O mercado de aplicativos de saúde e fitness sempre teve bastante sucesso, gerando milhões de dólares anualmente. O aumento do trabalho remoto desde os bloqueios induzidos pela pandemia fez com que a maioria dos entusiastas do fitness e da saúde diminuíssem o tempo gasto na academia. Então, agora mais do que nunca, mais pessoas estão se exercitando em casa. Isso aumentou a demanda por aplicativos móveis de saúde e fitness no mercado. Para os fãs de saúde e fitness dedicados a uma rotina regular de exercícios, o desenvolvimento de aplicativos móveis de fitness eficientes tornou-se mais importante.

Os aplicativos móveis de fitness são convenientes de usar, pois foram desenvolvidos para serem usados em dispositivos móveis. Esses aplicativos de fitness também são carregados com um banco de dados de instruções e demonstrações passo a passo. Eles são mais econômicos do que ir à academia e também menos demorados. Empreendedores experientes, treinadores de saúde e especialistas em treinamento pessoal podem recrutar desenvolvedores para criar soluções de aplicativos de fitness para atender às necessidades de seus usuários.

Que tipo de aplicativos de fitness posso criar?

PLANEJADORES DE REFEIÇÕES

Aplicativos de condicionamento físico, como o Yummly, focam na nutrição e utilizam o planejamento de refeições como sua principal solução de condicionamento físico. Embora esses aplicativos possam incluir exercícios ou lembretes de bem-estar, sua principal característica é a riqueza de dados nutricionais e instruções passo a passo para a preparação de refeições. Eles têm recursos como contadores de calorias, calculadoras de índice de saúde, dados nutricionais e receitas saudáveis. Esses recursos do aplicativo de fitness podem ser baseados em vários planos de dieta de acordo com as necessidades nutricionais de seus usuários.

RASTREADORES DE FITNESS

Os rastreadores de fitness são aplicativos otimizados para interagir com uma variedade de dispositivos. Isso inclui relógios de fitness, telefones celulares e tablets criados para ajudar seus usuários a rastrear métricas vitais de condicionamento físico. Esses aplicativos de condicionamento físico, como o aplicativo Bellabeat, são usados por usuários regulares para rastrear métricas de condicionamento físico, como frequência de treino, frequência cardíaca e número de passos diários. Além disso, superusuários, como atletas profissionais de futebol, fisiculturistas, ginastas e velocistas precisam acompanhar seu desempenho atlético diariamente.

APLICATIVOS DE BEM-ESTAR

Esses aplicativos de fitness rastreiam os indicadores de saúde e bem-estar de seus usuários, como humor, sono, respiração e hábitos. Um desses aplicativos é o aplicativo Calm, que ajuda os usuários com insônia e exercícios respiratórios. Os aplicativos de fitness móvel de bem-estar concentram-se mais na aptidão mental e emocional. Eles priorizam a saúde da mente e do corpo e fornecem exercícios que se alinham com essas metas de saúde e condicionamento físico.





APLICATIVOS DE TREINO DIÁRIO

Esses aplicativos de condicionamento físico se concentram nos exercícios físicos de seus usuários, e os aplicativos de metas de condicionamento físico podem se concentrar na perda de peso geral, treinamento de força ou regime de exercícios de modelagem corporal. Os usuários também podem ter a opção de selecionar metas específicas de condicionamento físico selecionando exercícios direcionados no aplicativo móvel. O tipo mais avançado deste aplicativo de fitness terá um extenso banco de dados de vídeos e fotos de exercícios instrucionais para os usuários seguirem diariamente.

Como faço para criar um aplicativo para minha academia?

Quando se trata de aplicativos móveis de fitness, um tamanho não serve para todos. Portanto, antes da fase de desenvolvimento do aplicativo, você precisaria avaliar o tipo de aplicativo de fitness que precisaria construir.

Passo 1 - Pesquisa e Planejamento

A pesquisa é necessária depois de decidir o tipo de desenvolvimento de aplicativos de fitness que você precisará. A pesquisa sobre como os usuários em potencial estarão interagindo com o aplicativo de condicionamento físico, a participação de mercado prevista e as deficiências dos aplicativos de condicionamento físico existentes fornecerão informações valiosas. Os dados coletados durante a fase de descoberta orientarão os recursos de desenvolvimento, a escala e o orçamento para criar o aplicativo de fitness.

Etapa 2 - Escolha a pilha de tecnologia

A pilha de tecnologia de desenvolvimento de aplicativos será determinada pelos recursos do aplicativo de fitness móvel. O desenvolvimento de aplicativos sem código é uma solução de aplicativo de fitness que é mais rápida, requer menos desenvolvimento e é muito mais acessível do que uma criação de aplicativo personalizada. Quanto mais recursos complexos o aplicativo de fitness tiver, mais desenvolvimento será necessário para criar um aplicativo adequado aos seus usuários.

Aplicativos de fitness mais avançados exigem o uso de linguagens de programação mais avançadas, como JavaScript ou Swift, durante a fase de desenvolvimento. A compilação personalizada para o desenvolvimento de aplicativos de fitness precisa da ajuda de uma equipe de desenvolvimento de aplicativos. Também levará mais tempo de desenvolvimento do que um aplicativo de fitness sem código e será mais caro.

Etapa 3 - Crie o aplicativo MVP Fitness

O desenvolvimento de aplicativos de fitness exigirá o desenvolvimento inicial de um produto mínimo variável ou aplicativo de fitness MVP. Um desenvolvimento de aplicativo MVP é o desenvolvimento dos principais recursos para criar um aplicativo de treino. Ele permite que a equipe de desenvolvimento analise quais recursos do aplicativo de fitness seus usuários em potencial responderão. É uma maneira econômica de descobrir se o aplicativo de fitness será bem-sucedido e determinar o nível de escalabilidade. O MVP para o aplicativo fitness incluiria recursos básicos, como portal de registro, filtros de pesquisa e integração de mídias sociais e gateways de pagamento.

Etapa 4 - Teste o aplicativo Fitness

Com base na resposta do usuário ao MVP do aplicativo de fitness, a equipe de desenvolvimento do aplicativo fará vários testes antes de lançá-lo no mercado - a equipe de desenvolvimento do aplicativo de fitness testa erros, falhas e quaisquer deficiências no aplicativo. O teste de usabilidade verifica os recursos do aplicativo de condicionamento físico com base em como os usuários em potencial irão interagir com o aplicativo. Quanto mais bem-sucedido for o desenvolvimento do aplicativo de fitness, mais usuários escolherão esse aplicativo como seu aplicativo de treino preferido.

Recursos MVP do aplicativo Mobile Fitness

Conta de usuário

Os usuários do aplicativo de fitness móvel primeiro precisam se registrar no aplicativo de fitness e criar um perfil para acompanhar suas metas de condicionamento físico. Eles fornecem ao aplicativo de fitness os dados pessoais e de saúde necessários para criar um perfil de usuário preciso. Esses dados ajudam o aplicativo de fitness a ser mais eficaz para os usuários, acompanhando o progresso com base nos dados fornecidos. Os perfis de usuário do aplicativo de fitness fornecem estatísticas como IMC, peso, idade, sexo e frequência de treino. Quanto mais dados os usuários fornecem ao aplicativo de fitness, mais confiável sua usabilidade se torna.

Dados Nutricionais

A maioria dos aplicativos de condicionamento físico contém dados sobre planos nutricionais, receitas, regimes de dieta e planejamento de refeições para os usuários desses aplicativos. Aplicativos de fitness mais atualizados podem incluir contadores de calorias, tabelas de conversão e leitores de código de barras de dados nutricionais para ajudar os usuários a atingir suas metas de saúde. Os aplicativos móveis de fitness também podem ter um grande banco de dados de receitas de fotos e vídeos e instruções passo a passo sobre a preparação de refeições. Durante o estágio de desenvolvimento de aplicativos móveis de fitness, um banco de dados de nutrição é um recurso essencial que a maioria dos usuários considera útil.

Exercícios

No centro de qualquer desenvolvimento de aplicativo de fitness estão os treinos reais. Os usuários implementam as sessões de treinamento do aplicativo fitness no conforto de seu próprio espaço, sem a presença de um instrutor de treinamento físico. É importante que, no desenvolvimento, os aplicativos móveis de fitness incluam treinamento passo a passo. Este treinamento passo a passo inclui vídeos instrutivos, fotos ou áudio que os usuários podem seguir facilmente por conta própria. Avisos de condicionamento físico guiados e marcos de conquista durante o treinamento motivam os usuários de aplicativos de condicionamento físico e são os principais recursos de muitos aplicativos de condicionamento físico para dispositivos móveis.

Existe um aplicativo que permite criar seu treino?

É bom para os proprietários de academias e personal trainers criarem seus aplicativos de treino para aumentar e reter sua clientela de fitness. Os aplicativos de fitness são uma extensão geradora de receita do treinamento pessoal que geralmente é feito pessoalmente na academia. Especialistas em treinamento de fitness empreendedores podem usar soluções simples de 'arrastar e soltar' como um desenvolvimento alternativo de aplicativo de fitness personalizado. Esses aplicativos móveis de fitness fornecem a seus clientes acesso conveniente a vídeos de treinamento de treino, instruções de condicionamento físico e dados nutricionais.

Felizmente, existem soluções de desenvolvimento de aplicativos de condicionamento físico de arrastar e soltar no mercado para ajudar os especialistas em treinamento pessoal a criar seus aplicativos de condicionamento físico. Com plataformas de aplicativos de treino como Passion.io, os treinadores de fitness podem criar seus aplicativos de saúde e fitness. Outras ferramentas de desenvolvimento de aplicativos de fitness baseadas na web, como Pumped e Tread, custam menos recursos do que soluções personalizadas de desenvolvimento de aplicativos. Os usuários podem criar um banco de dados de vídeos de treinamento passo a passo de seus treinos e conteúdo de fitness para o aplicativo móvel. No construtor de aplicativos, basta arrastar a mídia de treinamento de treino para o banco de dados, inserir os metadados de condicionamento físico e voila`, seu aplicativo de condicionamento físico está pronto para o mercado!

Quanto custa criar um aplicativo de fitness?

Para criar aplicativos móveis de fitness com recursos simples e otimizados, varia de US$ 25.000 a US$ 37.000. Esse tipo de aplicativo de mapa de condicionamento físico permite que a equipe de desenvolvimento do aplicativo avalie quais recursos do aplicativo melhor atendem às necessidades de seus usuários. Construir um aplicativo de fitness móvel de média escala elevará os custos de desenvolvimento para US$ 175.000. A tecnologia de desenvolvimento de aplicativos para criar produtos de fitness ainda mais avançados aumentará com a adição de recursos mais complexos. Felizmente, você pode economizar muito no desenvolvimento se adotar a abordagem sem código e consultar a plataforma AppMaster.

A pilha de tecnologia é um fator chave no desenvolvimento de aplicativos móveis de fitness e afetará o custo de construção do aplicativo. O desenvolvimento de aplicativos atualizados exigirá que você crie recursos de aplicativos de condicionamento físico com integração perfeita de plataformas de pagamento e mídia social. Esses recursos de desenvolvimento aprimoram a experiência do usuário e soluções de pagamento seguras para aplicativos monetizados. O desenvolvimento de aplicativos de fitness para dispositivos móveis que considera a integração com a maioria das plataformas de mídia social, como Google e Meta, tem um alcance mais amplo e mais poder de permanência do que uma compilação de aplicativos MVP e, é claro, você pode fazê-lo usando a plataforma AppMaster .

Conclusão

O mercado de aplicações de fitness está em constante crescimento devido à demanda por produtos de saúde e bem-estar. Dentro do mundo do desenvolvimento de aplicativos de fitness, ainda há espaço no mercado para mais inovação. Aqui estão muitas soluções de desenvolvimento de aplicativos que podem atender às necessidades do seu modelo de negócios de fitness. Algumas ferramentas de desenvolvimento de aplicativos de fitness MVP são soluções mais econômicas, prontas para o mercado e mais rápidas de produzir. Outros aplicativos de fitness personalizados possuem desenvolvimento de aplicativos e pilha de tecnologia mais avançados e têm mais recursos, mas exigem mais investimento. O aplicativo de condicionamento físico que você escolhe construir se resume a qual desenvolvimento de aplicativo é o mais adequado para seus usuários. Quanto mais atraente for o seu aplicativo de fitness para os usuários, mais oportunidades você terá de monetizar os recursos do aplicativo. A criação de aplicativos de condicionamento físico bem-sucedidos também depende da competência de sua equipe de desenvolvimento de aplicativos.