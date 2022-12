Il mercato delle app per la salute e il fitness ha sempre avuto un certo successo, generando milioni di dollari all'anno. L'aumento del lavoro a distanza dopo le chiusure causate dalla pandemia ha fatto sì che la maggior parte degli appassionati di fitness e salute diminuisse il tempo trascorso in palestra. Ora più che mai, quindi, sempre più persone si allenano a casa. Ciò ha aumentato la domanda di applicazioni mobili per la salute e il fitness sul mercato. Per gli appassionati di salute e fitness che si dedicano a una regolare routine di allenamento, lo sviluppo di applicazioni mobili per il fitness efficienti è diventato più importante.

Le applicazioni mobili per il fitness sono comode da usare perché sono state sviluppate per essere utilizzate sui dispositivi mobili. Queste applicazioni per il fitness sono inoltre dotate di un database di istruzioni e dimostrazioni passo-passo. Sono più convenienti che andare in palestra e richiedono meno tempo. Gli imprenditori più accorti, gli allenatori di salute e gli esperti di personal training potrebbero incaricare gli sviluppatori di creare soluzioni di fitness app per soddisfare le esigenze dei loro utenti.

Che tipo di app per il fitness si possono creare?

PIANIFICATORI DI PASTI

Le app per il fitness come Yummly si concentrano sull'alimentazione e utilizzano la pianificazione dei pasti come soluzione principale per il fitness. Anche se queste applicazioni possono includere allenamenti o promemoria per il benessere, la loro caratteristica principale è la ricchezza di dati nutrizionali e le istruzioni passo-passo per la preparazione dei pasti. Esse dispongono di funzioni quali contatori di calorie, calcolatori di indici di salute, dati nutrizionali e ricette salutari. Le funzioni di queste app per il fitness possono essere basate su vari piani dietetici in base alle esigenze nutrizionali degli utenti.

TRACKER DI FITNESS

I fitness tracker sono applicazioni ottimizzate per interfacciarsi con una varietà di dispositivi. Si tratta di orologi fitness, telefoni cellulari e tablet creati per aiutare gli utenti a tenere traccia dei parametri vitali della forma fisica. Queste app per il fitness, come l'app Bellabeat, sono utilizzate dagli utenti abituali per tenere traccia di parametri di fitness come la frequenza degli allenamenti, la frequenza cardiaca e il numero di passi giornalieri. Inoltre, i superutenti come gli atleti di calcio professionisti, i culturisti, i ginnasti e i velocisti hanno bisogno di monitorare quotidianamente le loro prestazioni atletiche.

APPLICAZIONI PER IL BENESSERE

Queste applicazioni per il fitness tengono traccia degli indicatori di salute e benessere degli utenti, come l'umore, il sonno, la respirazione e le abitudini. Una di queste è l'app Calm, che aiuta gli utenti a combattere l'insonnia e a fare esercizi di respirazione. Le applicazioni di fitness mobile per il benessere si concentrano maggiormente sulla forma mentale ed emotiva. Danno priorità alla salute del corpo e della mente e forniscono allenamenti in linea con gli obiettivi di salute e fitness.

APP PER L'ALLENAMENTO QUOTIDIANO

Queste app per il fitness si concentrano sugli allenamenti fisici dei loro utenti e gli obiettivi di fitness fisico possono essere incentrati sulla perdita di peso generale, sull'allenamento della forza o sul regime di allenamento per scolpire il corpo. Gli utenti possono anche avere la possibilità di scegliere obiettivi di fitness specifici selezionando allenamenti mirati sull'app mobile. I tipi più avanzati di app per il fitness dispongono di un ampio database di video didattici e foto che gli utenti possono seguire quotidianamente.

Come si crea un'app per la propria palestra?

Quando si parla di app per il fitness su cellulare, una taglia non va bene per tutti. Pertanto, prima della fase di sviluppo dell'app, è necessario valutare il tipo di applicazione per il fitness da realizzare.

Fase 1 - Ricerca e pianificazione

Una volta deciso il tipo di sviluppo di un'applicazione per il fitness, è necessario effettuare delle ricerche. Le ricerche sul modo in cui i potenziali utenti interagiranno con l'applicazione di fitness, sulla quota di mercato prevista e sulle carenze delle applicazioni di fitness esistenti forniranno informazioni preziose. I dati raccolti durante la fase di scoperta guideranno le caratteristiche di sviluppo, la scala e il budget per creare l'app per il fitness.

Fase 2 - Scelta dello stack tecnologico

Lo stack tecnologico per lo sviluppo dell'app sarà determinato dalle caratteristiche dell'applicazione mobile per il fitness. Lo sviluppo di app no-code è una soluzione per le app di fitness che è più veloce, richiede meno sviluppo ed è molto più conveniente rispetto alla creazione di un'app personalizzata. Quanto più complesse sono le funzioni dell'applicazione di fitness, tanto maggiore sarà lo sviluppo necessario per creare un'applicazione adatta ai vostri utenti.

Le applicazioni di fitness più avanzate richiedono l'uso di linguaggi di programmazione più avanzati, come JavaScript o Swift, durante la fase di sviluppo. La creazione personalizzata di un'applicazione per il fitness richiede l'aiuto di un team di sviluppo. Inoltre, i tempi di sviluppo saranno più lunghi rispetto a quelli di un'app per il fitness senza codice e saranno più costosi.

Fase 3 - Creazione dell'MVP dell'app per il fitness

Lo sviluppo di un'app per il fitness richiede lo sviluppo iniziale di un prodotto minimo variabile o MVP. Lo sviluppo di un'app MVP consiste nello sviluppo delle funzioni principali per creare un'app di allenamento. Permette al team di sviluppo di analizzare le caratteristiche dell'app per il fitness a cui risponderanno i potenziali utenti. È un modo economico per capire se l'app di fitness avrà successo e per determinare il livello di scalabilità. L'MVP dell'app per il fitness dovrebbe includere funzioni di base come un portale di registrazione, filtri di ricerca e l'integrazione di social media e gateway di pagamento.

Fase 4 - Test dell'app per il fitness

In base alla risposta degli utenti all'MVP dell'app per il fitness, il team di sviluppo dell'app sottoporrà l'app a vari test prima di lanciarla sul mercato: il team di sviluppo dell'app per il fitness verifica che non vi siano errori, difetti e carenze nell'app. I test di usabilità verificano le funzionalità dell'app per il fitness in base al modo in cui i potenziali utenti interagiranno con l'app. Più lo sviluppo di un'app per il fitness avrà successo, più gli utenti sceglieranno questa applicazione come app preferita per l'allenamento.

Caratteristiche dell'MVP di un'app per il fitness mobile

Account utente

Gli utenti di un'app mobile per il fitness devono innanzitutto registrarsi sull'applicazione e creare un profilo per monitorare i propri obiettivi di fitness. Forniscono all'app di fitness i dati personali e sanitari necessari per creare un profilo accurato dell'utente. Questi dati aiutano l'app di fitness a essere più efficace per gli utenti, monitorando i progressi in base ai dati forniti. I profili degli utenti delle app di fitness forniscono statistiche quali BMI, peso, età, sesso e frequenza di allenamento. Più dati gli utenti forniscono all'app di fitness, più affidabile diventa la sua usabilità.

Dati nutrizionali

La maggior parte delle app per il fitness contiene dati su piani nutrizionali, ricette, regimi dietetici e pianificazione dei pasti per gli utenti di queste app. Le app di fitness più aggiornate possono includere contatori di calorie, tabelle di conversione e scanner di codici a barre di dati nutrizionali per aiutare gli utenti a raggiungere i loro obiettivi di salute. Le app di fitness mobile possono anche avere un ampio database di ricette con foto e video e istruzioni passo-passo sulla preparazione dei pasti. Durante la fase di sviluppo delle applicazioni di fitness mobile, il database nutrizionale è una caratteristica fondamentale che la maggior parte degli utenti trova utile.

Allenamenti

Al centro di ogni sviluppo di app per il fitness ci sono gli allenamenti veri e propri. Gli utenti eseguono le sessioni di allenamento dell'app di fitness nel comfort del proprio spazio, senza la presenza di un istruttore di fitness. È importante che nello sviluppo delle app per il fitness mobile siano inclusi gli allenamenti passo dopo passo. L'allenamento passo dopo passo comprende video didattici, foto o audio che gli utenti possono seguire facilmente da soli. I suggerimenti guidati per il fitness e i traguardi raggiunti durante l'allenamento motivano gli utenti delle app per il fitness e sono le caratteristiche principali di molte app per il fitness mobile.

Esiste un'app che permette di creare il proprio allenamento?

È bene che i proprietari di palestre e i personal trainer creino le loro app di allenamento per far crescere e fidelizzare la loro clientela. Le app per il fitness sono un'estensione, in grado di generare profitti, dell'allenamento personale che di solito viene svolto di persona in palestra. Gli esperti di fitness più intraprendenti possono utilizzare semplici soluzioni "drag and drop" come alternativa allo sviluppo di app per il fitness personalizzate. Queste applicazioni mobili per il fitness forniscono ai clienti un comodo accesso ai video di allenamento, alle istruzioni per il fitness e ai dati nutrizionali.

Fortunatamente, sul mercato esistono soluzioni di sviluppo di applicazioni di allenamento per il fitness di tipo drag and drop che aiutano gli esperti di personal training a creare le loro applicazioni per il fitness. Con piattaforme di applicazioni per l'allenamento come Passion.io, gli istruttori di fitness possono creare le loro applicazioni per la salute e il fitness. Altri strumenti di sviluppo di app per il fitness basati sul web, come Pumped e Tread, costano meno risorse rispetto alle soluzioni di sviluppo di app personalizzate. Gli utenti possono creare un database di video di allenamento passo-passo dei loro allenamenti e contenuti di fitness per l'applicazione mobile. All'interno dell'app builder, è sufficiente trascinare i supporti per l'allenamento nel database, inserire i metadati relativi al fitness e voilà, la vostra app di fitness è pronta per il mercato!

Quanto costa creare un'applicazione per il fitness?

La realizzazione di applicazioni mobili per il fitness con funzioni semplici e semplificate varia da 25.000 a 37.000 dollari. Questo tipo di applicazione per le mappe del fitness consente al team di sviluppo di valutare quali caratteristiche dell'app si adattano meglio alle esigenze degli utenti. La realizzazione di un'applicazione mobile per il fitness di medie dimensioni comporta costi di sviluppo pari a 175.000 dollari. La tecnologia di sviluppo delle app per realizzare prodotti di fitness ancora più avanzati aumenterà con l'aggiunta di funzioni più complesse. Fortunatamente, è possibile risparmiare molto sullo sviluppo se si adotta l'approccio no-code e si fa riferimento alla piattaforma AppMaster.

Lo stack tecnologico è un fattore chiave nello sviluppo di un'applicazione mobile per il fitness e influisce sul costo di realizzazione dell'applicazione. Lo sviluppo di un'applicazione aggiornata richiede la creazione di funzionalità per le applicazioni di fitness con una perfetta integrazione dei pagamenti e delle piattaforme di social media. Queste caratteristiche di sviluppo migliorano l'esperienza dell'utente e garantiscono soluzioni di pagamento sicure per le applicazioni monetizzate. Lo sviluppo di un'applicazione mobile per il fitness che prevede l'integrazione con la maggior parte delle piattaforme di social media, come Google e Meta, ha una portata più ampia e una maggiore capacità di resistenza rispetto alla creazione di un'applicazione MVP e, naturalmente, è possibile farlo utilizzando la piattaforma AppMaster.

Conclusione

Il mercato delle applicazioni per il fitness è in costante crescita a causa della domanda di prodotti per la salute e il benessere. Nel mondo dello sviluppo di applicazioni per il fitness c'è ancora spazio per una maggiore innovazione. Esistono molte soluzioni di sviluppo di applicazioni che possono soddisfare le esigenze del vostro modello di business del fitness. Alcuni strumenti di sviluppo di applicazioni MVP per il fitness sono più economici, soluzioni pronte per il mercato e più veloci da produrre. Altre applicazioni per il fitness personalizzate vantano uno sviluppo di app e uno stack tecnologico più avanzati e dispongono di maggiori funzionalità, ma richiedono un investimento maggiore. L'applicazione per il fitness che si sceglie di costruire dipende da quale sviluppo di app è più adatto ai propri utenti. Più la vostra applicazione di fitness è attraente per gli utenti, più avrete la possibilità di monetizzare le funzionalità dell'applicazione. La creazione di applicazioni di fitness di successo dipende anche dalla competenza del team di sviluppo dell'applicazione.