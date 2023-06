Losviluppo low-code è un approccio innovativo alla creazione di applicazioni software utilizzando strumenti e piattaforme visuali, che richiedono una codifica manuale minima. Con l'aumento della domanda di soluzioni software personalizzate e la carenza di sviluppatori esperti, le piattaforme low-code sono emerse come un modo popolare ed efficiente per colmare il divario.

Low-code Le piattaforme consentono ai cittadini sviluppatori, agli esperti di business e persino agli utenti non tecnici di creare applicazioni in modo rapido ed efficiente. Ciò è possibile grazie ad ambienti di sviluppo visuali che consentono agli utenti di progettare applicazioni utilizzando semplici strumenti drag-and-drop, componenti precostituiti e modelli, riducendo così la necessità di conoscenze approfondite di programmazione. Inoltre, le piattaforme low-code spesso includono funzionalità integrate di gestione dei processi aziendali, consentendo una perfetta integrazione di processi complessi nelle applicazioni.

Grazie all'uso di piattaforme low-code, le organizzazioni possono aumentare drasticamente la velocità di sviluppo delle applicazioni, consentendo loro di adattarsi e rispondere a requisiti aziendali in continua evoluzione. Inoltre, lo sviluppo su low-code promuove la collaborazione tra i team, colmando il divario tra i reparti IT e aziendali.

I vantaggi delle piattaforme low-code

Low-code Le piattaforme Low-Code offrono numerosi vantaggi alle aziende e ai privati che desiderano sviluppare soluzioni software personalizzate. Alcuni dei principali vantaggi includono:

Sviluppo più rapido delle applicazioni: le piattaforme Low-code accelerano il processo di sviluppo consentendo agli utenti di creare applicazioni in modo visivo, utilizzando componenti e modelli precostituiti invece di scrivere manualmente migliaia di righe di codice. Questo riduce significativamente il tempo necessario per portare le applicazioni sul mercato o per implementare nuove funzionalità.

Riduzione dei costi: Riducendo al minimo la codifica manuale e sfruttando componenti riutilizzabili, le piattaforme low-code possono far risparmiare alle organizzazioni una quantità considerevole di tempo e risorse di sviluppo. Ciò si traduce in una riduzione dei costi di sviluppo e in un'allocazione più efficiente delle risorse.

Maggiore collaborazione: le piattaforme Low-code consentono agli esperti di business e agli utenti non tecnici di creare applicazioni software, favorendo la collaborazione tra i diversi reparti di un'organizzazione. Ciò si traduce in un migliore allineamento tra gli obiettivi IT e aziendali, che porta a soluzioni più efficaci.

Maggiore flessibilità: Con le piattaforme low-code , la creazione di applicazioni personalizzate e adattate ai processi e ai requisiti unici dell'organizzazione diventa un obiettivo raggiungibile, consentendo di incorporare le proprie regole e logiche aziendali senza essere limitati da soluzioni standard.

Maggiore agilità: Le piattaforme Low-code consentono alle aziende di rispondere rapidamente ai nuovi requisiti, fornendo gli strumenti necessari per creare e modificare le applicazioni in modo rapido ed efficiente.

Scalabilità: La maggior parte delle piattaforme low-code sono progettate per supportare la creazione di applicazioni scalabili che possono crescere insieme all'azienda. Questa capacità consente alle organizzazioni di costruire soluzioni a prova di futuro, in grado di adattarsi all'aumento della domanda o del carico di lavoro.

Scegliere la giusta piattaforma low-code

Con la crescente popolarità dello sviluppo su low-code, sono emerse sul mercato diverse piattaforme con caratteristiche e capacità differenti, rendendo essenziale la scelta della soluzione giusta per le proprie esigenze. Nella scelta di una piattaforma low-code per la vostra organizzazione, considerate i seguenti fattori:

Facilità d'uso: Una piattaforma facile da usare, che offra strumenti visivi intuitivi e una documentazione completa, è essenziale per consentire agli utenti non tecnici di creare applicazioni. Puntate su una piattaforma che offra un'esperienza fluida ed efficiente al vostro team, indipendentemente dalle loro competenze tecniche.

Una piattaforma facile da usare, che offra strumenti visivi intuitivi e una documentazione completa, è essenziale per consentire agli utenti non tecnici di creare applicazioni. Puntate su una piattaforma che offra un'esperienza fluida ed efficiente al vostro team, indipendentemente dalle loro competenze tecniche. Caratteristiche e funzionalità: Valutate la gamma di caratteristiche e funzionalità offerte dalle diverse piattaforme per assicurarvi che soddisfino i requisiti specifici della vostra organizzazione. Considerate caratteristiche essenziali come modelli e componenti precostituiti, strumenti di drag-and-drop , funzionalità di gestione dei processi aziendali e possibilità di sviluppo personalizzato.

Valutate la gamma di caratteristiche e funzionalità offerte dalle diverse piattaforme per assicurarvi che soddisfino i requisiti specifici della vostra organizzazione. Considerate caratteristiche essenziali come modelli e componenti precostituiti, strumenti di , funzionalità di gestione dei processi aziendali e possibilità di sviluppo personalizzato. Scalabilità: Scegliete una piattaforma low-code che supporti lo sviluppo di applicazioni scalabili per garantire che le vostre soluzioni software possano crescere insieme alla vostra azienda. Cercate opzioni che vi permettano di espandere la capacità e aggiungere nuove funzionalità con facilità in base all'evoluzione delle vostre esigenze.

Scegliete una piattaforma che supporti lo sviluppo di applicazioni scalabili per garantire che le vostre soluzioni software possano crescere insieme alla vostra azienda. Cercate opzioni che vi permettano di espandere la capacità e aggiungere nuove funzionalità con facilità in base all'evoluzione delle vostre esigenze. Tipo di applicazioni supportate: Considerate i tipi di applicazioni che intendete creare, sia che si tratti di soluzioni basate sul web, sia che si tratti di soluzioni mobili o backend, e assicuratevi che la piattaforma low-code scelta supporti lo sviluppo di tali applicazioni specifiche.

Considerate i tipi di applicazioni che intendete creare, sia che si tratti di soluzioni basate sul web, sia che si tratti di soluzioni mobili o backend, e assicuratevi che la piattaforma scelta supporti lo sviluppo di tali applicazioni specifiche. Opzioni di integrazione: L'integrazione con i sistemi esistenti e le applicazioni di terze parti è fondamentale per massimizzare il valore delle soluzioni low-code . Scoprite se la piattaforma scelta offre connettori precostituiti o supporta integrazioni personalizzate per garantire che le nuove applicazioni possano interagire senza problemi con i sistemi esistenti.

L'integrazione con i sistemi esistenti e le applicazioni di terze parti è fondamentale per massimizzare il valore delle soluzioni . Scoprite se la piattaforma scelta offre connettori precostituiti o supporta integrazioni personalizzate per garantire che le nuove applicazioni possano interagire senza problemi con i sistemi esistenti. Sicurezza: La piattaforma low-code scelta deve garantire un elevato livello di sicurezza per le applicazioni. Cercate piattaforme con funzioni di sicurezza integrate, come la crittografia dei dati, l'autenticazione degli utenti e il controllo degli accessi basato sui ruoli.

La piattaforma scelta deve garantire un elevato livello di sicurezza per le applicazioni. Cercate piattaforme con funzioni di sicurezza integrate, come la crittografia dei dati, l'autenticazione degli utenti e il controllo degli accessi basato sui ruoli. Supporto del fornitore: Un'assistenza efficace da parte del fornitore è fondamentale per garantire il successo delle iniziative di sviluppo di low-code . Scegliete una piattaforma con una solida rete di supporto, che offra risorse come documentazione, formazione, comunità online e assistenza diretta da parte del fornitore.

Iniziare con lo sviluppo low-code

L'avvio del percorso di sviluppo su low-code richiede alcuni passaggi essenziali per garantire il successo. Ecco come iniziare:

Scegliere la giusta piattaforma Low-Code: In base ai requisiti e agli obiettivi unici della vostra organizzazione, valutate diverse piattaforme low-code per trovare quella più adatta alle vostre esigenze. Prendete in considerazione fattori come la facilità d'uso, le caratteristiche e le funzionalità, la scalabilità, il tipo di applicazioni supportate, le opzioni di integrazione e il supporto del fornitore. Definire l'ambito e gli obiettivi del progetto: Stabilite una chiara comprensione degli obiettivi del progetto, degli stakeholder coinvolti e dei risultati desiderati dall'uso della piattaforma low-code . Questi dettagli aiuteranno a guidare il processo decisionale e ad allineare gli sforzi del team agli obiettivi del progetto. Imparare le caratteristiche e le funzionalità della piattaforma: Una volta scelta la piattaforma low-code , dedicare un po' di tempo a conoscerne le caratteristiche, le funzionalità e le best practice per lo sviluppo di applicazioni. Per esempio, esplorate la documentazione specifica della piattaforma o partecipate a corsi di formazione per acquisire una solida padronanza della piattaforma. Assegnare le risorse e stabilire le aspettative: Assicuratevi che il vostro team disponga delle risorse, delle capacità e delle competenze necessarie per utilizzare efficacemente la piattaforma low-code . Stabilite un calendario del progetto e fissate aspettative realistiche per lo sviluppo e la distribuzione dell'applicazione. Creare un prototipo o una prova di concetto: Prima di impegnarsi completamente in una piattaforma specifica, sviluppate un prototipo o una prova di concetto per valutare le capacità della piattaforma e testare le vostre idee. Questo approccio può aiutare a identificare i potenziali problemi nelle prime fasi del processo di sviluppo e consentire di prendere decisioni informate per il futuro.

Creare la prima applicazione low-code

Quando si costruisce la prima applicazione low-code, seguire i seguenti passaggi per garantire un processo di sviluppo senza intoppi:

Identificare il problema aziendale: articolare chiaramente il problema aziendale che l'applicazione affronterà per fornire un contesto e guidare il processo di sviluppo. Questa comprensione aiuterà il team a concentrarsi sulla soluzione del problema giusto. Mappare il flusso di lavoro dell'applicazione: Analizzare e comprendere i processi aziendali e i flussi di lavoro dell'applicazione. Documentate il percorso dell'utente e create uno schizzo o un wireframe che serva da base per lo sviluppo dell'applicazione. Progettare l'interfaccia utente dell'applicazione: Utilizzate gli strumenti di sviluppo visivo della piattaforma low-code per progettare l'interfaccia utente dell'applicazione. Tenete conto dei principi di usabilità, coerenza ed esperienza utente per creare un'interfaccia accattivante e accessibile. Configurare componenti e integrazioni: Utilizzate i componenti e le integrazioni precostituite della piattaforma per accelerare il processo di sviluppo. Configurate e personalizzate questi componenti per soddisfare i vostri requisiti aziendali e garantire una connettività perfetta con i sistemi e i servizi esistenti. Implementare la logica aziendale e l'automazione: Utilizzate le funzionalità BPM della piattaforma per automatizzare i flussi di lavoro e implementare la logica aziendale. Questa fase può comportare la connessione di fonti di dati, l'esecuzione di calcoli o l'attivazione di azioni in base a condizioni specifiche. Test e debug: Prima della distribuzione, testate a fondo l'applicazione per assicurarvi che funzioni come previsto e che soddisfi i requisiti dell'organizzazione. Identificate e risolvete qualsiasi problema o bug che possa emergere durante i test. Distribuzione e monitoraggio: Una volta completata e testata l'applicazione, distribuirla nell'ambiente desiderato. Monitorate costantemente le prestazioni, l'utilizzo e il feedback dell'applicazione per apportare miglioramenti e modifiche, se necessario.

Low-code e no-code piattaforme, come AppMaster, rendono questo processo più gestibile, offrendo strumenti di sviluppo potenti e facili da usare, adatti sia agli utenti tecnici che a quelli non tecnici. Man mano che acquisite esperienza con lo sviluppo low-code, sarete in grado di creare e distribuire applicazioni in modo più rapido ed efficiente rispetto ai metodi di sviluppo tradizionali, sfruttando i vantaggi offerti da queste piattaforme.

Suggerimenti per implementare con successo il Low-Code nella vostra organizzazione

L'implementazione dello sviluppo low-code nella vostra organizzazione può cambiare le carte in tavola, accelerando lo sviluppo di applicazioni, riducendo i costi e consentendo agli utenti non tecnici di creare applicazioni. Tuttavia, per garantire un'implementazione di successo, è essenziale seguire alcune best practice. Ecco alcuni suggerimenti per iniziare con il piede giusto:

Fornire formazione e supporto adeguati

Sebbene le piattaforme low-code siano progettate per essere facili da usare, è fondamentale garantire che i membri del team ricevano le informazioni e la formazione necessarie per utilizzare la piattaforma in modo efficace. Conducete seminari, fornite documentazione e offrite un'assistenza continua per aiutare i membri del vostro team ad acquisire fiducia e competenza nell'uso della piattaforma low-code.

Considerate la possibilità di collaborare con il fornitore della piattaforma low-code e di sfruttare la sua esperienza in materia di formazione e assistenza. Ad esempio, AppMaster offre una serie di risorse e canali di supporto per aiutare gli utenti a iniziare a utilizzare la piattaforma.

Definire chiaramente ruoli e responsabilità

Stabilire ruoli e responsabilità chiari è essenziale per la collaborazione e l'efficienza in un ambiente di sviluppo low-code. Distinguete tra esperti di business, sviluppatori cittadini e sviluppatori professionisti e assegnate i compiti in base alle loro competenze. Una delega adeguata garantisce una gestione efficiente di tutte le fasi di sviluppo, dall'ideazione alla distribuzione.

Favorire la collaborazione tra i reparti

Low-code Le piattaforme spesso fungono da ponte tra i reparti IT e aziendali, promuovendo la collaborazione interfunzionale nel processo di sviluppo. Incoraggiano una comunicazione aperta tra le parti interessate dell'IT e dell'azienda per garantire che i requisiti aziendali siano tradotti correttamente in soluzioni tecniche. Questa collaborazione porta ad applicazioni strettamente allineate alle esigenze dell'organizzazione.

Iniziare in piccolo e scalare i progetti

Quando si implementa low-code nella propria organizzazione, è saggio iniziare con piccoli progetti prima di passare ad applicazioni più grandi e complesse. Iniziate con progetti pilota o prototipi proof-of-concept per testare le capacità della piattaforma e valutarne l'idoneità alle esigenze della vostra organizzazione. L'aumento graduale della scala avviene man mano che si acquisisce fiducia e si raccolgono informazioni preziose sul potenziale della piattaforma.

Stabilire misure di governance e conformità

Sebbene le piattaforme low-code possano consentire agli utenti di creare rapidamente applicazioni, è fondamentale mantenere il controllo e la visibilità sul processo di sviluppo. Stabilite un quadro di governance che delinei le linee guida e le best practice che tutti i membri del team devono seguire. Inoltre, assicuratevi che le applicazioni siano conformi ai requisiti di conformità legali, normativi e specifici del settore.

Monitorare i progressi e misurare il successo

Il monitoraggio e la verifica dei progressi sono fondamentali quando si implementa lo sviluppo di low-code nella propria organizzazione. Stabilite degli indicatori chiave di prestazione (KPI) per valutare il successo delle vostre iniziative low-code e rivedete regolarmente i dati per garantire un miglioramento continuo. Questo vi aiuterà ad allineare i progetti low-code con gli obiettivi aziendali generali e a dimostrare il valore dello sviluppo low-code agli stakeholder.

Iterazione e miglioramento continuo

Low-code Lo sviluppo è un processo iterativo. Migliorate continuamente le vostre applicazioni in base al feedback degli utenti, alle analisi e alle intuizioni del team di sviluppo per mantenerle pertinenti, utili e aggiornate. Gli aggiornamenti regolari delle applicazioni assicurano che la vostra organizzazione rimanga agile, innovativa e reattiva alle mutevoli esigenze.

Seguire queste best practice vi aiuterà a implementare con successo low-code nella vostra organizzazione, accelerando lo sviluppo di applicazioni su misura per i vostri processi e requisiti unici. Con la giusta piattaforma low-code/no-code, come AppMaster, potete mettere il vostro team in condizione di creare applicazioni di alta qualità in modo più rapido ed efficiente che mai.