لطالما كان سوق تطبيقات الصحة واللياقة ناجحًا للغاية ، حيث يدر ملايين الدولارات سنويًا. أدت الزيادة في العمل عن بُعد منذ عمليات الإغلاق التي يسببها الوباء إلى قيام غالبية المتحمسين للياقة البدنية والصحة بتقليل الوقت الذي يقضونه في صالة الألعاب الرياضية. لذا الآن ، أكثر من أي وقت مضى ، يعمل المزيد من الأشخاص في المنزل. أدى هذا إلى زيادة الطلب على تطبيقات الصحة واللياقة المتنقلة في السوق. بالنسبة لعشاق الصحة واللياقة البدنية المخصصين لروتين تمرين منتظم ، أصبح تطوير تطبيقات اللياقة البدنية المحمولة أكثر أهمية.

تعتبر تطبيقات اللياقة البدنية للأجهزة المحمولة ملائمة للاستخدام حيث تم تطويرها لاستخدامها على الأجهزة المحمولة. يتم تحميل تطبيقات اللياقة البدنية هذه أيضًا بقاعدة بيانات للتعليمات والعروض التوضيحية خطوة بخطوة. فهي أكثر فعالية من حيث التكلفة من الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية كما أنها تستغرق وقتًا أقل. يمكن لرجال الأعمال الأذكياء والمدربين الصحيين وخبراء التدريب الشخصي تجنيد المطورين لبناء حلول تطبيقات اللياقة البدنية لتلبية احتياجات المستخدمين.

ما نوع تطبيقات اللياقة التي يمكنني إنشاؤها؟

منظمو الوجبات

تركز تطبيقات اللياقة البدنية مثل Yummly على التغذية وتستخدم تخطيط الوجبات كحل أساسي للياقة البدنية. في حين أن هذه التطبيقات قد تشمل التدريبات أو تذكيرات العافية ، فإن ميزتها الرئيسية هي ثروة البيانات الغذائية وتعليمات إعداد الوجبات خطوة بخطوة. لديهم ميزات مثل عدادات السعرات الحرارية ، وحاسبات مؤشر الصحة ، والبيانات الغذائية ، والوصفات الصحية. قد تعتمد ميزات تطبيق اللياقة البدنية هذه على خطط نظام غذائي مختلفة وفقًا للاحتياجات الغذائية لمستخدميها.

أجهزة تتبع اللياقة البدنية

أجهزة تتبع اللياقة البدنية هي تطبيقات تم تحسينها للتفاعل مع مجموعة متنوعة من الأجهزة. يتضمن ذلك ساعات اللياقة والهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية التي تم إنشاؤها لمساعدة المستخدمين على تتبع مقاييس اللياقة البدنية الحيوية. يستخدم المستخدمون العاديون تطبيقات اللياقة هذه ، مثل تطبيق Bellabeat ، لتتبع مقاييس اللياقة البدنية مثل تردد التمرين ومعدل ضربات القلب وعدد الخطوات يوميًا. بالإضافة إلى ذلك ، يحتاج المستخدمون المتميزون مثل لاعبي كرة القدم المحترفين وكمال الأجسام ولاعبي الجمباز والعداءين إلى تتبع أدائهم الرياضي يوميًا.

تطبيقات العافية

تتعقب تطبيقات اللياقة البدنية هذه مؤشرات الصحة والعافية للمستخدمين مثل الحالة المزاجية والنوم والتنفس والعادات. أحد هذه التطبيقات هو تطبيق Calm ، الذي يساعد المستخدمين في تمارين الأرق والتنفس. تركز تطبيقات اللياقة البدنية للأجهزة المحمولة بشكل أكبر على اللياقة العقلية والعاطفية. إنهم يعطون الأولوية لصحة العقل والجسم ويقدمون التدريبات التي تتوافق مع أهداف الصحة واللياقة البدنية.





تطبيقات التمارين اليومية

تركز تطبيقات اللياقة البدنية هذه على التدريبات البدنية لمستخدميها ، وقد تركز تطبيقات أهداف اللياقة البدنية على فقدان الوزن العام أو تدريب القوة أو نظام تمارين نحت الجسم. قد يكون لدى المستخدمين أيضًا خيار تحديد أهداف لياقة معينة عن طريق تحديد التدريبات المستهدفة على تطبيق الهاتف المحمول. سيحتوي النوع الأكثر تقدمًا من تطبيق اللياقة البدنية هذا على قاعدة بيانات شاملة لمقاطع فيديو التمرينات التعليمية والصور ليتمكن المستخدمون من متابعتها يوميًا.

كيف يمكنني إنشاء تطبيق لـ My Gym؟

عندما يتعلق الأمر بتطبيقات اللياقة البدنية للأجهزة المحمولة ، فإن الحجم الواحد لا يناسب الجميع. لذلك ، قبل مرحلة تطوير التطبيق ، ستحتاج إلى تقييم نوع تطبيق اللياقة الذي قد تحتاج إلى إنشائه.

الخطوة 1 - البحث والتخطيط

البحث مطلوب بمجرد أن تقرر نوع تطوير تطبيق اللياقة الذي ستحتاجه. إن البحث في كيفية تفاعل المستخدمين المحتملين مع تطبيق اللياقة البدنية ، والحصة السوقية المتوقعة ، وأوجه القصور في تطبيقات اللياقة البدنية الحالية ستوفر رؤى قيمة. ستوجه البيانات التي تم جمعها أثناء مرحلة الاكتشاف ميزات التطوير والحجم والميزانية لإنشاء تطبيق اللياقة البدنية.

الخطوة 2 - اختر Technology Stack

سيتم تحديد حزمة تكنولوجيا تطوير التطبيقات من خلال ميزات تطبيق اللياقة البدنية للأجهزة المحمولة. يعد تطوير تطبيق بدون كود حلاً لتطبيق اللياقة البدنية أسرع ، ويتطلب تطويرًا أقل ، وبأسعار معقولة أكثر بكثير من إنشاء تطبيق مخصص. كلما زادت الميزات المعقدة التي يتمتع بها تطبيق اللياقة البدنية ، زادت الحاجة إلى مزيد من التطوير لإنشاء تطبيق يناسب المستخدمين لديك.

تتطلب تطبيقات اللياقة البدنية الأكثر تقدمًا استخدام لغات برمجة أكثر تقدمًا مثل JavaScript أو Swift أثناء مرحلة التطوير. يحتاج التصميم المخصص لتطوير تطبيق اللياقة البدنية إلى مساعدة فريق تطوير التطبيق. سيستغرق الأمر أيضًا وقتًا أطول للتطوير من تطبيق اللياقة البدنية بدون رمز ويكون أكثر تكلفة.

الخطوة 3 - بناء تطبيق MVP Fitness

سيتطلب تطوير تطبيق اللياقة التطوير الأولي لمنتج متغير أو تطبيق MVP للياقة البدنية. تطوير تطبيق MVP هو تطوير الميزات الأساسية لإنشاء تطبيق تمرين. يسمح لفريق التطوير بتحليل ميزات تطبيق اللياقة البدنية التي سيستجيب لها المستخدمون المحتملون. إنها طريقة مناسبة للميزانية لمعرفة ما إذا كان تطبيق اللياقة البدنية سيكون ناجحًا وتحديد مستوى قابلية التوسع. سيتضمن MVP لتطبيق اللياقة البدنية ميزات أساسية مثل بوابة التسجيل وفلاتر البحث وتكامل الوسائط الاجتماعية وبوابات الدفع.

الخطوة 4 - اختبار تطبيق اللياقة البدنية

استنادًا إلى استجابة المستخدم لتطبيق اللياقة البدنية MVP ، سيخضع فريق تطوير التطبيق تطبيق اللياقة البدنية لاختبارات مختلفة قبل إطلاقه في السوق - اختبار فريق تطوير تطبيق اللياقة البدنية بحثًا عن الأخطاء ومواطن الخلل وأي أوجه قصور في التطبيق. يتحقق اختبار قابلية الاستخدام من ميزات تطبيق اللياقة بناءً على كيفية تفاعل المستخدمين المحتملين مع التطبيق. كلما كان تطوير تطبيق اللياقة البدنية أكثر نجاحًا ، زاد عدد المستخدمين الذين يختارون هذا التطبيق باعتباره تطبيق التمرين المفضل لديهم.

ميزات تطبيق Mobile Fitness MVP

حساب المستخدم

يتعين على مستخدمي تطبيق اللياقة البدنية على الأجهزة المحمولة أولاً التسجيل في تطبيق اللياقة البدنية وإنشاء ملف تعريف لتتبع أهداف اللياقة البدنية الخاصة بهم. يزودون تطبيق اللياقة البدنية بالبيانات الشخصية والصحية اللازمة لإنشاء ملف تعريف مستخدم دقيق. تساعد هذه البيانات تطبيق اللياقة على أن يكون أكثر فاعلية للمستخدمين من خلال تتبع التقدم بناءً على البيانات المقدمة. توفر ملفات تعريف مستخدمي تطبيق اللياقة البدنية إحصاءات مثل مؤشر كتلة الجسم والوزن والعمر والجنس وتكرار التمرين. كلما زاد عدد البيانات التي يوفرها المستخدمون لتطبيق اللياقة البدنية ، أصبحت قابليته للاستخدام أكثر موثوقية.

البيانات الغذائية

تمتلئ معظم تطبيقات اللياقة البدنية ببيانات حول الخطط الغذائية والوصفات وأنظمة النظام الغذائي وتخطيط الوجبات لمستخدمي هذه التطبيقات. قد تتضمن المزيد من تطبيقات اللياقة التي تمت ترقيتها عدادات السعرات الحرارية وجداول التحويل وأجهزة مسح الباركود للبيانات الغذائية لمساعدة المستخدمين في تحقيق أهدافهم الصحية. قد تحتوي تطبيقات اللياقة البدنية على الأجهزة المحمولة أيضًا على قاعدة بيانات كبيرة للوصفات من الصور ومقاطع الفيديو وإرشادات خطوة بخطوة حول إعداد الوجبات. أثناء مرحلة تطوير التطبيقات الخاصة بتطبيقات اللياقة على الأجهزة المحمولة ، تعد قاعدة بيانات التغذية ميزة أساسية يجدها معظم المستخدمين مفيدة.

التدريبات

التدريبات الفعلية هي جوهر أي تطوير لتطبيق للياقة البدنية. ينفذ المستخدمون جلسات تدريب على تطبيق اللياقة البدنية في راحة مساحتهم الخاصة ، دون وجود مدرب تدريب للياقة البدنية. من المهم أن تتضمن تطبيقات اللياقة للأجهزة المحمولة ، أثناء التطوير ، تدريبات خطوة بخطوة. يتضمن هذا التدريب خطوة بخطوة مقاطع فيديو تعليمية أو صورًا أو صوتًا يمكن للمستخدمين متابعته بسهولة بمفردهم. تحفز مطالبات اللياقة البدنية الموجهة ومعالم الإنجاز أثناء التدريب مستخدمي تطبيق اللياقة البدنية وهي الميزات الأساسية للعديد من تطبيقات اللياقة البدنية على الأجهزة المحمولة.

هل يوجد تطبيق يتيح لك إنشاء تمرينك؟

من الجيد لأصحاب الصالة الرياضية ومدربي اللياقة البدنية الشخصيين إنشاء تطبيقات تمرينهم لتنمية زبائنهم من اللياقة البدنية والاحتفاظ بهم. تُعد تطبيقات اللياقة البدنية امتدادًا مدر للدخل للتدريب الشخصي يتم إجراؤه عادةً شخصيًا في صالة الألعاب الرياضية. يمكن لخبراء تدريب اللياقة البدنية المغامرين استخدام حلول السحب والإفلات البسيطة كتطوير بديل مخصص لتطبيق اللياقة البدنية. توفر تطبيقات اللياقة البدنية المتنقلة لعملائها وصولاً سهلاً إلى مقاطع فيديو التدريب أثناء التمرين وتعليمات اللياقة البدنية والبيانات الغذائية.

لحسن الحظ ، هناك حلول تطوير تطبيقات لياقة بدنية السحب والإفلات في السوق لمساعدة خبراء التدريب الشخصي على إنشاء تطبيقات اللياقة البدنية الخاصة بهم. باستخدام منصات تطبيقات التمرين مثل Passion.io ، يمكن لمدربي اللياقة البدنية إنشاء تطبيقاتهم الخاصة بالصحة واللياقة البدنية. أدوات تطوير تطبيقات اللياقة البدنية الأخرى المستندة إلى الويب مثل Pumped و Tread تكلف موارد أقل من حلول تطوير التطبيقات المخصصة. يمكن للمستخدمين إنشاء قاعدة بيانات لمقاطع فيديو التدريب خطوة بخطوة للتدريبات الخاصة بهم ومحتوى اللياقة البدنية لتطبيق الهاتف المحمول. داخل منشئ التطبيق ، ما عليك سوى سحب وسائط التدريب الخاصة بالتمرين إلى قاعدة البيانات ، وإدراج البيانات الوصفية للياقة البدنية ، و voila` ، يكون تطبيق اللياقة البدنية الخاص بك جاهزًا للتسويق!

ما هي تكلفة إنشاء تطبيق لياقة؟

لإنشاء تطبيقات لياقة للهاتف المحمول بميزات بسيطة ومبسطة ، تتراوح من 25000 دولار إلى 37000 دولار أمريكي. يسمح هذا النوع من تطبيقات خرائط اللياقة لفريق تطوير التطبيق بتقييم ميزات التطبيق التي تناسب احتياجات المستخدمين بشكل أفضل. سيؤدي إنشاء تطبيق لياقة بدنية للجوّال متوسط الحجم إلى دفع تكاليف التطوير إلى 175000 دولار أمريكي. ستزداد تقنية تطوير التطبيقات لبناء منتجات لياقة أكثر تقدمًا مع إضافة ميزات أكثر تعقيدًا. لحسن الحظ ، يمكنك توفير الكثير من التطوير إذا اتبعت نهج عدم وجود رمز ورجعت إلى منصة AppMaster.

تعد مجموعة التكنولوجيا عاملاً رئيسيًا في تطوير تطبيقات اللياقة البدنية للأجهزة المحمولة وستؤثر على تكلفة إنشاء التطبيق. سيتطلب منك تطوير التطبيق الذي تمت ترقيته بناء ميزات تطبيق اللياقة البدنية مع التكامل السلس للمدفوعات ومنصات الوسائط الاجتماعية. تعمل ميزات التطوير هذه على تحسين تجربة المستخدم وحلول الدفع الآمنة للتطبيقات التي يتم تحقيق الدخل منها. إن تطوير تطبيق اللياقة البدنية للجوّال الذي يعامل التكامل مع معظم منصات الوسائط الاجتماعية مثل Google و Meta لديه مدى وصول أوسع وقوة بقاء أكبر من إنشاء تطبيق MVP وبالطبع يمكنك القيام بذلك باستخدام منصة AppMaster .

استنتاج

يشهد سوق تطبيقات اللياقة البدنية نموًا مطردًا بسبب الطلب على منتجات الصحة والعافية. في عالم تطوير تطبيقات اللياقة البدنية ، لا يزال هناك مجال في السوق لمزيد من الابتكار. فيما يلي العديد من حلول تطوير التطبيقات التي يمكن أن تناسب احتياجات نموذج أعمال اللياقة البدنية الخاص بك. تعد بعض أدوات تطوير تطبيقات اللياقة البدنية MVP أكثر فعالية من حيث التكلفة ، وهي حلول جاهزة للتسويق تكون أسرع في الإنتاج. تتميز تطبيقات اللياقة البدنية المخصصة الأخرى بتطوير تطبيقات أكثر تقدمًا ومكدسًا تقنيًا ولديها المزيد من الميزات ولكنها تتطلب المزيد من الاستثمار. يعتمد تطبيق اللياقة الذي تختار إنشائه على تطوير التطبيق الأنسب لمستخدميك. كلما كان تطبيق اللياقة الخاص بك أكثر جاذبية للمستخدمين ، زادت فرصتك في استثمار ميزات التطبيق. يعتمد بناء تطبيقات اللياقة الناجحة أيضًا على كفاءة فريق تطوير التطبيق الخاص بك.



