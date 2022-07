Le marché des applications de santé et de fitness a toujours été un succès, générant des millions de dollars par an. L'augmentation du travail à distance depuis les fermetures induites par la pandémie a amené la majorité des amateurs de fitness et de santé à réduire leur temps passé au gymnase. Alors maintenant plus que jamais, plus de gens s'entraînent à la maison. Cela a augmenté la demande d'applications mobiles de santé et de fitness sur le marché. Pour les fans de santé et de fitness dédiés à une routine d'entraînement régulière, le développement d'applications de fitness mobiles efficaces est devenu plus important.

Les applications mobiles de fitness sont pratiques à utiliser car elles ont été développées pour être utilisées sur des appareils mobiles. Ces applications de fitness sont également chargées d'une base de données d'instructions et de démonstrations étape par étape. Ils sont plus rentables que d'aller au gymnase et prennent également moins de temps. Des entrepreneurs avertis, des coachs de santé et des experts en entraînement personnel pourraient faire appel à des développeurs pour créer des solutions d'applications de fitness répondant aux besoins de leurs utilisateurs.

Quel type d'applications de fitness puis-je créer ?

PLANIFICATEURS DE REPAS

Les applications de fitness telles que Yummly se concentrent sur la nutrition et utilisent la planification des repas comme solution de fitness principale. Bien que ces applications puissent inclure des séances d'entraînement ou des rappels de bien-être, leur principale caractéristique est leur richesse en données nutritionnelles et leurs instructions de préparation de repas étape par étape. Ils ont des fonctionnalités telles que des compteurs de calories, des calculateurs d'indice de santé, des données nutritionnelles et des recettes saines. Ces fonctionnalités de l'application de fitness peuvent être basées sur divers régimes alimentaires en fonction des besoins nutritionnels de ses utilisateurs.

SUIVI DE LA MISE EN FORME

Les trackers de fitness sont des applications optimisées pour s'interfacer avec une variété d'appareils. Il s'agit notamment de montres de fitness, de téléphones portables et de tablettes créés pour aider leurs utilisateurs à suivre les mesures de condition physique vitales. Ces applications de fitness, telles que l'application Bellabeat, sont utilisées par les utilisateurs réguliers pour suivre les paramètres de fitness tels que la fréquence d'entraînement, la fréquence cardiaque et le nombre de pas quotidiens. De plus, les super utilisateurs tels que les athlètes de football professionnels, les culturistes, les gymnastes et les sprinteurs doivent suivre quotidiennement leurs performances sportives.

APPLICATIONS BIEN-ÊTRE

Ces applications de fitness suivent les indicateurs de santé et de bien-être de leurs utilisateurs, tels que leur humeur, leur sommeil, leur respiration et leurs habitudes. L'une de ces applications est l'application Calm, qui aide les utilisateurs à faire des exercices d'insomnie et de respiration. Les applications de fitness mobiles de bien-être se concentrent davantage sur la forme mentale et émotionnelle. Ils accordent la priorité à la santé de l'esprit et du corps et proposent des entraînements qui correspondent à ces objectifs de santé et de forme physique.





APPLICATIONS D'ENTRAÎNEMENT QUOTIDIEN

Ces applications de fitness se concentrent sur les entraînements physiques de leurs utilisateurs, et les applications d'objectifs de fitness physique peuvent se concentrer sur la perte de poids générale, l'entraînement en force ou le régime d'entraînement de sculpture corporelle. Les utilisateurs peuvent également avoir la possibilité de sélectionner des objectifs de fitness spécifiques en sélectionnant des entraînements ciblés sur l'application mobile. Le type le plus avancé de cette application de fitness disposera d'une vaste base de données de vidéos et de photos d'entraînement pédagogiques que les utilisateurs pourront suivre quotidiennement.

Comment créer une application pour ma salle de sport ?

En ce qui concerne les applications de fitness mobiles, une taille unique ne convient pas à tous. Ainsi, avant la phase de développement de l'application, vous devez évaluer le type d'application de fitness que vous devez créer.

Étape 1 - Recherche et planification

Des recherches sont nécessaires une fois que vous avez décidé du type de développement d'applications de fitness dont vous aurez besoin. Des recherches sur la manière dont les utilisateurs potentiels interagiront avec l'application de fitness, la part de marché prévue et les lacunes des applications de fitness existantes fourniront des informations précieuses. Les données recueillies au cours de la phase de découverte guideront les fonctionnalités de développement, l'échelle et le budget pour créer l'application de fitness.

Étape 2 - Choisissez la pile technologique

La pile technologique de développement d'applications sera déterminée par les fonctionnalités de l'application de fitness mobile. Le développement d'applications sans code est une solution d'application de fitness qui est plus rapide, nécessite moins de développement et est beaucoup plus abordable qu'une version d'application personnalisée. Plus les fonctionnalités de l'application de fitness sont complexes, plus le développement sera nécessaire pour créer une application adaptée à vos utilisateurs.

Les applications de fitness plus avancées nécessitent l'utilisation de langages de programmation plus avancés tels que JavaScript ou Swift pendant la phase de développement. La création personnalisée pour le développement d'applications de fitness nécessite l'aide d'une équipe de développement d'applications. Cela prendra également plus de temps de développement qu'une application de fitness sans code et sera plus coûteux.

Étape 3 - Créer l'application MVP Fitness

Le développement d'applications de fitness nécessitera le développement initial d'un produit minimum variable ou d'une application de fitness MVP. Un développement d'application MVP est le développement des fonctionnalités de base pour créer une application d'entraînement. Cela permet à l'équipe de développement d'analyser les fonctionnalités de l'application de fitness auxquelles ses utilisateurs potentiels répondront. C'est un moyen économique de déterminer si l'application de fitness réussira et de déterminer le niveau d'évolutivité. Le MVP de l'application de fitness comprendrait des fonctionnalités de base telles qu'un portail d'inscription, des filtres de recherche et l'intégration des médias sociaux et des passerelles de paiement.

Étape 4 - Testez l'application Fitness

En fonction de la réponse de l'utilisateur au MVP de l'application de fitness, l'équipe de développement de l'application soumettra l'application de fitness à divers tests avant de la lancer sur le marché. L'équipe de développement de l'application de fitness teste les erreurs, les problèmes et toute lacune de l'application. Les tests d'utilisabilité vérifient les fonctionnalités de l'application de fitness en fonction de la manière dont les utilisateurs potentiels interagiront avec l'application. Plus le développement de l'application de fitness est réussi, plus les utilisateurs choisiront cette application comme application d'entraînement préférée.

Fonctionnalités MVP de l'application de fitness mobile

Compte d'utilisateur

Les utilisateurs de l'application de fitness mobile doivent d'abord s'inscrire sur l'application de fitness et créer un profil pour suivre leurs objectifs de fitness. Ils fournissent à l'application de fitness les données personnelles et de santé nécessaires pour créer un profil d'utilisateur précis. Ces données aident l'application de fitness à être plus efficace pour les utilisateurs en suivant les progrès en fonction des données fournies. Les profils d'utilisateurs de l'application Fitness fournissent des statistiques telles que l'IMC, le poids, l'âge, le sexe et la fréquence d'entraînement. Plus les utilisateurs de données fournissent l'application de fitness, plus sa convivialité devient fiable.

Données nutritionnelles

La plupart des applications de fitness contiennent des données sur les plans nutritionnels, les recettes, les régimes alimentaires et la planification des repas pour les utilisateurs de ces applications. Des applications de fitness plus améliorées peuvent inclure des compteurs de calories, des tables de conversion et des scanners de codes-barres de données nutritionnelles pour aider les utilisateurs à atteindre leurs objectifs de santé. Les applications de fitness mobiles peuvent également avoir une grande base de données de recettes de photos et de vidéos et des instructions étape par étape sur la préparation des repas. Au cours de la phase de développement des applications de fitness mobiles, une base de données nutritionnelle est une fonctionnalité essentielle que la plupart des utilisateurs trouvent utile.

Entraînements

Au cœur de tout développement d'application de fitness se trouvent les entraînements réels. Les utilisateurs mettent en œuvre les séances d'entraînement de l'application de fitness dans le confort de leur propre espace, sans la présence d'un instructeur de fitness. Il est important que dans le développement, les applications mobiles de fitness incluent une formation étape par étape. Cette formation étape par étape comprend des vidéos pédagogiques, des photos ou des fichiers audio que les utilisateurs peuvent facilement suivre par eux-mêmes. Les invites de fitness guidées et les jalons de réussite pendant l'entraînement motivent les utilisateurs d'applications de fitness et constituent les fonctionnalités essentielles de nombreuses applications de fitness mobiles.

Existe-t-il une application qui vous permet de créer votre entraînement ?

Il est bon pour les propriétaires de salles de sport et les entraîneurs personnels de créer leurs applications d'entraînement pour développer et conserver leur clientèle de fitness. Les applications de fitness sont une extension génératrice de revenus de l'entraînement personnel qui se fait généralement en personne au gymnase. Les experts en entraînement physique entreprenants peuvent utiliser de simples "solutions de glisser-déposer" comme alternative au développement d'applications de fitness personnalisées. Ces applications de fitness mobiles offrent à leurs clients un accès pratique aux vidéos d'entraînement, aux instructions de fitness et aux données nutritionnelles.

Heureusement, il existe sur le marché des solutions de développement d'applications de fitness par glisser-déposer pour aider les experts en entraînement personnel à créer leurs applications de fitness. Avec des plateformes d'applications d'entraînement telles que Passion.io, les entraîneurs de fitness peuvent créer leurs applications de santé et de fitness. D'autres outils de développement d'applications de fitness basés sur le Web, tels que Pumped et Tread, coûtent moins de ressources que les solutions de développement d'applications personnalisées. Les utilisateurs peuvent créer une base de données de vidéos d'entraînement étape par étape de leurs entraînements et de leur contenu de fitness pour l'application mobile. Dans le créateur d'applications, faites simplement glisser le support d'entraînement dans la base de données, insérez les métadonnées de fitness, et le tour est joué, votre application de fitness est prête à être commercialisée !

Combien coûte la création d'une application de fitness ?

Créer des applications de fitness mobiles avec des fonctionnalités simples et rationalisées coûte de 25 000 $ à 37 000 USD. Ce type d'application de carte de fitness permet à l'équipe de développement de l'application d'évaluer les fonctionnalités de l'application qui répondent le mieux aux besoins de leurs utilisateurs. La création d'une application de fitness mobile à moyenne échelle fera grimper les coûts de développement à 175 000 USD. La technologie de développement d'applications pour créer des produits de fitness encore plus avancés augmentera avec l'ajout de fonctionnalités plus complexes. Heureusement, vous pouvez économiser beaucoup sur le développement si vous adoptez l'approche sans code et que vous vous référez à la plate-forme AppMaster.

La pile technologique est un facteur clé dans le développement d'applications mobiles de fitness et affectera le coût de construction de l'application. Le développement d'applications mises à niveau vous obligera à créer des fonctionnalités d'application de fitness avec une intégration transparente des paiements et des plateformes de médias sociaux. Ces fonctionnalités de développement améliorent l'expérience utilisateur et sécurisent les solutions de paiement pour les applications monétisées. Le développement d'applications de fitness mobiles prenant en compte l'intégration avec la plupart des plates-formes de médias sociaux telles que Google et Meta a une portée plus large et plus durable qu'une version d'application MVP et bien sûr, vous pouvez le faire en utilisant la plate-forme AppMaster .

Conclusion

Le marché des applications de fitness connaît une croissance constante en raison de la demande de produits de santé et de bien-être. Dans le monde du développement d'applications de fitness, il y a encore de la place sur le marché pour plus d'innovation. Voici de nombreuses solutions de développement d'applications qui peuvent répondre aux besoins de votre modèle commercial de fitness. Certains outils de développement d'applications MVP de fitness sont des solutions plus rentables, prêtes à être commercialisées et plus rapides à produire. D'autres applications de fitness personnalisées offrent un développement d'applications et une pile technologique plus avancés et ont plus de fonctionnalités mais nécessitent plus d'investissement. L'application de fitness que vous choisissez de créer dépend du développement d'application qui convient le mieux à vos utilisateurs. Plus votre application de fitness est attrayante pour les utilisateurs, plus vous aurez de possibilités de monétiser les fonctionnalités de l'application. La création d'applications de fitness efficaces dépend également de la compétence de votre équipe de développement d'applications.