De markt voor gezondheids- en fitness-apps is altijd vrij succesvol geweest en levert jaarlijks miljoenen dollars op. De toename van werk op afstand sinds de pandemie heeft ertoe geleid dat de meeste fitness- en gezondheidsliefhebbers minder tijd in de sportschool doorbrengen. Dus meer dan ooit trainen meer mensen thuis. Hierdoor is de vraag naar mobiele gezondheids- en fitnesstoepassingen op de markt toegenomen. Voor gezondheids- en fitnessliefhebbers die een regelmatige trainingsroutine volgen, is de ontwikkeling van efficiënte mobiele fitness-apps belangrijker geworden.

Mobiele fitness-apps zijn handig in gebruik omdat ze zijn ontwikkeld voor gebruik op mobiele apparaten. Deze fitness applicaties zijn ook geladen met een database van stap-voor-stap instructies en demonstraties. Ze zijn kosteneffectiever dan naar de sportschool gaan en ook minder tijdrovend. Slimme ondernemers, gezondheidscoaches en personal training experts zouden ontwikkelaars kunnen inhuren om fitness-apps te bouwen die voldoen aan de behoeften van hun gebruikers.

Welk type fitness-apps kan ik maken?

MEEPPLANNERS

Fitness-apps zoals Yummly richten zich op voeding en gebruiken maaltijdplanning als hun belangrijkste fitnessoplossing. Hoewel deze applicaties workouts of wellnessherinneringen kunnen bevatten, is hun belangrijkste kenmerk hun rijkdom aan voedingsgegevens en stapsgewijze maaltijdvoorbereidingsinstructies. Ze hebben functies zoals calorieëntellers, gezondheidsindexcalculators, voedingsgegevens en gezonde recepten. Deze fitness app functies kunnen worden gebaseerd op verschillende dieet plannen volgens de voedingsbehoeften van haar gebruikers.

FITNESSTRACKERS

Fitnesstrackers zijn apps die zijn geoptimaliseerd om te communiceren met een verscheidenheid aan apparaten. Deze omvatten fitness horloges, mobiele telefoons en tablets gemaakt om hun gebruikers te helpen bij het bijhouden van vitale fitness statistieken. Deze fitness-apps, zoals de Bellabeat App, worden gebruikt door gewone gebruikers om fitnessgegevens zoals trainingsfrequentie, hartslag en het aantal stappen per dag bij te houden. Daarnaast moeten supergebruikers zoals profvoetballers, bodybuilders, turners en sprinters dagelijks hun sportprestaties bijhouden.

GEZONDHEIDSTOEPASSINGEN

Deze fitnesstoepassingen volgen de gezondheids- en welzijnsindicatoren van hun gebruikers, zoals hun stemming, slaap, ademhaling en gewoonten. Een dergelijke app is de Calm app, die gebruikers helpt met slapeloosheid en ademhalingsoefeningen. Wellness mobiele fitness apps richten zich meer op mentale en emotionele fitness. Ze geven prioriteit aan de gezondheid van geest en lichaam en bieden workouts die aansluiten bij die gezondheids- en fitnessdoelen.

DAGELIJKSE WORKOUT APPS

Deze fitness apps richten zich op de fysieke training van hun gebruikers, en fysieke fitness doelen apps kunnen zich richten op algemeen gewichtsverlies, krachttraining, of body sculpting workout regime. Gebruikers kunnen ook de mogelijkheid hebben om specifieke fitnessdoelen te selecteren door gerichte workouts te selecteren op de mobiele app. Het meer geavanceerde type van deze fitness app zal een uitgebreide database van instructie workout video's en foto's voor gebruikers om dagelijks te volgen.

Hoe maak ik een app voor mijn sportschool?

Als het gaat om mobiele fitness-apps, is er niet één maat voor iedereen. Daarom moet u vóór de ontwikkelingsfase van de app evalueren welk type fitnessapplicatie u wilt bouwen.

Stap 1 - Onderzoek en planning

Onderzoek is nodig zodra u hebt besloten welk type fitness-app u nodig hebt. Onderzoek naar de interactie tussen potentiële gebruikers en de fitness-app, het verwachte marktaandeel en de tekortkomingen van bestaande fitness-apps bieden een waardevol inzicht. De gegevens die tijdens de ontdekkingsfase worden verzameld, vormen een leidraad voor de ontwikkelingsfuncties, de schaal en het budget voor de fitness-app.

Stap 2 - Kies de technologiestapel

De technologie voor de ontwikkeling van de app wordt bepaald door de kenmerken van de mobiele fitness-app. No-code app ontwikkeling is een fitness app oplossing die sneller is, minder ontwikkeling vereist en veel betaalbaarder is dan een op maat gemaakte app. Hoe complexer de functies van de fitnessapplicatie, hoe meer ontwikkeling nodig zal zijn om een app te maken die bij uw gebruikers past.

Meer geavanceerde fitness apps vereisen het gebruik van meer geavanceerde programmeertalen zoals JavaScript of Swift tijdens de ontwikkelingsfase. Custom build voor fitness app ontwikkeling heeft de hulp nodig van een app development team. Het zal ook een langere ontwikkelingstijd vergen dan een no-code fitness app en duurder zijn.

Stap 3 - Bouw MVP fitness app

Fitness app ontwikkeling vereist de initiële ontwikkeling van een minimum variabel product of MVP fitness app. Een MVP app ontwikkeling is de ontwikkeling van de kernfuncties om een workout app te maken. Het stelt het ontwikkelingsteam in staat om te analyseren op welke fitness app functies zijn potentiële gebruikers zullen reageren. Het is een budgetvriendelijke manier om uit te zoeken of de fitness app succesvol zal zijn en om de mate van schaalbaarheid te bepalen. De MVP voor de fitness app zou basisfuncties bevatten zoals een registratieportaal, zoekfilters en integratie van sociale media en betalingsgateways.

Stap 4 - Fitness app testen

Op basis van de gebruikersreactie op de MVP van de fitness app, zal het app development team de fitness app aan verschillende tests onderwerpen voordat deze op de markt wordt gebracht - het fitness app development team test op fouten, glitches en eventuele tekortkomingen in de app. Bruikbaarheidstesten controleren de functies van de fitness app op basis van hoe potentiële gebruikers met de app omgaan. Hoe succesvoller de fitness app ontwikkeling is, hoe meer gebruikers deze applicatie zullen kiezen als hun favoriete workout app.

Mobiele fitness app MVP functies

Gebruikersaccount

Mobiele fitness app gebruikers moeten zich eerst registreren op de fitness app en een profiel aanmaken om hun fitness doelen te volgen. Ze voorzien de fitness app van de nodige persoonlijke en gezondheidsgegevens om een accuraat gebruikersprofiel op te stellen. Deze gegevens helpen de fitness-app effectiever te zijn voor gebruikers door de vooruitgang bij te houden op basis van de opgegeven gegevens. Gebruikersprofielen van fitness-apps bieden statistieken zoals BMI, gewicht, leeftijd, geslacht en trainingsfrequentie. Hoe meer gegevens gebruikers aan de fitness-app verstrekken, hoe betrouwbaarder de bruikbaarheid ervan wordt.

Voedingsgegevens

De meeste fitness-apps zijn gevuld met gegevens over voedingsplannen, recepten, dieetregimes en maaltijdplanning voor gebruikers van deze apps. Meer verbeterde fitness-apps kunnen calorieëntellers, conversietabellen en barcodescanners voor voedingsgegevens bevatten om gebruikers te helpen hun gezondheidsdoelen te bereiken. Mobiele fitness-apps kunnen ook beschikken over een grote receptendatabase met foto's en video's en stapsgewijze instructies voor het bereiden van maaltijden. Tijdens de ontwikkelingsfase van mobiele fitnessapplicaties is een voedingsdatabase een kernfunctie die de meeste gebruikers nuttig vinden.

Workouts

De kern van elke fitness app ontwikkeling zijn de eigenlijke workouts. Gebruikers voeren de fitness app trainingen uit in het comfort van hun eigen ruimte, zonder dat er een fitness instructeur aanwezig is. Het is belangrijk dat bij de ontwikkeling mobiele fitness apps stap-voor-stap trainingen bevatten. Deze stapsgewijze training omvat instructievideo's, foto's of audio die gebruikers gemakkelijk zelf kunnen volgen. Begeleide fitnessaanwijzingen en mijlpalen tijdens de training motiveren gebruikers van fitness-apps en vormen de kern van veel mobiele fitness-apps.

Is er een app waarmee u uw training kunt samenstellen?

Het is goed voor sportschoolhouders en personal fitness trainers om hun workout apps te maken om hun fitness klantenkring te laten groeien en te behouden. Fitness apps zijn een inkomsten genererende uitbreiding van persoonlijke training die meestal persoonlijk in de sportschool wordt gegeven. Ondernemende fitness training experts kunnen eenvoudige 'drag and drop oplossingen' gebruiken als alternatief aangepaste fitness app ontwikkeling. Deze mobiele fitnessapplicaties bieden hun klanten handige toegang tot trainingsvideo's, fitnessinstructies en voedingsgegevens.

Gelukkig zijn er drag and drop workout fitness app development oplossingen op de markt om personal training experts te helpen hun fitness apps te maken. Met workout applicatie platforms zoals Passion.io, kunnen fitness trainers hun gezondheid en fitness apps maken. Andere web-based fitness app ontwikkeling tools zoals Pumped en Tread kosten minder middelen dan aangepaste app ontwikkeling oplossingen. Gebruikers kunnen een database maken van stap-voor-stap trainingsvideo's van hun workouts en fitness content voor de mobiele applicatie. Binnen de app builder, sleept u gewoon de training media in de database, voeg de fitness metadata, en voila`, uw fitness app is klaar om op de markt te brengen!

Hoeveel kost het om een fitness app te maken?

Het bouwen van mobiele fitness-applicaties met eenvoudige, gestroomlijnde functies varieert van 25.000 tot 37.000 dollar. Met dit type applicatie voor fitnesskaarten kan het app-ontwikkelteam evalueren welke app-functies het beste aansluiten bij de behoeften van de gebruikers. Het bouwen van een middelgrote mobiele fitness-app zal de ontwikkelingskosten opdrijven tot 175.000 USD. App-ontwikkelingstechnologie om fitnessproducten te bouwen die nog geavanceerder zijn, zal toenemen met de toevoeging van complexere functies. Gelukkig kunt u veel besparen op de ontwikkeling als u kiest voor de no-code benadering en verwijst naar het AppMaster-platform.

De technologiestack is een belangrijke factor bij de ontwikkeling van mobiele fitness-apps en zal de kosten van de bouw van de applicatie beïnvloeden. Voor een verbeterde app-ontwikkeling moet u functies voor fitnessapplicaties bouwen met naadloze integratie van betalingen en sociale-mediaplatforms. Deze ontwikkelingsfuncties verbeteren de gebruikerservaring en beveiligen betalingsoplossingen voor apps met geld. De ontwikkeling van mobiele fitness-apps met integratie van de meeste sociale-mediaplatforms zoals Google en Meta heeft een groter bereik en meer staying power dan een MVP-app en natuurlijk kunt u dit doen met behulp van het AppMaster-platform.

Conclusie

De markt voor fitnesstoepassingen groeit gestaag door de vraag naar gezondheids- en wellnessproducten. Binnen de wereld van fitness app ontwikkeling is er nog steeds ruimte in de markt voor meer innovatie. Hier zijn veel app ontwikkeling oplossingen die kunnen passen bij de behoeften van uw fitness business model. Sommige fitness MVP applicatie ontwikkeling tools zijn meer kosteneffectieve, ready-to-market oplossingen die sneller te produceren zijn. Andere op maat gemaakte fitness applicaties hebben meer geavanceerde app ontwikkeling en tech stack en hebben meer functies, maar vereisen meer investering. Welke fitnessapplicatie u kiest om te bouwen, hangt af van welke app-ontwikkeling het beste bij uw gebruikers past. Hoe aantrekkelijker uw fitnessapplicatie is voor gebruikers, hoe meer mogelijkheden u heeft om de functies van de applicatie te gelde te maken. Het bouwen van succesvolle fitnessapplicaties hangt ook af van de competentie van uw app-ontwikkelteam.