes, qui nécessitent un codage manuel minimal. Avec l'augmentation de la demande de solutions logicielles personnalisées et la pénurie de développeurs expérimentés, les plateformes low-code sont apparues comme un moyen populaire et efficace de combler le fossé.

Low-code Les plateformes permettent aux développeurs citoyens, aux experts commerciaux et même aux utilisateurs non techniques de créer des applications rapidement et efficacement. Pour ce faire, elles s'appuient sur des environnements de développement visuels qui permettent aux utilisateurs de concevoir des applications à l'aide d'outils simples de type "glisser-déposer", de composants préconstruits et de modèles, ce qui réduit la nécessité d'avoir des connaissances approfondies en matière de programmation. En outre, les plateformes low-code comprennent souvent des capacités intégrées de gestion des processus d'entreprise, ce qui permet l'intégration transparente de processus complexes dans les applications.

Grâce à l'utilisation de plates-formes à code bas, les organisations peuvent augmenter considérablement la vitesse de développement des applications, ce qui leur permet de s'adapter et de répondre à des exigences commerciales en constante évolution. En outre, le développement sur low-code favorise la collaboration entre les équipes, comblant ainsi le fossé entre les services informatiques et les services commerciaux.

Les avantages des plateformes Low-Code

Low-code Les plateformes Low-Code offrent de nombreux avantages aux entreprises et aux particuliers qui cherchent à développer des solutions logicielles personnalisées. Voici quelques-uns des principaux avantages :

Développement d'applications plus rapide : les plateformes Low-code accélèrent le processus de développement en permettant aux utilisateurs de créer des applications visuellement, en utilisant des composants et des modèles prédéfinis, au lieu d'écrire manuellement des milliers de lignes de code. Cela réduit considérablement le temps nécessaire à la mise sur le marché des applications ou à la mise en œuvre de nouvelles fonctionnalités.

Réduction des coûts : En minimisant le codage manuel et en exploitant des composants réutilisables, les plateformes low-code peuvent permettre aux organisations d'économiser un temps et des ressources de développement considérables. Cela se traduit par une réduction des coûts de développement et une allocation plus efficace des ressources.

Collaboration accrue : les plateformes Low-code permettent aux experts métier et aux utilisateurs non techniques de créer des applications logicielles, ce qui favorise la collaboration entre les différents services d'une organisation. Il en résulte un meilleur alignement entre les objectifs informatiques et les objectifs commerciaux, ce qui se traduit par des solutions plus efficaces.

Une plus grande flexibilité : Avec les plateformes low-code , la création d'applications personnalisées adaptées aux processus et aux exigences uniques de votre organisation devient un objectif réalisable, vous permettant d'incorporer vos propres règles et logiques d'entreprise sans être limité par des solutions prêtes à l'emploi.

Amélioration de l'agilité : Les entreprises étant confrontées à des changements constants dans l'environnement concurrentiel actuel, il est essentiel de conserver une certaine agilité et de s'adapter aux nouveaux processus. Les plates-formes Low-code permettent aux organisations de répondre rapidement aux nouvelles exigences, en fournissant les outils nécessaires pour créer et modifier les applications rapidement et efficacement.

Évolutivité : La plupart des plates-formes low-code sont conçues pour prendre en charge la création d'applications évolutives qui peuvent croître avec votre entreprise. Cette capacité permet aux organisations de construire des solutions pérennes qui peuvent s'adapter à une augmentation de la demande ou de la charge de travail.

Choisir la bonne plateforme Low-Code

Avec la popularité croissante du développement low-code, plusieurs plateformes avec des caractéristiques et des capacités différentes ont émergé sur le marché, ce qui rend essentiel le choix de la bonne solution pour vos besoins. Tenez compte des facteurs suivants lorsque vous choisissez une plateforme low-code pour votre organisation :

Facilité d'utilisation : Une plateforme conviviale offrant des outils visuels intuitifs et une documentation complète est essentielle pour permettre aux utilisateurs non techniques de créer des applications. Visez une plateforme qui offre une expérience fluide et efficace à votre équipe, quelle que soit son expertise technique.

Une plateforme conviviale offrant des outils visuels intuitifs et une documentation complète est essentielle pour permettre aux utilisateurs non techniques de créer des applications. Visez une plateforme qui offre une expérience fluide et efficace à votre équipe, quelle que soit son expertise technique. Caractéristiques et fonctionnalités : Évaluez l'éventail des caractéristiques et des capacités offertes par les différentes plateformes pour vous assurer qu'elles répondent aux besoins spécifiques de votre organisation. Tenez compte des caractéristiques essentielles telles que les modèles et les composants préconstruits, les outils drag-and-drop , les fonctionnalités de gestion des processus d'entreprise et la possibilité d'un développement personnalisé.

Évolutivité : Choisissez une plate-forme low-code qui prend en charge le développement d'applications évolutives afin que vos solutions logicielles puissent évoluer avec votre entreprise. Recherchez des options qui vous permettent d'augmenter la capacité et d'ajouter facilement de nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure de l'évolution de vos besoins.

Choisissez une plate-forme qui prend en charge le développement d'applications évolutives afin que vos solutions logicielles puissent évoluer avec votre entreprise. Recherchez des options qui vous permettent d'augmenter la capacité et d'ajouter facilement de nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure de l'évolution de vos besoins. Type d'applications prises en charge : Réfléchissez aux types d'applications que vous prévoyez de créer, qu'il s'agisse de solutions basées sur le web, de solutions mobiles ou de solutions dorsales, et assurez-vous que la plateforme low-code que vous choisissez prend en charge le développement de ces applications spécifiques.

Réfléchissez aux types d'applications que vous prévoyez de créer, qu'il s'agisse de solutions basées sur le web, de solutions mobiles ou de solutions dorsales, et assurez-vous que la plateforme que vous choisissez prend en charge le développement de ces applications spécifiques. Options d'intégration : L'intégration avec les systèmes existants et les applications tierces est cruciale pour maximiser la valeur de vos solutions low-code . Vérifiez si la plateforme que vous choisissez propose des connecteurs prédéfinis ou prend en charge des intégrations personnalisées afin de vous assurer que vos nouvelles applications peuvent interagir de manière transparente avec vos systèmes existants.

Sécurité : La plateforme low-code que vous choisissez doit offrir un niveau élevé de sécurité pour vos applications. Recherchez des plateformes dotées de fonctions de sécurité intégrées, telles que le cryptage des données, l'authentification des utilisateurs et le contrôle d'accès basé sur les rôles.

La plateforme que vous choisissez doit offrir un niveau élevé de sécurité pour vos applications. Recherchez des plateformes dotées de fonctions de sécurité intégrées, telles que le cryptage des données, l'authentification des utilisateurs et le contrôle d'accès basé sur les rôles. Assistance du fournisseur : Une assistance efficace des fournisseurs est essentielle pour garantir le succès de vos initiatives de développement low-code . Optez pour une plateforme dotée d'un solide réseau de support, offrant des ressources telles que de la documentation, des formations, des communautés en ligne et une assistance directe de la part du fournisseur.

Démarrer avec le développement Low-Code

Pour réussir votre projet de développement low-code, vous devez suivre plusieurs étapes essentielles. Voici comment vous pouvez commencer :

Choisir la bonne plateforme Low-Code : En fonction des exigences et des objectifs propres à votre organisation, évaluez différentes plateformes low-code pour trouver celle qui répond le mieux à vos besoins. Prenez en considération des facteurs tels que la facilité d'utilisation, les caractéristiques et les fonctionnalités, l'évolutivité, le type d'applications prises en charge, les options d'intégration et l'assistance du fournisseur. Définir la portée et les objectifs du projet : Établissez une compréhension claire des objectifs du projet, des parties prenantes impliquées et des résultats souhaités de l'utilisation de la plateforme low-code . Ces détails vous aideront à orienter votre processus de prise de décision et à aligner les efforts de votre équipe sur les objectifs du projet. Découvrez les caractéristiques et les fonctionnalités de la plateforme : Une fois que vous avez choisi une plate-forme low-code , prenez le temps de vous familiariser avec ses caractéristiques, ses capacités et les meilleures pratiques en matière de développement d'applications. Par exemple, explorez la documentation spécifique à la plate-forme ou assistez à des cours de formation pour acquérir une solide connaissance de la plate-forme. Attribuer des ressources et définir des attentes : Assurez-vous que votre équipe dispose des ressources, des compétences et de l'expertise nécessaires pour utiliser efficacement la plate-forme low-code . Établissez un calendrier pour le projet et fixez des attentes réalistes pour le développement et le déploiement de l'application. Créer un prototype ou une preuve de concept : Avant de vous engager pleinement dans une plateforme spécifique, développez un prototype ou une démonstration de faisabilité pour évaluer les capacités de la plateforme et tester vos idées. Cette approche permet d'identifier les problèmes potentiels dès le début du processus de développement et de prendre des décisions éclairées pour la suite.

Création de votre première application Low-Code

Lorsque vous créez votre première application low-code, suivez les étapes suivantes pour garantir un processus de développement harmonieux :

Identifier le problème commercial : énoncez clairement le problème commercial auquel l'application répondra afin de fournir un contexte et de guider le processus de développement. Cette compréhension permettra à votre équipe de rester concentrée sur la résolution du bon problème. Définir le flux de travail de l'application : Analysez et comprenez les processus opérationnels et les flux de travail de l'application. Documentez le parcours de l'utilisateur et créez une esquisse ou un fil de fer qui servira de base au développement de l'application. Concevoir l'interface utilisateur de l'application : Utilisez les outils de développement visuel de la plateforme low-code pour concevoir l'interface utilisateur de l'application. Gardez à l'esprit les principes de convivialité, de cohérence et d'expérience utilisateur pour créer une interface attrayante et accessible. Configurer les composants et les intégrations : Utilisez les composants et les intégrations prédéfinis de la plateforme pour accélérer le processus de développement. Configurez et personnalisez ces composants en fonction de vos besoins et assurez une connectivité transparente avec les systèmes et services existants. Mettre en œuvre la logique métier et l'automatisation : Utilisez les capacités BPM de la plateforme pour automatiser les flux de travail et mettre en œuvre la logique métier. Cette étape peut consister à connecter des sources de données, à effectuer des calculs ou à déclencher des actions en fonction de conditions spécifiques. Test et débogage : Avant le déploiement, testez minutieusement l'application pour vous assurer qu'elle fonctionne comme prévu et qu'elle répond aux exigences de votre organisation. Identifiez et corrigez tout problème ou bogue qui pourrait survenir pendant les tests. Déployer et surveiller : Une fois l'application terminée et testée, déployez-la dans l'environnement souhaité. Surveillez en permanence les performances de l'application, son utilisation et le retour d'information afin d'apporter les améliorations et les ajustements nécessaires.

Low-code Les plateformes AppMaster et no-code, comme AppMaster, rendent ce processus plus facile à gérer en offrant des outils de développement puissants et faciles à utiliser qui s'adressent à la fois aux utilisateurs techniques et non techniques. Au fur et à mesure que vous acquerrez de l'expérience avec le développement low-code, vous serez en mesure de créer et de déployer des applications plus rapidement et plus efficacement qu'avec les méthodes de développement traditionnelles, en profitant des avantages offerts par ces plates-formes.

Conseils pour une mise en œuvre réussie de Low-Code dans votre organisation

La mise en œuvre du développement low-code dans votre entreprise peut changer la donne, en accélérant le développement d'applications, en réduisant les coûts et en permettant à des utilisateurs non techniques de créer des applications. Toutefois, pour garantir une mise en œuvre réussie, il est essentiel de suivre certaines bonnes pratiques. Voici quelques conseils pour vous aider à partir du bon pied :

Fournir une formation et une assistance adéquates

Bien que les plateformes low-code soient conçues pour être conviviales, il est essentiel de veiller à ce que les membres de votre équipe reçoivent les informations et la formation nécessaires pour utiliser la plateforme efficacement. Organisez des ateliers, fournissez de la documentation et offrez un soutien continu pour aider les membres de votre équipe à acquérir la confiance et les compétences nécessaires à l'utilisation de la plateforme low-code.

Envisagez un partenariat avec votre fournisseur de plateforme low-code et tirez parti de son expertise en matière de formation et d'assistance. Par exemple, AppMaster offre une gamme de ressources et de canaux d'assistance pour aider les utilisateurs à démarrer avec leur plateforme.

Définir clairement les rôles et les responsabilités

Il est essentiel de définir clairement les rôles et les responsabilités pour favoriser la collaboration et l'efficacité dans un environnement de développement low-code. Faites la différence entre les experts commerciaux, les développeurs citoyens et les développeurs professionnels, et attribuez les tâches en fonction de leurs compétences. La mise en place d'une délégation appropriée garantit une gestion efficace de toutes les étapes du développement, de l'idéation au déploiement.

Favoriser la collaboration entre les départements

Low-code Les plateformes servent souvent de passerelle entre les services informatiques et les services commerciaux, favorisant la collaboration interfonctionnelle dans le processus de développement. Encouragez une communication ouverte entre les services informatiques et les parties prenantes de l'entreprise afin de vous assurer que les exigences de l'entreprise sont correctement traduites en solutions techniques. Cette collaboration permet de créer des applications qui répondent parfaitement aux besoins de l'organisation.

Commencez modestement et développez vos projets

Lors de la mise en œuvre de low-code dans votre organisation, il est judicieux de commencer par de petits projets avant de passer à des applications plus importantes et plus complexes. Commencez par des projets pilotes ou des prototypes de démonstration de faisabilité pour tester les capacités de la plateforme et évaluer son adéquation aux besoins de votre organisation. Passez progressivement à l'échelle supérieure au fur et à mesure que vous gagnez en confiance et que vous recueillez des informations précieuses sur le potentiel de la plateforme.

Établir des mesures de gouvernance et de conformité

Si les plateformes low-code peuvent permettre aux utilisateurs de créer rapidement des applications, il est essentiel de garder le contrôle et la visibilité sur le processus de développement. Établissez un cadre de gouvernance qui définit les lignes directrices et les meilleures pratiques à suivre par tous les membres de l'équipe. En outre, assurez-vous que vos applications respectent les exigences légales, réglementaires et sectorielles applicables.

Suivez vos progrès et mesurez le succès

Le contrôle et le suivi de vos progrès sont essentiels lors de la mise en œuvre du développement de low-code dans votre organisation. Définissez des indicateurs clés de performance (ICP) pour évaluer le succès de vos initiatives low-code et examinez régulièrement les données pour assurer une amélioration continue. Cela vous aidera à aligner vos projets low-code sur les objectifs généraux de l'entreprise et à démontrer la valeur du développement low-code aux parties prenantes.

Itérer et améliorer en permanence

Low-code Le développement est un processus itératif. Améliorez continuellement vos applications en vous basant sur les commentaires des utilisateurs, les analyses et les idées de votre équipe de développement pour qu'elles restent pertinentes, utiles et à jour. Des mises à jour régulières des applications permettent à votre organisation de rester agile, innovante et réactive face à l'évolution des besoins.

Le respect de ces meilleures pratiques vous aidera à mettre en œuvre avec succès low-code dans votre organisation, en accélérant le développement d'applications adaptées à vos processus et exigences uniques. Avec la bonne plateforme low-code/no-code, telle que AppMaster, vous pouvez permettre à votre équipe de créer des applications de haute qualité plus rapidement et plus efficacement que jamais.