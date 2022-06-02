健康和健身应用市场一直非常成功，每年产生数百万美元的收入。自大流行引起的封锁以来，远程工作的增加导致大多数健身和健康爱好者减少了在健身房花费的时间。因此，现在比以往任何时候都更多的人在家锻炼。这增加了市场上对移动健康和健身应用的需求。对于致力于定期锻炼的健康和健身爱好者来说，开发高效的移动健身应用程序变得更加重要。

健身移动应用程序使用方便，因为它们已开发用于移动设备。这些健身应用程序还加载了分步说明和演示数据库。它们比去健身房更划算，也更省时。精明的企业家、健康教练和私人培训专家可以邀请开发人员构建健身应用解决方案以满足用户的需求。

我可以创建什么类型的健身应用程序？

膳食规划师

Yummly 等健身应用专注于营养，并利用膳食计划作为其核心健身解决方案。虽然这些应用程序可能包括锻炼或健康提醒，但它们的主要特点是其丰富的营养数据和分步膳食准备说明。它们具有卡路里计数器、健康指数计算器、营养数据和健康食谱等功能。这些健身应用程序的功能可能会根据用户的营养需求基于各种饮食计划。

健身追踪器

健身追踪器是经过优化以与各种设备交互的应用程序。其中包括健身手表、手机和平板电脑，旨在帮助用户跟踪重要的健身指标。这些健身应用程序（例如 Bellabeat 应用程序）被普通用户用来跟踪健身指标，例如锻炼频率、心率和每天的步数。此外，职业足球运动员、健美运动员、体操运动员和短跑运动员等超级用户需要每天跟踪他们的运动表现。

健康应用

这些健身应用程序跟踪用户的健康和健康指标，例如他们的情绪、睡眠、呼吸和习惯。一个这样的应用程序是 Calm 应用程序，它可以帮助用户进行失眠和呼吸练习。 Wellness 移动健身应用更侧重于心理和情绪健康。他们优先考虑身心健康，并提供符合这些健康和健身目标的锻炼。





日常锻炼应用程序

这些健身应用专注于用户的身体锻炼，而身体健康目标应用可能专注于一般减肥、力量训练或塑身锻炼方案。用户还可以通过在移动应用程序上选择有针对性的锻炼来选择特定的健身目标。这种健身应用程序的更高级类型将拥有一个广泛的教学锻炼视频和照片数据库，供用户每天关注。

如何为我的健身房创建应用程序？

对于移动健身应用程序，一种尺寸并不适合所有人。因此，在应用程序开发阶段之前，您需要评估您需要构建的健身应用程序的类型。

第 1 步 - 研究和规划

一旦您确定了您需要的健身应用程序开发类型，就需要进行研究。研究潜在用户将如何与健身应用程序交互、预期的市场份额以及现有健身应用程序的缺陷将提供有价值的见解。在发现阶段收集的数据将指导开发功能、规模和预算来创建健身应用程序。

第 2 步 - 选择技术堆栈

应用程序开发技术栈将由移动健身应用程序的功能决定。无代码应用程序开发是一种健身应用程序解决方案，它比自定义应用程序构建更快、需要更少的开发并且更实惠。健身应用程序的功能越复杂，创建适合您用户的应用程序所需的开发就越多。

更高级的健身应用程序需要在开发阶段使用更高级的编程语言，例如 JavaScript 或 Swift。健身应用程序开发的自定义构建需要应用程序开发团队的帮助。它也将比无代码健身应用程序花费更长的开发时间并且成本更高。

第 3 步 - 构建 MVP 健身应用程序

健身应用程序开发将需要初始开发最小可变产品或 MVP 健身应用程序。 MVP 应用程序开发是开发用于创建锻炼应用程序的核心功能。它允许开发团队分析其潜在用户会响应哪些健身应用程序功能。这是一种确定健身应用程序是否会成功并确定可扩展性水平的预算友好方式。健身应用程序的 MVP 将包括基本功能，例如注册门户、搜索过滤器以及社交媒体和支付网关的集成。

第 4 步 - 测试健身应用程序

根据用户对健身应用程序 MVP 的反应，应用程序开发团队将在将健身应用程序投放市场之前对其进行各种测试——健身应用程序开发团队会测试应用程序中的错误、故障和任何缺陷。可用性测试根据潜在用户与应用程序的交互方式来检查健身应用程序的功能。健身应用程序开发越成功，就会有越多的用户选择此应用程序作为他们首选的健身应用程序。

移动健身应用 MVP 功能

用户帐号

移动健身应用程序用户首先必须在健身应用程序上注册并创建个人资料以跟踪他们的健身目标。他们为健身应用程序提供必要的个人和健康数据，以创建准确的用户资料。这些数据通过根据给定数据跟踪进度，帮助健身应用对用户更有效。健身应用程序用户资料提供 BMI、体重、年龄、性别和锻炼频率等统计数据。用户为健身应用提供的数据越多，其可用性就越可靠。

营养数据

大多数健身应用程序都包含有关这些应用程序用户的营养计划、食谱、饮食方案和膳食计划的数据。更多升级的健身应用程序可能包括卡路里计数器、转换表和营养数据条形码扫描仪，以帮助用户实现他们的健康目标。移动健身应用程序还可能有一个包含照片和视频的大型食谱数据库以及关于膳食准备的分步说明。在移动健身应用的应用开发阶段，营养数据库是大多数用户认为有用的核心功能。

锻炼

任何健身应用程序开发的核心都是实际锻炼。用户可以在自己舒适的空间中实施健身应用程序训练课程，而无需健身教练在场。重要的是，在开发过程中，移动健身应用程序包括分步训练。这种循序渐进的培训包括用户可以自己轻松学习的教学视频、照片或音频。训练期间的指导健身提示和成就里程碑激励健身应用程序用户，是许多移动健身应用程序的核心功能。

是否有可以让您创建锻炼的应用程序？

对于健身房所有者和私人健身教练来说，创建他们的健身应用程序来发展和留住他们的健身客户是一件好事。健身应用程序是通常在健身房亲自完成的个人训练的创收延伸。进取的健身培训专家可以使用简单的“拖放解决方案”作为替代定制健身应用程序开发。这些移动健身应用程序为他们的客户提供了对锻炼训练视频、健身说明和营养数据的便捷访问。

幸运的是，市场上有拖放式锻炼健身应用程序开发解决方案来帮助个人训练专家创建他们的健身应用程序。借助 Passion.io 等锻炼应用平台，健身教练可以创建自己的健康和健身应用。其他基于 Web 的健身应用程序开发工具（例如 Pumped 和 Tread）比自定义应用程序开发解决方案花费更少的资源。用户可以为移动应用程序创建锻炼和健身内容的分步训练视频数据库。在应用程序构建器中，只需将锻炼训练媒体拖入数据库，插入健身元数据，瞧，您的健身应用程序已准备好上市！

创建一个健身应用程序需要多少钱？

构建具有简单、流线型功能的移动健身应用程序的费用从 25,000 美元到 37,000 美元不等。这种类型的健身地图应用程序允许应用程序开发团队评估哪些应用程序功能最适合其用户的需求。构建一个中等规模的移动健身应用程序将把开发成本推到 175 000 美元。随着更复杂的功能的增加，用于构建更先进健身产品的应用程序开发技术将会增加。幸运的是，如果您采用无代码方法并参考 AppMaster 平台，您可以节省很多开发费用。

技术堆栈是移动健身应用程序开发的关键因素，将影响构建应用程序的成本。升级后的应用程序开发将要求您通过无缝集成支付和社交媒体平台来构建健身应用程序功能。这些开发功能增强了货币化应用程序的用户体验和安全支付解决方案。与大多数社交媒体平台（如 Google 和 Meta）集成的移动健身应用程序开发比 MVP 应用程序构建具有更广泛的影响力和更强的持久力，当然，您可以使用AppMaster 平台来实现。

结论

由于对健康和保健产品的需求，健身应用市场正在稳步增长。在健身应用程序开发领域，市场仍有更多创新空间。这里有许多可以满足您的健身商业模式需求的应用程序开发解决方案。一些健身 MVP 应用程序开发工具是更具成本效益的、可以更快生产的现成市场解决方案。其他自定义构建的健身应用程序拥有更先进的应用程序开发和技术堆栈，并具有更多功能但需要更多投资。您选择构建的健身应用程序归结为最适合您的用户的应用程序开发。您的健身应用程序对用户越有吸引力，您就越有机会通过应用程序功能获利。构建成功的健身应用程序还取决于您的应用程序开发团队的能力。



