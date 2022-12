Kryptowaluty zyskały ogromną popularność od czasu ich powstania jako waluty cyfrowej w 2009 roku. Przedsiębiorcy i poszukiwacze okazji chętnie korzystają z tej ekscytującej branży, wprowadzając na rynek produkt kryptowalutowy i prowadząc platformę handlową wymiany kryptowalut. Czy będzie to doskonała opcja, aby rozwinąć giełdę kryptowalutową z wszystkimi emocjami, których możemy doświadczyć?

Handel kryptowalutami jest najbardziej dochodową formą modelu biznesowego od 2017 roku. Wiele osób może nie mieć pojęcia o wymianie kryptowalut i sposobie korzystania z różnych aplikacji do handlu kryptowalutami. Przedsiębiorcy mogą zarabiać dużo pieniędzy, działając jako pośrednicy i kończąc transakcje szybko i dokładnie za pośrednictwem giełd kryptowalut. Budowanie wysokiej klasy oprogramowania do handlu wymianą kryptowalut ma większy sens niż znalezienie metod wydobywania cyfrowych tokenów.

Giełdy kryptowalut stają się coraz bardziej popularne

Firmy na całym świecie szukały metod wymiany kryptowalut, odkąd stały się one sławne. Rynek wymiany kryptowalut otworzył wiele możliwości dla osób zainteresowanych rozwojem giełd kryptowalut. Łatwo jest kupić lub sprzedać kryptowaluty na platformie, dzięki czemu każdy może osiągnąć szybkie i długoterminowe zyski. Giełdy kryptowalutowe ułatwiają również wykorzystanie walut fiat do zakupu monet kryptowalutowych.

Najważniejsze cechy giełdy kryptowalutowej:

Kupujący oczekują określonych cech od giełdy kryptowalutowej, gdy chcą kupić monetę cyfrową.

Onboarding

Aby rozpocząć konto na giełdzie kryptowalut i dokonywać transakcji na kryptowalucie, konsument musi najpierw utworzyć konto. Opcja logowania społecznego nie jest wystarczająca dla wymiany kryptowalut, niestety. Twoja procedura KYC (Know Your Customer) będzie wymagała pozyskania identyfikatora użytkownika kryptowaluty i innych informacji wymaganych przez wymagania AML. Zamiast wymagać jakiegokolwiek wkładu od użytkownika (może tylko adresu e-mail), procedura KYC dla transakcji wymiany kryptowalut może zostać zainicjowana, gdy użytkownik stara się przeprowadzić transakcję na kryptowalutach za pośrednictwem giełdy.

Portfel kryptowalutowy

Jeśli pracujesz nad scentralizowanym aktywem cyfrowym, będziesz musiał skonstruować portfel wymiany kryptowalut w aplikacji, aby klienci mogli przechowywać swoje monety. Otrzymywanie i przenoszenie kryptowalut do i z ich sald kont wymiany będzie odbywać się za pomocą portfela w platformie kryptowalutowej. Zarządzanie kilkoma portfelami kryptowalutowymi (lub adresami) dla różnych monet cyfrowych jest trudne, ponieważ każdy z nich wymaga innych portfeli w wymianie.

Wykresy

Klienci spędzą większość czasu w aplikacji mobilnej giełdy kryptowalutowej do handlu i wyszukiwania cen kryptowalut, trendów i innych wykresów wyświetlanych zwykle na podstawowym pulpicie nawigacyjnym w aplikacji giełdy kryptowalutowej.



Książkę można kupić tutaj

Aplikacja mobilna używana do wymiany handlowej kryptowalut wyświetli listę aktualnych ofert i ofert od kupujących i sprzedających kryptowaluty na ich ekranie wyświetlacza, czyli księgi zamówień. Użytkownicy platform kryptowalutowych oczekują, że aplikacja mobilna wymiany kryptowalut wyświetli ogólną podaż i popyt każdej monety kryptowaluty. To nie jest coś, co polecilibyśmy użytkownikom aplikacji do wymiany kryptowalut. W dawnym UI Krakena klienci kryptowalut byli przerażeni, gdy po raz pierwszy zobaczyli ten wykres kryptowalut. Mimo to kilku handlowców i użytkowników kryptowalut nie opanowało jeszcze sztuki zamówień na kryptowaluty.

Historia transakcji

Lista wszystkich transakcji kryptowalutowych, być może podzielone szczegóły według rzeczywistej kwoty i powiązanych opłat, musi być dostępna dla użytkowników kryptowalut podczas tworzenia wymiany na kryptowaluty. Użytkownicy kryptowalut są entuzjastycznie nastawieni do sprawdzania wykresów kołowych na pulpicie nawigacyjnym aplikacji. Wykres może pomóc zrozumieć, ile kryptowalut posiadają, które giełdy wartość aktywów kryptowalutowych wzrosła najbardziej, i wszelkie inne spostrzeżenia, które mogą pomóc użytkownikom w radzeniu sobie z konkretną monetą kryptowalutową i zawarciu transakcji.

Powiadomienia

Prawie każda aplikacja do wymiany kryptowalut online lub mobilna ma te funkcje. Kiedy wszystko musi być zrobione przez użytkownika, wizualna wskazówka musi być tam w platformie kryptowalutowej, aby przypomnieć im o tym będzie idealna, aby mieć w aplikacji mobilnej giełdy kryptowalut. Podczas tworzenia strony internetowej kryptowalut dla giełdy musi mieć typową funkcję powiadamiania. Zachęca konsumentów do stosowania większej ilości środków bezpieczeństwa lub odblokowania nowych tierów wymiany kryptowalut na koncie poprzez żądanie dodatkowych informacji do weryfikacji. Aby zdobyć zaufanie użytkowników, konieczne jest włączenie do funkcji wymiany kryptowalut.

Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa

Wreszcie, żadna aplikacja mobilna do handlu kryptowalutami nie może przetrwać bez solidnych funkcji bezpieczeństwa. Bez funkcji bezpieczeństwa nie można uzyskać wsparcia użytkowników kryptowalut. Jeśli aplikacja mobilna do wymiany kryptowalut ma lepsze funkcje bezpieczeństwa, to sklei więcej użytkowników przez dłuższy czas. Uwierzytelnianie biometryczne i dwuskładnikowe nie wystarczy dla aplikacji wymiany. Niedawna skompromitowana kwestia uwierzytelniania wieloczynnikowego CoinBase nadal utrzymuje się w umyśle społeczeństwa. Tak więc zaawansowane funkcje bezpieczeństwa są koniecznością w giełdzie zajmującej się kryptowalutami.

Zaawansowane funkcje giełdy kryptowalut

Oto kilka dodatkowych zaawansowanych wyborów, które możesz uwzględnić w swoim projekcie rozwoju giełdy kryptowalutowej, która wyróżnia się na tle innych.

Współdzielenie kodu

Stakowanie kryptowalut jest podobne do depozytu bankowego w tym, że umożliwia zablokowanie określonej ilości monet i rozpoczęcie naliczania odsetek od tej kwoty. Taryfy nie są nawet zbliżone do innych alternatyw DeFi pod względem wartości. Tak więc platforma kryptowalutowa musi mieć funkcję współdzielenia kodu, która będzie straszną opcją zapasową dla tych, którzy nie chcą handlować przez cały czas.

Integracja obszarów o zimnych ścianach

Byłoby miło, gdyby osoby obeznane z technologią mogły połączyć swoje portfele kryptowalut online z portfelami sprzętowymi offline, umożliwiając im przechowywanie dużych ilości kryptowalut w portfelu. Tak długo, jak twoje zabezpieczenia są w górze, hakerzy nie będą w stanie uzyskać dostępu do jakiejkolwiek stawki kryptowaluty lub innej nieaktywnej waluty cyfrowej na twojej giełdzie kryptowalut.

Integracja kart kredytowych

Klienci wiodących giełd kryptowalut mogą korzystać z kart kredytowych, aby płacić za codzienne zakupy walutą elektroniczną. Crypto cashback i inne korzyści muszą być zawarte jako część pakietu.

P2P Crypto Trade

Twój program rozwoju wymiany kryptowalut może być pośrednikiem bezpośredniego handlu kryptowalutami między użytkownikami. Użytkownicy uważają, że alternatywa ma sens w kontekście rzadkich kryptowalutowych kosztowności, które ludzie mogą zapisać w swoich elektronicznych portfelach. Będziesz miał za zadanie zamrozić płatności w swojej funkcji, dopóki obie strony nie uzgodnią i nie dostarczą wymiany z ocenami użytkowników, recenzjami i innymi informacjami. Jako właściciel, musisz zrozumieć architekturę wymiany kryptowalut. Powinieneś zdać sobie sprawę, że niezależnie od tego, czy dajesz użytkownikom opcje handlu kryptowalutami p2p za pośrednictwem aplikacji kryptowalutowej, czy nie, nie jest to wybór dla ciebie - jest to wymóg dla funkcjonalnej przewagi, którą użytkownicy chcieliby mieć.

Co należy wziąć pod uwagę podczas opracowywania giełdy kryptowalut:

Zdolność organizacji do realizacji swojej misji i ustalenia zakresu operacji w celu rozwiązania odpowiedzi związanych z pytaniami dotyczącymi rozwoju giełdy kryptowalut jest niezbędna. Zdolność operacyjna dyktuje, że będziesz musiał uzyskać wymagane pozwolenia na wymianę platformy kryptowalutowej. Będziesz musiał zarejestrować i licencjonować wymianę kryptowalut przez lokalne lub światowe przepisy.

Regulatorzy i przestrzeganie zasad

Prawie każdy kraj na świecie jest rygorystyczny w zakresie korzystania z kryptowalut i prowadzenia giełd kryptowalutowych, skupiając się na interesach użytkowników. Jeśli chcesz stworzyć aplikację handlową do wymiany kryptowalut, będziesz musiał przestrzegać wytycznych KYC, aby zabezpieczyć wymagania użytkowników. Oznacza to, że będziesz musiał uzyskać i śledzić dokumentację weryfikującą identyfikację klientów podczas korzystania z wymiany. Handel na giełdzie kryptowalut nie może być dopuszczony do prania pieniędzy. Tak więc należy skupić się na wytycznych KYC i zatkać luki sprzyjające praniu pieniędzy, które muszą być nieuniknioną cechą Twojej giełdy. Protokół wymiany musi zawierać API weryfikacji klienta i opracować bazę danych backend, aby utrzymać dokładne zapisy i przestrzegać zasad.

Wymiana pieniędzy

Architektura wymiany kryptowalut pomogłaby, gdybyś miał partnera do przetwarzania płatności, takiego jak bank, aby konwertować płatności w walucie fiat na wymianę kryptowalut. Bądź świadomy cykli rozliczeń handlowych banków w różnych narodach, aby dostarczyć najlepsze usługi dla użytkowników kryptowalut. Aplikacja do handlu kryptowalutami musi umożliwiać użytkownikom dodawanie i usuwanie środków pieniężnych według własnego uznania dzięki wydajnemu partnerowi do przetwarzania płatności i interfejsowi API bramy płatniczej.

Kontrola przepływu gotówki

Zdolność platformy kryptowalutowej do szybkiego i łatwego transferu funduszy jest krytyczna dla jej długoterminowej rentowności z punktu widzenia użytkowników. Żadna platforma kryptowalutowa nie może się rozwijać bez stałego przepływu transakcji. Pozycja płynności Twojej platformy kryptowalutowej musi być zintegrowana z pozycjami innych giełd kryptowalutowych, jeśli chcesz zarządzać płynnością na swojej platformie kryptowalutowej. Za pomocą nowoczesnego interfejsu API dwie giełdy kryptowalutowe mogą przekazywać informacje o płynności i wolumenie obrotu. Pomocne jest również bycie członkiem sieci wymiany kryptowalut.

Wsparcie dla wymiany kryptowalut

Ilość kryptowalut, które będzie wspierać giełda kryptowalut, jest krytyczna w dzisiejszym konkurencyjnym środowisku. CoinMarketCap szacuje, że w obiegu znajduje się około 1500 kryptowalut. Pojawienie się giełdy Ethereum doprowadziło do wzrostu liczby nowych kryptowalut uruchamianych, ponieważ ułatwiło rozpoczęcie nowej monety stąd dla nowych giełd kryptowalut. Jeśli platforma architektury wymiany kryptowalut obsługuje więcej niż kilka kryptowalut, inwestowanie w interfejsy API w celu uzyskania cen historycznych, wyświetlaczy w czasie rzeczywistym oraz umieszczania zleceń kupna i sprzedaży byłoby znaczące.

Najistotniejsze cechy aplikacji do wymiany kryptowalut

Ważne jest, aby po dokonaniu wszystkich istotnych wyborów dotyczących firmy zajmującej się architekturą giełdy kryptowalut, zrozumieć podstawowe cechy architektury giełdy kryptowalut. Oprogramowanie do wymiany kryptowalut musi być szybkie jak błyskawica, łatwe w użyciu dla użytkowników i pełne funkcji. Aplikacja powinna zawierać następujące cechy, aby spełnić oczekiwania i cele użytkowników.

Platforma wymiany handlowej

Interfejs użytkownika na froncie

Portfel na kryptowaluty

Panel administracyjny

Aplikacja kryptowalutowa powinna dodać dodatkowe funkcje, aby poradzić sobie z każdą cyfrową monetą, aby wykonać podstawowe funkcje w oparciu o dane wejściowe użytkowników lub analizę najpopularniejszych aplikacji wymiany na świecie. Przyjrzyjmy się bliżej najbardziej krytycznym częściom aplikacji:

Platforma handlowa.

Silnik handlowy jest odpowiedzialny za wszystkie codzienne działania i jest sercem każdej wymiany. Wszystkie transakcje kupna/sprzedaży w firmie muszą być wykonane, obliczone, dostępne z księgi zamówień i dopasowane; inne krytyczne funkcje, które musisz uwzględnić w aplikacji wymiany. Ustawienie silnika handlowego giełdy kryptowalutowej powinno być najwyższym priorytetem podczas tworzenia aplikacji. Aplikacja do obsługi walut cyfrowych jest niczym więcej niż pustą skorupą, jeśli nie posiada działającego urządzenia.

Interfejs użytkownika na froncie

Doskonałe doświadczenie handlowe może być zapewnione tylko przez prosty, przyjazny dla użytkownika i minimalistyczny interfejs. Upewnij się więc, że Twoja aplikacja do handlu kryptowalutami spełnia wszystkie wymagania. Interfejs, który pojawia się na początku programu, jest przede wszystkim odpowiedzialny za to, jak Twoja giełda jest widoczna dla użytkowników, czyli jak ją postrzegają. Ograniczaj bałagan do minimum, a użytkownicy będą mogli łatwiej zawierać transakcje. Tworząc ten komponent, upewnij się, że posiada on następujące cechy:

Logowanie i rejestracja dla nowych użytkowników

Wpłata/wypłata środków dla wszystkich użytkowników

Dla wszystkich użytkowników, księga zamówień, transakcje, saldo, statystyki, wykresy, itp.

Zlecenia zakupu i sprzedaży dla wszystkich użytkowników.

Charakterystyka pomocy, dostępna dla wszystkich użytkowników.

Portfel na pieniądze cyfrowe dla wszystkich użytkowników.

Elektroniczna wymiana walut nie może funkcjonować bez możliwości przyjmowania płatności za pośrednictwem cyfrowego portfela użytkownika. Tokeny/coiny będą przechowywane w portfelu użytkownika. Zaufanie między użytkownikami a Twoją cyfrową wymianą walut wzrośnie, jeśli Twoje rozwiązanie portfelowe będzie bardziej bezpieczne. Za pomocą skryptu lub API portfel giełdy może połączyć się z aplikacją do wymiany kryptowalut.

Stacja robocza administratora

Różne części działalności giełdy kryptowalut mogą być zarządzane bardziej efektywnie za pomocą interfejsu administratora. Możliwe jest dostosowanie funkcji konsoli wymiany do potrzeb danej firmy, a prawdopodobnie użytkownicy nie będą tego świadomi. Mimo to, ogólnie rzecz biorąc, każda konsola administracyjna giełdy musi mieć możliwość dostosowania opłat handlowych, zarządzania listami walut elektronicznych, dodawania nowych walut, kredytowania/debetowania pieniędzy do portfeli i rozwiązywania problemów związanych z obsługą. Wszystkie te funkcje muszą być otwarte dla wszystkich użytkowników. Oprogramowanie do handlu giełdą kryptowalut ze wszystkimi powyższymi cechami będzie przesądzone. Profesjonaliści mogą pomóc w odpowiedzi na pytania dotyczące rozwoju cyfrowej waluty/kryptowaluty. Znajdź więc doświadczone ręce, aby zrealizować swoje cele biznesowe.

Sprawdź pytanie dotyczące rozwoju wymiany kryptowalut, aby uzyskać więcej jasności

Jakie są cechy aplikacji do wymiany kryptowalut?

Jak to jest związane z pytaniem o rozwój wymiany?

Jakie są banery pytania rozwojowe i handel?

Zdecyduj się na aplikację handlową, której chcesz użyć, a następnie wybór jurysdykcji jest kluczowy dla banera pytania rozwojowego.

Pomyśl o architekturze, stosie technologicznym i API. Są to istotne kwestie dotyczące wymiany.

Zlokalizowanie dostawcy płynności jest podstawową kwestią dotyczącą tworzenia giełdy.

Zadbaj o bezpieczeństwo i przejrzystość, co jest istotnym czynnikiem dla baneru pytań o rozwój.

Sprawdź swoją platformę wymiany kryptowalut.

Upewnij się, że procesy biznesowe są zrównoważone, co jest istotnym aspektem baneru pytania o rozwój.

Czy mogę rozwinąć giełdę kryptowalut?

Skonstruowanie projektu handlu kryptowalutami będzie kosztowne ze względu na trudną sytuację, którą będziesz musiał pokonać, jeśli wybierzesz tradycyjne podejście do rozwoju. Będziesz musiał mieć otwarty umysł i obfitą energię przedsiębiorczą, aby wprowadzić swój biznes wymiany kryptowalut na właściwe tory.

Ile kosztuje zbudowanie giełdy kryptowalut?

Do założenia i prowadzenia rozwoju giełdy kryptowalut wymagana jest minimalna kwota 135 000 USD. Technologia, hosting, pierwsza konsultacja prawna, rejestracja rządowa i początkowa reklama są zawarte w tym przedziale cenowym. Ale możesz zaoszczędzić dużo na rozwoju, jeśli zastosujesz podejście bez kodu i odniesiesz się do platformy AppMaster.

Wniosek

Jak stworzyć projekt wymiany kryptowalut? Pytanie jest bezpośrednio związane z twoimi zasobami, przedsiębiorczością, trwałością, aby pozostać na rynku, a także twoją wiedzą na temat kryptowalut i technologii blockchain. Wszystkie powyższe powinny mieć synchronizację z odpowiednim planowaniem marketingowym, które rzeczywiście może umieścić nowy projekt rozwoju wymiany kryptowalut w sferze udanego przedsięwzięcia. Pomyślne prowadzenie giełdy kryptowalutowej i uczynienie jej samodzielną nie jest tylko kwestią pieniędzy, ale mieszanką wszystkich typowych elementów biznesowych. Mając grupę wykwalifikowanych i doświadczonych ludzi, możesz sprawić, że Twój wymarzony projekt kryptowalutowy, posiadający giełdę kryptowalut, stanie się udanym przedsięwzięciem.