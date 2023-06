Low-Code-Entwicklung ist ein innovativer Ansatz zur Erstellung von Softwareanwendungen mit visuellen Tools und Plattformen, die nur minimale manuelle Kodierung erfordern. Angesichts der steigenden Nachfrage nach maßgeschneiderten Softwarelösungen und des Mangels an erfahrenen Entwicklern haben sich die Plattformen von low-code zu einem beliebten und effizienten Mittel zur Überbrückung dieser Lücke entwickelt.

Low-code Die Plattformen ermöglichen es Entwicklern, Fachleuten und sogar technisch nicht versierten Benutzern, Anwendungen schnell und effizient zu erstellen. Erreicht wird dies durch visuelle Entwicklungsumgebungen, die es den Nutzern ermöglichen, Anwendungen mit einfachen Drag-and-Drop-Tools, vorgefertigten Komponenten und Vorlagen zu entwerfen, so dass keine umfangreichen Programmierkenntnisse erforderlich sind. Darüber hinaus verfügen die Plattformen von low-code häufig über integrierte Funktionen zur Verwaltung von Geschäftsprozessen, die eine nahtlose Integration komplexer Prozesse in Anwendungen ermöglichen.

Durch den Einsatz von Low-Code-Plattformen können Unternehmen die Geschwindigkeit der Anwendungsentwicklung drastisch erhöhen und so auf die sich ständig ändernden Geschäftsanforderungen reagieren. Darüber hinaus fördert die Entwicklung auf low-code die Zusammenarbeit zwischen Teams und überbrückt die Kluft zwischen IT- und Geschäftsabteilungen.

Die Vorteile von Low-Code-Plattformen

Low-code Low-Code-Plattformen bieten zahlreiche Vorteile für Unternehmen und Einzelpersonen, die individuelle Softwarelösungen entwickeln möchten. Einige der wichtigsten Vorteile sind:

Schnellere Anwendungsentwicklung: Low-code Plattformen beschleunigen den Entwicklungsprozess, indem sie es den Benutzern ermöglichen, Anwendungen visuell zu erstellen, indem sie vorgefertigte Komponenten und Vorlagen verwenden, anstatt Tausende von Codezeilen manuell zu schreiben. Dies verkürzt die Zeit, die benötigt wird, um Anwendungen auf den Markt zu bringen oder neue Funktionen zu implementieren, erheblich.

Geringere Kosten: Durch die Minimierung der manuellen Kodierung und die Nutzung wiederverwendbarer Komponenten können Unternehmen mit low-code Plattformen viel Zeit und Entwicklungsressourcen einsparen. Dies führt zu niedrigeren Entwicklungskosten und einer effizienteren Zuweisung von Ressourcen.

Verbesserte Zusammenarbeit: Low-code Plattformen ermöglichen es Geschäftsexperten und nicht-technischen Anwendern, Softwareanwendungen zu erstellen, und fördern so die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Abteilungen innerhalb eines Unternehmens. Dies führt zu einer besseren Abstimmung zwischen IT- und Geschäftszielen und damit zu effektiveren Lösungen.

Größere Flexibilität: Mit den Plattformen von low-code wird die Erstellung maßgeschneiderter Anwendungen, die auf die individuellen Prozesse und Anforderungen Ihres Unternehmens zugeschnitten sind, zu einem erreichbaren Ziel, da Sie Ihre eigenen Geschäftsregeln und -logiken einbeziehen können, ohne durch Standardlösungen eingeschränkt zu sein.

Verbesserte Agilität: Da Unternehmen im aktuellen Wettbewerbsumfeld mit ständigen Veränderungen konfrontiert sind, ist die Aufrechterhaltung der Agilität und die Anpassung an neue Prozesse von entscheidender Bedeutung. Die Plattformen von Low-code ermöglichen es Unternehmen, schnell auf neue Anforderungen zu reagieren, indem sie die erforderlichen Tools für die schnelle und effiziente Erstellung und Änderung von Anwendungen bereitstellen.

Skalierbarkeit: Die meisten low-code Plattformen sind so konzipiert, dass sie die Erstellung skalierbarer Anwendungen unterstützen, die mit Ihrem Unternehmen wachsen können. Diese Fähigkeit ermöglicht es Unternehmen, zukunftssichere Lösungen zu entwickeln, die sich an eine steigende Nachfrage oder Arbeitslast anpassen können.

Die Wahl der richtigen Low-Code-Plattform

Mit der wachsenden Popularität von low-code sind mehrere Plattformen mit unterschiedlichen Funktionen und Fähigkeiten auf dem Markt erschienen, so dass es wichtig ist, die richtige Lösung für Ihre Bedürfnisse zu wählen. Berücksichtigen Sie die folgenden Faktoren bei der Auswahl einer low-code Plattform für Ihr Unternehmen:

Benutzerfreundlichkeit: Eine benutzerfreundliche Plattform mit intuitiven visuellen Werkzeugen und umfassender Dokumentation ist unerlässlich, um auch technisch nicht versierten Benutzern die Erstellung von Anwendungen zu ermöglichen. Streben Sie eine Plattform an, die Ihrem Team unabhängig von seinen technischen Kenntnissen eine reibungslose und effiziente Arbeit ermöglicht.

Merkmale und Funktionalität: Prüfen Sie den Funktionsumfang der verschiedenen Plattformen, um sicherzustellen, dass sie die spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens erfüllen. Achten Sie auf wichtige Funktionen wie vorgefertigte Vorlagen und Komponenten, drag-and-drop , Funktionen zur Verwaltung von Geschäftsprozessen und die Möglichkeit zur individuellen Entwicklung.

Skalierbarkeit: Wählen Sie eine low-code Plattform, die die Entwicklung skalierbarer Anwendungen unterstützt, um sicherzustellen, dass Ihre Softwarelösungen mit Ihrem Unternehmen wachsen können. Achten Sie auf Optionen, die es Ihnen ermöglichen, die Kapazität zu erweitern und neue Funktionen problemlos hinzuzufügen, wenn sich Ihre Anforderungen weiterentwickeln.

Art der unterstützten Anwendungen: Überlegen Sie, welche Arten von Anwendungen Sie erstellen möchten, ob es sich um webbasierte, mobile oder Backend-Lösungen handelt, und stellen Sie sicher, dass die von Ihnen gewählte low-code Plattform die Entwicklung dieser spezifischen Anwendungen unterstützt.

Integrationsmöglichkeiten: Die Integration mit bestehenden Systemen und Anwendungen von Drittanbietern ist entscheidend für die Maximierung des Werts Ihrer low-code Lösungen. Finden Sie heraus, ob die von Ihnen gewählte Plattform vorgefertigte Konnektoren anbietet oder kundenspezifische Integrationen unterstützt, um sicherzustellen, dass Ihre neuen Anwendungen nahtlos mit Ihren bestehenden Systemen interagieren können.

Sicherheit: Die von Ihnen gewählte low-code Plattform sollte ein hohes Maß an Sicherheit für Ihre Anwendungen bieten. Achten Sie auf Plattformen mit integrierten Sicherheitsfunktionen, wie z. B. Datenverschlüsselung, Benutzerauthentifizierung und rollenbasierte Zugriffskontrolle.

Unterstützung durch den Anbieter: Eine effektive Unterstützung durch den Anbieter ist entscheidend für den Erfolg Ihrer low-code Entwicklungsinitiativen. Entscheiden Sie sich für eine Plattform mit einem starken Support-Netzwerk, das Ressourcen wie Dokumentation, Schulungen, Online-Communities und direkte Unterstützung durch den Anbieter bietet.

Erste Schritte in der Low-Code-Entwicklung

Der Einstieg in die Entwicklung von low-code erfordert einige wichtige Schritte, um den Erfolg sicherzustellen. Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie beginnen können:

Wählen Sie die richtige Low-Code-Plattform: Bewerten Sie auf der Grundlage der individuellen Anforderungen und Ziele Ihres Unternehmens verschiedene low-code Plattformen, um diejenige zu finden, die Ihren Anforderungen am besten entspricht. Berücksichtigen Sie dabei Faktoren wie Benutzerfreundlichkeit, Leistungsmerkmale und Funktionalität, Skalierbarkeit, Art der unterstützten Anwendungen, Integrationsmöglichkeiten und Herstellerunterstützung. Definieren Sie Projektumfang und -ziele: Machen Sie sich ein klares Bild von den Projektzielen, den beteiligten Akteuren und den gewünschten Ergebnissen, die mit der Plattform low-code erzielt werden sollen. Diese Details helfen Ihnen bei der Entscheidungsfindung und bei der Ausrichtung der Bemühungen Ihres Teams auf die Ziele des Projekts. Machen Sie sich mit den Merkmalen und Funktionen der Plattform vertraut: Wenn Sie sich für eine low-code Plattform entschieden haben, nehmen Sie sich Zeit, um sich über deren Funktionen, Möglichkeiten und bewährte Verfahren für die Anwendungsentwicklung zu informieren. Informieren Sie sich beispielsweise über die plattformspezifische Dokumentation oder besuchen Sie Schulungskurse, um ein solides Verständnis der Plattform zu erlangen. Weisen Sie Ressourcen zu und legen Sie Erwartungen fest: Stellen Sie sicher, dass Ihr Team über die notwendigen Ressourcen, Fähigkeiten und Kenntnisse verfügt, um die Plattform low-code effektiv zu nutzen. Legen Sie einen Zeitplan für das Projekt fest und stellen Sie realistische Erwartungen an die Anwendungsentwicklung und -bereitstellung. Erstellen Sie einen Prototyp oder einen Konzeptnachweis: Bevor Sie sich ganz auf eine bestimmte Plattform festlegen, sollten Sie einen Prototyp oder ein Proof-of-Concept entwickeln, um die Fähigkeiten der Plattform zu bewerten und Ihre Ideen zu testen. Auf diese Weise lassen sich potenzielle Probleme bereits in einem frühen Stadium des Entwicklungsprozesses erkennen und Sie können fundierte Entscheidungen für die Zukunft treffen.

Erstellen Ihrer ersten Low-Code-Anwendung

Bei der Erstellung Ihrer ersten low-code Anwendung sollten Sie die folgenden Schritte befolgen, um einen reibungslosen Entwicklungsprozess zu gewährleisten:

Identifizieren Sie das Geschäftsproblem: Formulieren Sie das Geschäftsproblem, das die Anwendung lösen soll, klar und deutlich, um den Kontext zu schaffen und den Entwicklungsprozess zu steuern. Dadurch wird sichergestellt, dass sich Ihr Team auf die Lösung des richtigen Problems konzentriert. Zeichnen Sie den Workflow der Anwendung auf: Analysieren und verstehen Sie die Geschäftsprozesse und Arbeitsabläufe der Anwendung. Dokumentieren Sie die User Journey und erstellen Sie eine grobe Skizze oder einen Wireframe, der als Grundlage für die Anwendungsentwicklung dient. Entwerfen Sie die Benutzeroberfläche der Anwendung: Nutzen Sie die visuellen Entwicklungstools der Plattform low-code , um die Benutzeroberfläche der Anwendung zu entwerfen. Berücksichtigen Sie die Prinzipien der Benutzerfreundlichkeit, Konsistenz und Benutzererfahrung, um eine ansprechende und zugängliche Oberfläche zu schaffen. Konfigurieren Sie Komponenten und Integrationen: Nutzen Sie die vorgefertigten Komponenten und Integrationen der Plattform, um den Entwicklungsprozess zu beschleunigen. Konfigurieren und passen Sie diese Komponenten an Ihre geschäftlichen Anforderungen an und sorgen Sie für eine nahtlose Konnektivität mit bestehenden Systemen und Diensten. Implementieren Sie Geschäftslogik und Automatisierung: Nutzen Sie die BPM-Funktionen der Plattform, um Workflows zu automatisieren und Geschäftslogik zu implementieren. Dieser Schritt kann die Verbindung von Datenquellen, die Durchführung von Berechnungen oder die Auslösung von Aktionen auf der Grundlage bestimmter Bedingungen umfassen. Testen und Debuggen: Testen Sie die Anwendung vor der Bereitstellung gründlich, um sicherzustellen, dass sie wie erwartet funktioniert und die Anforderungen Ihres Unternehmens erfüllt. Identifizieren und beheben Sie alle Probleme oder Fehler, die beim Testen auftreten können. Bereitstellen und Überwachen: Sobald die Anwendung fertiggestellt und getestet ist, stellen Sie sie in der gewünschten Umgebung bereit. Überwachen Sie kontinuierlich die Leistung, Nutzung und das Feedback der Anwendung, um bei Bedarf Verbesserungen und Anpassungen vorzunehmen.

Low-code und no-code Plattformen wie AppMaster erleichtern diesen Prozess, indem sie leistungsstarke und benutzerfreundliche Entwicklungswerkzeuge anbieten, die sich sowohl an technische als auch an nicht-technische Benutzer richten. Wenn Sie Erfahrung mit der Entwicklung von low-code sammeln, können Sie Anwendungen schneller und effizienter als mit herkömmlichen Entwicklungsmethoden erstellen und bereitstellen und so von den Vorteilen dieser Plattformen profitieren.

Tipps für die erfolgreiche Implementierung von Low-Code in Ihrem Unternehmen

Die Implementierung von low-code in Ihrem Unternehmen kann die Anwendungsentwicklung beschleunigen, die Kosten senken und auch nicht-technische Benutzer in die Lage versetzen, Anwendungen zu erstellen. Um eine erfolgreiche Implementierung zu gewährleisten, ist es jedoch unerlässlich, einige Best Practices zu befolgen. Im Folgenden finden Sie einige Tipps, die Ihnen helfen, einen guten Start hinzulegen:

Angemessene Schulung und Unterstützung bereitstellen

Obwohl die Plattformen von low-code benutzerfreundlich gestaltet sind, müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Teammitglieder die notwendigen Informationen und Schulungen erhalten, um die Plattform effektiv nutzen zu können. Führen Sie Workshops durch, stellen Sie Dokumentationen zur Verfügung und bieten Sie kontinuierliche Unterstützung an, damit Ihre Teammitglieder Vertrauen und Kompetenz im Umgang mit der Plattform low-code aufbauen können.

Ziehen Sie eine Partnerschaft mit Ihrem low-code Plattformanbieter in Erwägung und nutzen Sie dessen Fachwissen im Bereich Schulung und Support. So bietet beispielsweise AppMaster eine Reihe von Ressourcen und Supportkanälen an, um den Benutzern den Einstieg in die Plattform zu erleichtern.

Definieren Sie klare Rollen und Zuständigkeiten

Die Festlegung klarer Rollen und Zuständigkeiten ist für die Zusammenarbeit und Effizienz in einer low-code Entwicklungsumgebung unerlässlich. Unterscheiden Sie zwischen Geschäftsexperten, bürgerlichen Entwicklern und professionellen Entwicklern, und weisen Sie die Aufgaben entsprechend ihrer Fähigkeiten zu. Durch eine ordnungsgemäße Delegation wird sichergestellt, dass alle Phasen der Entwicklung, von der Idee bis zur Bereitstellung, effizient verwaltet werden.

Fördern Sie die Zusammenarbeit zwischen Abteilungen

Low-code Plattformen dienen oft als Brücke zwischen IT- und Geschäftsabteilungen und fördern die funktionsübergreifende Zusammenarbeit im Entwicklungsprozess. Sie fördern die offene Kommunikation zwischen IT- und Geschäftsinteressenten, um sicherzustellen, dass die Geschäftsanforderungen korrekt in technische Lösungen umgesetzt werden. Diese Zusammenarbeit führt zu Anwendungen, die genau auf die Bedürfnisse des Unternehmens abgestimmt sind.

Beginnen Sie klein und erweitern Sie Ihre Projekte

Bei der Implementierung von low-code in Ihrem Unternehmen ist es ratsam, mit kleinen Projekten zu beginnen, bevor Sie zu größeren und komplexeren Anwendungen übergehen. Beginnen Sie mit Pilotprojekten oder Proof-of-Concept-Prototypen, um die Fähigkeiten der Plattform zu testen und ihre Eignung für die Anforderungen Ihres Unternehmens zu bewerten. Steigern Sie den Umfang allmählich, wenn Sie Vertrauen gewinnen und wertvolle Erkenntnisse über das Potenzial der Plattform sammeln.

Einführung von Governance- und Compliance-Maßnahmen

Auch wenn die Plattformen von low-code den Benutzern die Möglichkeit geben, Anwendungen schnell zu erstellen, ist es wichtig, die Kontrolle und den Überblick über den Entwicklungsprozess zu behalten. Legen Sie einen Governance-Rahmen fest, der Richtlinien und bewährte Verfahren enthält, die von allen Teammitgliedern befolgt werden müssen. Stellen Sie außerdem sicher, dass Ihre Anwendungen die geltenden gesetzlichen, behördlichen und branchenspezifischen Compliance-Anforderungen einhalten.

Verfolgen Sie Ihren Fortschritt und messen Sie den Erfolg

Die Überwachung und Verfolgung Ihrer Fortschritte ist bei der Implementierung von low-code in Ihrem Unternehmen von entscheidender Bedeutung. Legen Sie wichtige Leistungsindikatoren (KPIs) fest, um den Erfolg Ihrer low-code Initiativen zu bewerten, und überprüfen Sie die Daten regelmäßig, um eine kontinuierliche Verbesserung sicherzustellen. Auf diese Weise können Sie Ihre low-code Projekte mit den allgemeinen Unternehmenszielen in Einklang bringen und den Beteiligten den Wert der Entwicklung von low-code aufzeigen.

Iteration und kontinuierliche Verbesserung

Low-code Entwicklung ist ein iterativer Prozess. Verbessern Sie Ihre Anwendungen kontinuierlich auf der Grundlage von Benutzerfeedback, Analysen und Erkenntnissen Ihres Entwicklungsteams, um sie relevant, nützlich und aktuell zu halten. Regelmäßige Anwendungsaktualisierungen sorgen dafür, dass Ihr Unternehmen agil und innovativ bleibt und auf sich ändernde Anforderungen reagieren kann.

Wenn Sie diese Best Practices befolgen, können Sie low-code erfolgreich in Ihrem Unternehmen implementieren und die Entwicklung von Anwendungen beschleunigen, die auf Ihre individuellen Prozesse und Anforderungen zugeschnitten sind. Mit der richtigen Low-Code/no-code Plattform wie AppMaster können Sie Ihr Team in die Lage versetzen, qualitativ hochwertige Anwendungen schneller und effizienter als je zuvor zu erstellen.