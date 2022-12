Rynek aplikacji zdrowotnych i fitness zawsze odnosił spore sukcesy, generując miliony dolarów rocznie. Wzrost pracy zdalnej od czasu blokad wywołanych pandemią spowodował, że większość entuzjastów fitnessu i zdrowia zmniejszyła swój czas spędzony w siłowni. Dlatego teraz, bardziej niż kiedykolwiek, więcej osób ćwiczy w domu. Zwiększyło to zapotrzebowanie na rynku na mobilne aplikacje zdrowotne i fitness. Dla fanów zdrowia i fitnessu poświęconych regularnej rutynie treningowej, rozwój skutecznych mobilnych aplikacji fitness stał się ważniejszy.

Aplikacje mobilne fitness są wygodne w użyciu, ponieważ zostały opracowane do użytku na urządzeniach mobilnych. Te aplikacje fitness są również ładowane z bazą danych instrukcji i demonstracji krok po kroku. Są one bardziej opłacalne niż chodzenie na siłownię, a także mniej czasochłonne. Savvy przedsiębiorców, trenerów zdrowia i osobistych ekspertów szkoleniowych może zaciągnąć deweloperów do budowania rozwiązań aplikacji fitness do potrzeb swoich użytkowników.

Jaki rodzaj aplikacji fitness można utworzyć?

PLANOWANIE POSIŁKÓW

Aplikacje fitness takie jak Yummly skupiają się na żywieniu i wykorzystują planowanie posiłków jako główne rozwiązanie fitness. Podczas gdy te aplikacje mogą zawierać treningi lub przypomnienia o zdrowiu, ich główną cechą jest bogactwo danych żywieniowych i instrukcji przygotowania posiłków krok po kroku. Mają funkcje, takie jak liczniki kalorii, kalkulatory indeksów zdrowotnych, dane żywieniowe i zdrowe przepisy. Te funkcje fitness app mogą być oparte na różnych planów diety w zależności od potrzeb żywieniowych swoich użytkowników.

TRACKERY FITNESS

Fitness trackery są aplikacje, które są zoptymalizowane do interfejsu z różnych urządzeń. Są to zegarki fitness, telefony komórkowe i tablety stworzone, aby pomóc ich użytkownikom śledzić istotne metryki fitness. Te aplikacje fitness, takie jak Bellabeat App, są używane przez zwykłych użytkowników do śledzenia metryk fitness, takich jak częstotliwość treningu, tętno i liczba kroków dziennie. Ponadto, super użytkownicy, tacy jak sportowcy pro futbolu, kulturyści, gimnastycy i sprinterzy muszą śledzić swoje wyniki sportowe codziennie.

APLIKACJE WELLNESS

Te aplikacje fitness śledzą wskaźniki zdrowia i samopoczucia swoich użytkowników, takie jak ich nastroje, sen, oddychanie i nawyki. Jedną z takich aplikacji jest Calm app, która pomaga użytkownikom z bezsennością i ćwiczeniami oddechowymi. Aplikacje mobilne fitness Wellness koncentrują się bardziej na sprawności umysłowej i emocjonalnej. Nadają priorytet zdrowiu umysłu i ciała oraz zapewniają treningi, które są zgodne z tymi celami zdrowotnymi i kondycyjnymi.

APLIKACJE DO CODZIENNEGO TRENINGU

Te aplikacje fitness skupiają się na fizycznych treningach swoich użytkowników, a fizyczne aplikacje celów fitness mogą skupiać się na ogólnej utracie wagi, treningu siłowym lub rzeźbieniu ciała reżimu treningowego. Użytkownicy mogą również mieć możliwość wyboru konkretnych celów fitness poprzez wybór ukierunkowanych treningów na aplikacji mobilnej. Bardziej zaawansowany typ tej aplikacji fitness będzie miał obszerną bazę danych instruktażowych filmów i zdjęć dla użytkowników, aby śledzić codziennie.

Jak stworzyć aplikację dla mojej siłowni?

Jeśli chodzi o mobilne aplikacje fitness, jeden rozmiar nie pasuje do wszystkich. Dlatego przed fazą tworzenia aplikacji musisz ocenić rodzaj aplikacji fitness, którą chcesz zbudować.

Krok 1 - Badania i planowanie

Badania są potrzebne po podjęciu decyzji o rodzaju rozwoju aplikacji fitness, które będą potrzebne. Badania, jak potencjalni użytkownicy będą interakcji z aplikacji fitness, przewidywany udział w rynku i braki istniejących aplikacji fitness zapewni cenny wgląd. Dane zebrane podczas fazy odkrywania będzie prowadzić funkcje rozwoju, skali i budżetu do tworzenia aplikacji fitness.

Krok 2 - Wybierz stos technologii

Stos technologii rozwoju aplikacji będzie określona przez cechy mobilnej aplikacji fitness. No-kod rozwoju aplikacji jest rozwiązanie aplikacji fitness, który jest szybszy, wymaga mniej rozwoju i jest znacznie bardziej przystępne niż niestandardowe budowy aplikacji. Im bardziej złożone funkcje aplikacji fitness, tym więcej rozwoju będzie wymagane do stworzenia aplikacji, która odpowiada użytkownikom.

Bardziej zaawansowane aplikacje fitness wymagają użycia bardziej zaawansowanych języków programowania, takich jak JavaScript lub Swift w fazie rozwoju. Custom build dla rozwoju aplikacji fitness potrzebuje pomocy zespołu rozwoju aplikacji. To również zajmie dłuższy czas rozwoju niż bez kodu aplikacji fitness i być droższe.

Krok 3 - Build MVP Fitness App

Rozwój aplikacji fitness będzie wymagać początkowego rozwoju minimalnego zmiennego produktu lub MVP aplikacji fitness. Rozwój MVP aplikacji jest rozwój podstawowych funkcji do tworzenia aplikacji treningowej. Pozwala to zespołowi rozwojowemu przeanalizować, jakie funkcje aplikacji fitness będą odpowiadać jej potencjalnym użytkownikom. Jest to przyjazny dla budżetu sposób, aby dowiedzieć się, czy aplikacja fitness będzie sukces i określenie poziomu skalowalności. MVP dla aplikacji fitness będzie zawierać podstawowe funkcje, takie jak portal rejestracyjny, filtry wyszukiwania i integracji mediów społecznych i bramek płatności.

Krok 4 - Testowanie Fitness App

Na podstawie odpowiedzi użytkownika na MVP aplikacji fitness, zespół rozwoju aplikacji będzie umieścić aplikacji fitness przez różne testy przed uruchomieniem go na rynku - zespół rozwoju aplikacji fitness testować na błędy, usterki i wszelkie braki w aplikacji. Testy użyteczności sprawdza funkcje aplikacji fitness w oparciu o to, jak potencjalni użytkownicy będą współdziałać z aplikacją. Im bardziej udany rozwój aplikacji fitness jest, tym więcej użytkowników wybierze tę aplikację jako ich preferowaną aplikację treningową.

Mobile Fitness App MVP cechy

Konto użytkownika

Użytkownicy mobilnych aplikacji fitness muszą najpierw zarejestrować się w aplikacji fitness i stworzyć profil, aby śledzić swoje cele fitness. Dostarczają aplikacji fitness niezbędnych danych osobowych i zdrowotnych, aby stworzyć dokładny profil użytkownika. Dane te pomagają aplikacji fitness być bardziej skuteczne dla użytkowników poprzez śledzenie postępów w oparciu o dane podane. Profile użytkowników aplikacji fitness zapewniają statystyki, takie jak BMI, waga, wiek, płeć i częstotliwość treningu. Im więcej danych użytkownicy dostarczają aplikacji fitness, tym bardziej niezawodna staje się jej użyteczność.

Dane żywieniowe

Większość aplikacji fitness jest wypełniona danymi o planach żywieniowych, przepisach, schematach dietetycznych i planowaniu posiłków dla użytkowników tych aplikacji. Bardziej ulepszone aplikacje fitness mogą zawierać liczniki kalorii, tabele konwersji i skanery kodów kreskowych danych odżywczych, aby pomóc użytkownikom w kierunku ich celów zdrowotnych. Mobilne aplikacje fitness mogą również mieć dużą bazę przepisów zdjęć i filmów oraz instrukcji krok po kroku na temat przygotowania posiłków. Podczas etapu rozwoju aplikacji mobilnych fitness, baza danych żywieniowych jest podstawową funkcją, którą większość użytkowników uważa za pomocną.

Treningi

Podstawą rozwoju każdej aplikacji fitness są rzeczywiste treningi. Użytkownicy wdrażają sesje treningowe aplikacji fitness w zaciszu własnej przestrzeni, bez obecności instruktora fitness. Ważne jest, aby w rozwoju, mobilne aplikacje fitness zawierały treningi krok po kroku. Ten krok po kroku szkolenia obejmuje filmy instruktażowe, zdjęcia lub audio, że użytkownicy mogą łatwo śledzić na własną rękę. Prowadzone podpowiedzi fitness i kamienie milowe osiągnięcia podczas szkolenia motywować użytkowników aplikacji fitness i jest podstawą wielu mobilnych aplikacji fitness.

Czy istnieje aplikacja, która pozwala na stworzenie treningu?

To jest dobre dla właścicieli siłowni i osobistych trenerów fitness do tworzenia swoich aplikacji treningowych do wzrostu i utrzymania ich klienteli fitness. Aplikacje fitness są generujące przychody rozszerzenie osobistego szkolenia, które jest zwykle wykonywane osobiście na siłowni. Przedsiębiorczy eksperci szkolenia fitness mogą korzystać z prostych rozwiązań "przeciągnij i upuść" jako alternatywy niestandardowego rozwoju aplikacji fitness. Te mobilne aplikacje fitness zapewniają swoim klientom wygodny dostęp do filmów treningowych, instrukcji fitness i danych żywieniowych.

Na szczęście istnieją drag and drop workout fitness app development rozwiązania na rynku, aby pomóc ekspertom treningu osobistego stworzyć swoje aplikacje fitness. Dzięki platformom aplikacji treningowych, takich jak Passion.io, trenerzy fitness mogą tworzyć swoje aplikacje zdrowotne i fitness. Inne internetowe narzędzia do tworzenia aplikacji fitness, takie jak Pumped i Tread, kosztują mniej zasobów niż niestandardowe rozwiązania do tworzenia aplikacji. Użytkownicy mogą tworzyć bazę filmów treningowych krok po kroku ze swoich treningów i treści fitness dla aplikacji mobilnej. W ramach kreatora aplikacji, wystarczy przeciągnąć media treningowe do bazy danych, wstawić metadane fitness, i voila`, Twoja aplikacja fitness jest gotowa do sprzedaży!

Ile kosztuje stworzenie aplikacji fitness?

Aby zbudować mobilne aplikacje fitness z prostych, usprawnionych funkcji waha się od 25.000 do 37.000 USD. Ten typ aplikacji mapy fitness pozwala zespołowi rozwoju aplikacji ocenić, które funkcje aplikacji najlepiej odpowiadają potrzebom użytkowników. Budowanie średniej skali mobilnej aplikacji fitness będzie popchnąć koszty rozwoju do 175 000 USD. Technologia rozwoju aplikacji do budowania produktów fitness, które są jeszcze bardziej zaawansowane, wzrośnie wraz z dodaniem bardziej złożonych funkcji. Na szczęście możesz dużo zaoszczędzić na rozwoju, jeśli zastosujesz podejście bez kodu i odniesiesz się do platformy AppMaster.

Stos technologiczny jest kluczowym czynnikiem w rozwoju mobilnych aplikacji fitness i będzie miał wpływ na koszt budowy aplikacji. Unowocześniony rozwój aplikacji będzie wymagał od Ciebie budowania funkcji aplikacji fitness z bezproblemową integracją płatności i platform mediów społecznościowych. Te funkcje rozwoju zwiększają doświadczenie użytkownika i bezpieczne rozwiązania płatnicze dla aplikacji monetyzowanych. Mobilny rozwój aplikacji fitness, który czynniki integracji z większością platform mediów społecznościowych, takich jak Google i Meta ma szerszy zasięg i więcej siły przebicia niż MVP app zbudować i oczywiście, można to zrobić za pomocą platformy AppMaster.

Wniosek

Rynek aplikacji fitness przeżywa stały wzrost ze względu na popyt na zdrowie i produkty wellness. W świecie rozwoju aplikacji fitness, wciąż jest miejsce na rynku na więcej innowacji. Oto wiele rozwiązań do tworzenia aplikacji, które mogą odpowiadać potrzebom Twojego modelu biznesowego fitness. Niektóre narzędzia rozwoju aplikacji fitness MVP są bardziej opłacalne, gotowe do wprowadzenia na rynek rozwiązania, które są szybsze w produkcji. Inne aplikacje fitness budowane na zamówienie mogą pochwalić się bardziej zaawansowanym rozwojem aplikacji i stosem technologicznym oraz mają więcej funkcji, ale wymagają większych inwestycji. Aplikacja fitness, którą wybierzesz do budowy sprowadza się do tego, co rozwój aplikacji jest najlepszym dopasowaniem dla użytkowników. Im bardziej atrakcyjna jest Twoja aplikacja fitness dla użytkowników, tym więcej będziesz miał okazji do zarabiania na funkcjach aplikacji. Budowanie aplikacji fitness, które są udane, zależy również od kompetencji zespołu rozwoju aplikacji.