Sağlık ve fitness uygulama pazarı her zaman oldukça başarılı oldu ve yılda milyonlarca dolar kazandı. Pandemi kaynaklı karantinalardan bu yana uzaktan çalışmadaki artış, fitness ve sağlık tutkunlarının çoğunun spor salonunda geçirdikleri süreyi kısaltmasına neden oldu. Yani şimdi her zamankinden daha fazla insan evde çalışıyor. Bu, pazardaki mobil sağlık ve fitness uygulamalarına olan talebi artırdı. Düzenli bir egzersiz rutinine kendini adamış sağlık ve fitness hayranları için verimli mobil fitness uygulamalarının geliştirilmesi daha önemli hale geldi.

Fitness mobil uygulamaları, mobil cihazlarda kullanılmak üzere geliştirildiğinden kullanımı kolaydır. Bu fitness uygulamalarına ayrıca adım adım talimatlar ve gösterimlerden oluşan bir veri tabanı yüklenir. Spor salonuna gitmekten daha uygun maliyetlidirler ve ayrıca daha az zaman alırlar. Bilgili girişimciler, sağlık koçları ve kişisel eğitim uzmanları, geliştiricilerin kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılayacak fitness uygulaması çözümleri oluşturmasını sağlayabilir.

Ne Tür Fitness Uygulamaları Oluşturabilirim?

YEMEK PLANLAYICILARI

Yummly gibi fitness uygulamaları beslenmeye odaklanır ve temel fitness çözümü olarak yemek planlamasını kullanır. Bu uygulamalar antrenmanları veya sağlıklı yaşam hatırlatıcılarını içerebilirken, ana özellikleri zengin beslenme verileri ve adım adım yemek hazırlama talimatlarıdır. Kalori sayaçları, sağlık endeksi hesaplayıcıları, beslenme verileri ve sağlıklı tarifler gibi özelliklere sahiptirler. Bu fitness uygulaması özellikleri, kullanıcılarının beslenme ihtiyaçlarına göre çeşitli diyet planlarına dayanabilir.

FITNESS TAKİPÇİLERİ

Fitness izleyicileri, çeşitli cihazlarla arayüz oluşturmak üzere optimize edilmiş uygulamalardır. Bunlar, kullanıcılarının hayati fitness ölçümlerini izlemelerine yardımcı olmak için oluşturulmuş fitness saatleri, cep telefonları ve tabletleri içerir. Bellabeat Uygulaması gibi bu fitness uygulamaları, düzenli kullanıcılar tarafından antrenman sıklığı, kalp atış hızı ve günlük adım sayısı gibi fitness ölçümlerini izlemek için kullanılır. Ayrıca profesyonel futbol atletleri, vücut geliştiriciler, jimnastikçiler ve sprinterler gibi süper kullanıcıların atletik performanslarını günlük olarak izlemeleri gerekir.

SAĞLIK UYGULAMALARI

Bu fitness uygulamaları, kullanıcılarının ruh halleri, uyku, nefes alma ve alışkanlıkları gibi sağlık ve zindelik göstergelerini takip eder. Böyle bir uygulama, kullanıcılara uykusuzluk ve nefes egzersizleri konusunda yardımcı olan Calm uygulamasıdır. Wellness mobil fitness uygulamaları daha çok zihinsel ve duygusal zindeliğe odaklanır. Akıl-vücut sağlığına öncelik verirler ve bu sağlık ve zindelik hedefleriyle uyumlu egzersizler sağlarlar.





GÜNLÜK ANTRENMAN UYGULAMALARI

Bu fitness uygulamaları, kullanıcılarının fiziksel antrenmanlarına odaklanır ve fiziksel fitness hedefleri uygulamaları, genel kilo verme, kuvvet antrenmanı veya vücut şekillendirme antrenman rejimine odaklanabilir. Kullanıcılar, mobil uygulamada hedeflenen antrenmanları seçerek belirli fitness hedeflerini seçme seçeneğine de sahip olabilir. Bu fitness uygulamasının daha gelişmiş türü, kullanıcıların günlük olarak takip etmeleri için kapsamlı bir eğitici egzersiz videoları ve fotoğraf veritabanına sahip olacaktır.

Spor Salonum için Nasıl Bir Uygulama Oluştururum?

Mobil fitness uygulamaları söz konusu olduğunda, tek beden herkese uymaz. Bu nedenle, uygulama geliştirme aşamasından önce, oluşturmanız gereken fitness uygulamasının türünü değerlendirmeniz gerekir.

Adım 1 - Araştırma ve Planlama

İhtiyaç duyacağınız fitness uygulaması geliştirme türüne karar verdikten sonra araştırma yapmanız gerekir. Potansiyel kullanıcıların fitness uygulamasıyla nasıl etkileşimde bulunacağına, beklenen pazar payına ve mevcut fitness uygulamalarının eksikliklerine ilişkin araştırma, değerli bilgiler sağlayacaktır. Keşif aşamasında toplanan veriler, fitness uygulamasını oluşturmak için geliştirme özelliklerini, ölçeği ve bütçeyi yönlendirecektir.

2. Adım - Teknoloji Yığınını Seçin

Uygulama geliştirme teknolojisi yığını, mobil fitness uygulamasının özellikleri tarafından belirlenecektir. Kodsuz uygulama geliştirme, daha hızlı, daha az geliştirme gerektiren ve özel bir uygulama derlemesinden çok daha uygun maliyetli bir fitness uygulaması çözümüdür. Fitness uygulamasının ne kadar karmaşık özellikleri varsa, kullanıcılarınıza uygun bir uygulama oluşturmak için o kadar fazla geliştirme gerekecektir.

Daha gelişmiş fitness uygulamaları, geliştirme aşamasında JavaScript veya Swift gibi daha gelişmiş programlama dillerinin kullanılmasını gerektirir. Fitness uygulaması geliştirme için özel derleme, bir uygulama geliştirme ekibinin yardımına ihtiyaç duyar. Ayrıca, kodsuz bir fitness uygulamasından daha uzun bir geliştirme süresi alacak ve daha maliyetli olacaktır.

3. Adım - MVP Fitness Uygulaması Oluşturun

Fitness uygulaması geliştirme, minimum değişken bir ürünün veya MVP fitness uygulamasının ilk geliştirmesini gerektirecektir. Bir MVP uygulaması geliştirme, bir egzersiz uygulaması oluşturmak için temel özelliklerin geliştirilmesidir. Geliştirme ekibinin, potansiyel kullanıcılarının hangi fitness uygulaması özelliklerine yanıt vereceğini analiz etmesine olanak tanır. Fitness uygulamasının başarılı olup olmayacağını anlamanın ve ölçeklenebilirlik düzeyini belirlemenin bütçeye uygun bir yolu. Fitness uygulaması için MVP, bir kayıt portalı, arama filtreleri ve sosyal medya ve ödeme ağ geçitlerinin entegrasyonu gibi temel özellikleri içerecektir.

4. Adım - Fitness Uygulamasını Test Edin

Uygulama geliştirme ekibi, fitness uygulaması MVP'ye verilen kullanıcı yanıtını temel alarak, fitness uygulamasını piyasaya sürmeden önce çeşitli testlerden geçirecek; fitness uygulaması geliştirme ekibi, uygulamadaki hatalar, aksaklıklar ve eksiklikler için test yapacak. Kullanılabilirlik testi, potansiyel kullanıcıların uygulamayla nasıl etkileşim kuracağına bağlı olarak fitness uygulamasının özelliklerini kontrol eder. Fitness uygulaması geliştirme ne kadar başarılı olursa, daha fazla kullanıcı bu uygulamayı tercih ettikleri egzersiz uygulaması olarak seçecektir.

Mobil Fitness Uygulaması MVP Özellikleri

Kullanıcı hesabı

Mobil fitness uygulaması kullanıcıları öncelikle fitness uygulamasına kaydolmalı ve fitness hedeflerini takip etmek için bir profil oluşturmalıdır. Doğru bir kullanıcı profili oluşturmak için fitness uygulamasına gerekli kişisel ve sağlık verilerini sağlarlar. Bu veriler, verilen verilere dayalı olarak ilerlemeyi izleyerek fitness uygulamasının kullanıcılar için daha etkili olmasına yardımcı olur. Fitness uygulaması kullanıcı profilleri, BMI, ağırlık, yaş, cinsiyet ve egzersiz sıklığı gibi istatistikler sağlar. Kullanıcılar fitness uygulamasına ne kadar fazla veri sağlarsa, kullanılabilirliği o kadar güvenilir olur.

Beslenme Verileri

Çoğu fitness uygulaması, bu uygulamaların kullanıcıları için beslenme planları, yemek tarifleri, diyet rejimleri ve yemek planlaması hakkında verilerle doludur. Daha yükseltilmiş fitness uygulamaları, kullanıcıların sağlık hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için kalori sayaçları, dönüşüm tabloları ve beslenme verileri barkod tarayıcılarını içerebilir. Mobil fitness uygulamaları ayrıca fotoğraf ve videolardan oluşan geniş bir tarif veritabanına ve yemek hazırlamayla ilgili adım adım talimatlara sahip olabilir. Mobil fitness uygulamalarının uygulama geliştirme aşamasında, bir beslenme veritabanı çoğu kullanıcının yararlı bulduğu temel bir özelliktir.

Antrenmanlar

Herhangi bir fitness uygulaması geliştirmenin merkezinde gerçek antrenmanlar bulunur. Kullanıcılar, fitness antrenmanı eğitmeni olmadan, fitness uygulaması antrenman seanslarını kendi alanlarının rahatlığında uygular. Geliştirme aşamasında, mobil fitness uygulamalarının adım adım eğitim içermesi önemlidir. Bu adım adım eğitim, kullanıcıların kendi başlarına kolayca takip edebilecekleri eğitici videolar, fotoğraflar veya ses içerir. Eğitim sırasında rehberli fitness uyarıları ve başarı kilometre taşları, fitness uygulaması kullanıcılarını motive eder ve birçok mobil fitness uygulamasının temel özelliğidir.

Antrenmanınızı Oluşturmanıza İzin Veren Bir Uygulama Var mı?

Spor salonu sahipleri ve kişisel fitness eğitmenlerinin, fitness müşterilerini büyütmek ve elde tutmak için egzersiz uygulamalarını oluşturmaları iyidir. Fitness uygulamaları, genellikle spor salonunda şahsen yapılan kişisel antrenmanın gelir getirici bir uzantısıdır. Girişimci fitness eğitimi uzmanları, alternatif bir özel fitness uygulaması geliştirme olarak basit 'sürükle ve bırak çözümlerini' kullanabilir. Bu mobil fitness uygulamaları, müşterilerine antrenman eğitim videolarına, fitness talimatlarına ve beslenme verilerine kolay erişim sağlar.

Neyse ki, piyasada kişisel antrenman uzmanlarının fitness uygulamalarını oluşturmalarına yardımcı olacak sürükle ve bırak antrenman fitness uygulaması geliştirme çözümleri var. Passion.io gibi egzersiz uygulama platformları ile fitness eğitmenleri sağlık ve fitness uygulamalarını oluşturabilir. Pumped ve Tread gibi diğer web tabanlı fitness uygulama geliştirme araçları, özel uygulama geliştirme çözümlerinden daha az kaynağa mal olur. Kullanıcılar, mobil uygulama için egzersizlerinin adım adım eğitim videolarının ve fitness içeriğinin bir veritabanını oluşturabilir. Uygulama oluşturucuda, egzersiz eğitim ortamını veritabanına sürükleyin, fitness meta verilerini ekleyin ve işte, fitness uygulamanız piyasaya çıkmaya hazır!

Fitness Uygulaması Oluşturmanın Maliyeti Ne Kadardır?

Basit, modern özelliklere sahip mobil fitness uygulamaları oluşturmak için 25.000 ABD Doları ile 37.000 ABD Doları arasında değişmektedir. Bu tür bir fitness haritası uygulaması, uygulama geliştirme ekibinin hangi uygulama özelliklerinin kullanıcılarının ihtiyaçlarına en uygun olduğunu değerlendirmesine olanak tanır. Orta ölçekli bir mobil fitness uygulaması oluşturmak, geliştirme maliyetlerini 175 000 USD'ye çıkaracaktır. Daha da gelişmiş fitness ürünleri oluşturmak için uygulama geliştirme teknolojisi, daha karmaşık özelliklerin eklenmesiyle artacaktır. Neyse ki, kodsuz yaklaşımı benimserseniz ve AppMaster platformuna başvurursanız geliştirmeden çok tasarruf edebilirsiniz.

Teknoloji yığını, mobil fitness uygulaması geliştirmede önemli bir faktördür ve uygulamanın oluşturma maliyetini etkiler. Yükseltilmiş uygulama geliştirme, ödemelerin ve sosyal medya platformlarının sorunsuz entegrasyonu ile fitness uygulaması özellikleri oluşturmanızı gerektirir. Bu geliştirme özellikleri, para kazandıran uygulamalar için kullanıcı deneyimini ve güvenli ödeme çözümlerini geliştirir. Google ve Meta gibi çoğu sosyal medya platformuyla entegrasyonu etkileyen mobil fitness uygulaması geliştirme, bir MVP uygulaması derlemesinden daha geniş bir erişime ve daha fazla kalıcı güce sahiptir ve elbette bunu AppMaster platformunu kullanarak yapabilirsiniz.

Çözüm

Fitness uygulamaları pazarı, sağlık ve zindelik ürünlerine olan talep nedeniyle istikrarlı bir büyüme yaşıyor. Fitness uygulaması geliştirme dünyasında, pazarda daha fazla yenilik için hala yer var. İşte fitness iş modelinizin ihtiyaçlarına uygun birçok uygulama geliştirme çözümü. Bazı fitness MVP uygulama geliştirme araçları, daha uygun maliyetli, daha hızlı üretilebilen pazara hazır çözümlerdir. Diğer özel yapım fitness uygulamaları, daha gelişmiş uygulama geliştirme ve teknoloji yığınına sahiptir ve daha fazla özelliğe sahiptir ancak daha fazla yatırım gerektirir. Oluşturmayı seçtiğiniz fitness uygulaması, kullanıcılarınız için hangi uygulama geliştirmenin en uygun olduğuna bağlıdır. Fitness uygulamanız kullanıcılara ne kadar çekici gelirse, uygulama özelliklerinden para kazanmanız için o kadar fazla fırsatınız olur. Başarılı fitness uygulamaları oluşturmak, aynı zamanda uygulama geliştirme ekibinizin yetkinliğine de bağlıdır.



