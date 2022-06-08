Рынок приложений для здоровья и фитнеса всегда был довольно успешным, принося миллионы долларов в год. Увеличение удаленной работы после карантина, вызванного пандемией, заставило большинство любителей фитнеса и здоровья сократить время, проводимое в тренажерном зале. Так что сейчас больше, чем когда-либо, больше людей тренируются дома. Это увеличило спрос на мобильные приложения для здоровья и фитнеса на рынке. Для любителей здоровья и фитнеса, приверженных регулярным тренировкам, разработка эффективных мобильных фитнес-приложений стала более важной.

Мобильные приложения для фитнеса удобны в использовании, поскольку они были разработаны для использования на мобильных устройствах. Эти фитнес-приложения также содержат базу данных пошаговых инструкций и демонстраций. Они более рентабельны, чем посещение тренажерного зала, а также требуют меньше времени. Опытные предприниматели, тренеры по здоровому образу жизни и специалисты по персональным тренировкам могут привлечь разработчиков для создания приложений для фитнеса, отвечающих потребностям их пользователей.

Какие типы фитнес-приложений я могу создать?

ПЛАНИРОВЩИКИ ПИТАНИЯ

Фитнес-приложения, такие как Yummly, сосредоточены на питании и используют планирование питания в качестве основного решения для фитнеса. Хотя эти приложения могут включать в себя тренировки или напоминания о здоровом образе жизни, их главной особенностью является богатство данных о питании и пошаговые инструкции по приготовлению пищи. У них есть такие функции, как счетчики калорий, калькулятор индекса здоровья, данные о питании и полезные рецепты. Эти функции фитнес-приложений могут основываться на различных планах диеты в соответствии с потребностями пользователей в питании.

ФИТНЕС-ТРЕКЕРЫ

Фитнес-трекеры — это приложения, оптимизированные для взаимодействия с различными устройствами. К ним относятся фитнес-часы, мобильные телефоны и планшеты, созданные для того, чтобы помочь пользователям отслеживать жизненно важные показатели физической подготовки. Эти фитнес-приложения, такие как приложение Bellabeat, используются обычными пользователями для отслеживания показателей физической подготовки, таких как частота тренировок, частота сердечных сокращений и количество шагов в день. Кроме того, суперпользователям, таким как профессиональные футболисты, бодибилдеры, гимнасты и спринтеры, необходимо ежедневно отслеживать свои спортивные результаты.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Эти фитнес-приложения отслеживают показатели здоровья и самочувствия своих пользователей, такие как настроение, сон, дыхание и привычки. Одним из таких приложений является приложение Calm, которое помогает пользователям с бессонницей и дыхательными упражнениями. Мобильные фитнес-приложения Wellness больше ориентированы на умственную и эмоциональную подготовку. Они отдают приоритет здоровью разума и тела и предлагают тренировки, которые соответствуют этим целям в области здоровья и фитнеса.





ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНЫХ ТРЕНИРОВОК

Эти приложения для фитнеса сосредоточены на физических тренировках своих пользователей, а приложения для целей физической подготовки могут быть сосредоточены на общей потере веса, силовых тренировках или режиме тренировок для скульптурирования тела. Пользователи также могут иметь возможность выбирать конкретные цели в фитнесе, выбирая целевые тренировки в мобильном приложении. Более продвинутый тип этого фитнес-приложения будет иметь обширную базу данных обучающих видеороликов и фотографий, которые пользователи будут просматривать ежедневно.

Как мне создать приложение для моего тренажерного зала?

Когда дело доходит до мобильных фитнес-приложений, один размер не подходит всем. Итак, перед этапом разработки приложения вам нужно будет оценить тип фитнес-приложения, которое вам нужно будет создать.

Шаг 1 - Исследование и планирование

Исследования необходимы после того, как вы решили, какой тип разработки фитнес-приложения вам понадобится. Исследование того, как потенциальные пользователи будут взаимодействовать с фитнес-приложением, ожидаемой доли рынка и недостатков существующих фитнес-приложений, даст ценную информацию. Данные, собранные на этапе обнаружения, будут определять функции разработки, масштаб и бюджет для создания фитнес-приложения.

Шаг 2. Выберите стек технологий

Стек технологий разработки приложений будет определяться особенностями мобильного фитнес-приложения. Разработка приложений без кода — это решение для фитнес-приложений, которое работает быстрее, требует меньше времени на разработку и гораздо более доступно по цене, чем индивидуальная сборка приложения. Чем более сложными функциями обладает фитнес-приложение, тем больше потребуется усилий для создания приложения, подходящего вашим пользователям.

Более продвинутые фитнес-приложения требуют использования более продвинутых языков программирования, таких как JavaScript или Swift, на этапе разработки. Индивидуальная сборка для разработки фитнес-приложений требует помощи команды разработчиков приложений. Это также займет больше времени на разработку, чем фитнес-приложение без кода, и будет стоить дороже.

Шаг 3. Создайте фитнес-приложение MVP

Для разработки фитнес-приложения потребуется первоначальная разработка минимального вариативного продукта или фитнес-приложения MVP. Разработка приложения MVP — это разработка основных функций для создания приложения для тренировок. Это позволяет команде разработчиков анализировать, на какие функции фитнес-приложения будут реагировать его потенциальные пользователи. Это недорогой способ выяснить, будет ли фитнес-приложение успешным, и определить уровень масштабируемости. MVP для фитнес-приложения будет включать в себя базовые функции, такие как портал регистрации, поисковые фильтры и интеграцию социальных сетей и платежных шлюзов.

Шаг 4. Протестируйте фитнес-приложение

Основываясь на отзывах пользователей о фитнес-приложении MVP, команда разработчиков приложения проведет различные тесты фитнес-приложения, прежде чем выпустить его на рынок — команда разработчиков фитнес-приложения проверит наличие ошибок, сбоев и любых недостатков в приложении. Юзабилити-тестирование проверяет функции фитнес-приложения на основе того, как потенциальные пользователи будут взаимодействовать с приложением. Чем успешнее будет разработка фитнес-приложения, тем больше пользователей выберут это приложение в качестве предпочтительного приложения для тренировок.

Особенности мобильного фитнес-приложения MVP

Учетная запись пользователя

Пользователи мобильного фитнес-приложения сначала должны зарегистрироваться в фитнес-приложении и создать профиль для отслеживания своих целей в фитнесе. Они предоставляют фитнес-приложению необходимые личные данные и данные о здоровье для создания точного профиля пользователя. Эти данные помогают фитнес-приложению быть более эффективным для пользователей, отслеживая прогресс на основе предоставленных данных. Профили пользователей фитнес-приложений предоставляют такие статистические данные, как ИМТ, вес, возраст, пол и частота тренировок. Чем больше данных пользователи предоставляют фитнес-приложению, тем надежнее становится его удобство использования.

Данные о питании

Большинство фитнес-приложений наполнены данными о планах питания, рецептах, режимах питания и планировании питания для пользователей этих приложений. Более усовершенствованные приложения для фитнеса могут включать счетчики калорий, таблицы преобразования и сканеры штрих-кодов данных о питании, чтобы помочь пользователям в достижении их целей в отношении здоровья. Мобильные фитнес-приложения также могут иметь большую базу данных рецептов с фотографиями и видео, а также пошаговые инструкции по приготовлению еды. На этапе разработки мобильных фитнес-приложений база данных о питании является основной функцией, которую большинство пользователей считают полезной.

Тренировки

В основе разработки любого фитнес-приложения лежат настоящие тренировки. Пользователи проводят тренировки с фитнес-приложением, не выходя из собственного пространства, без присутствия инструктора по фитнесу. Важно, чтобы при разработке мобильные фитнес-приложения включали в себя пошаговое обучение. Это пошаговое обучение включает обучающие видеоролики, фотографии или аудиозаписи, которым пользователи могут легко следовать самостоятельно. Управляемые фитнес-подсказки и этапы достижения во время тренировки мотивируют пользователей фитнес-приложений и являются основными функциями многих мобильных фитнес-приложений.

Есть ли приложение, которое позволяет вам создать свою тренировку?

Владельцам тренажерных залов и персональным тренерам по фитнесу полезно создавать свои приложения для тренировок, чтобы расти и сохранять своих клиентов в сфере фитнеса. Фитнес-приложения — это доходное дополнение к персональным тренировкам, которые обычно проводятся лично в тренажерном зале. Предприимчивые специалисты по фитнесу могут использовать простые «перетаскиваемые решения» в качестве альтернативы разработке индивидуальных фитнес-приложений. Эти мобильные фитнес-приложения предоставляют своим клиентам удобный доступ к обучающим видеороликам, инструкциям по фитнесу и данным о питании.

К счастью, на рынке есть решения для разработки фитнес-приложений для тренировок с перетаскиванием, которые помогают экспертам по персональным тренировкам создавать свои фитнес-приложения. С помощью платформ приложений для тренировок, таких как Passion.io, тренеры по фитнесу могут создавать свои приложения для здоровья и фитнеса. Другие веб-инструменты для разработки фитнес-приложений, такие как Pumped и Tread, требуют меньше ресурсов, чем решения для разработки пользовательских приложений. Пользователи могут создать базу данных пошаговых обучающих видео своих тренировок и фитнес-контента для мобильного приложения. В конструкторе приложений просто перетащите медиаданные для тренировок в базу данных, вставьте метаданные о фитнесе, и вуаля, ваше фитнес-приложение готово к выходу на рынок!

Сколько стоит создать фитнес-приложение?

Стоимость создания мобильных фитнес-приложений с простыми оптимизированными функциями варьируется от 25 000 до 37 000 долларов США. Этот тип приложения карты фитнеса позволяет команде разработчиков приложения оценить, какие функции приложения лучше всего соответствуют потребностям их пользователей. Создание среднего мобильного фитнес-приложения увеличит затраты на разработку до 175 000 долларов США. Технология разработки приложений для создания еще более продвинутых продуктов для фитнеса будет улучшаться с добавлением более сложных функций. К счастью, вы можете значительно сэкономить на разработке, если воспользуетесь подходом без кода и обратитесь к платформе AppMaster.

Стек технологий является ключевым фактором в разработке мобильных фитнес-приложений и будет влиять на стоимость создания приложения. Разработка обновленных приложений потребует от вас создания функций фитнес-приложений с полной интеграцией платежей и платформ социальных сетей. Эти функции разработки улучшают взаимодействие с пользователем и обеспечивают безопасность платежных решений для монетизируемых приложений. Разработка мобильных фитнес-приложений, учитывающая интеграцию с большинством платформ социальных сетей, таких как Google и Meta, имеет более широкий охват и большую устойчивость, чем сборка приложения MVP, и, конечно же, вы можете сделать это с помощью платформы AppMaster .

Вывод

Рынок фитнес-приложений переживает устойчивый рост из-за спроса на товары для здоровья и хорошего самочувствия. В мире разработки фитнес-приложений на рынке все еще есть место для инноваций. Вот множество решений для разработки приложений, которые могут удовлетворить потребности вашей бизнес-модели фитнеса. Некоторые инструменты разработки фитнес-приложений MVP являются более экономичными, готовыми к рынку решениями, которые быстрее производятся. Другие приложения для фитнеса, созданные по индивидуальному заказу, могут похвастаться более продвинутой разработкой приложений и техническим стеком, а также имеют больше функций, но требуют больших инвестиций. Фитнес-приложение, которое вы решите создать, зависит от того, какое приложение лучше всего подходит для ваших пользователей. Чем привлекательнее ваше фитнес-приложение для пользователей, тем больше у вас будет возможностей монетизировать функции приложения. Создание успешных фитнес-приложений также зависит от компетентности вашей команды разработчиков приложений.



